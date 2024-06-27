中国宣布三中全会日期 中央政治局会议政治"挂帅"

原本预期去年秋季举行的中共20届三中全会现定于7月15日至18日召开。中共"三中全会"自1978年以来大多聚焦经济改革。鉴于当前中国面临的内外压力，此次三中全会将制定何种经济路线尤为引人关注。

（德国之声中文网）据中国媒体报道，中共中央政治局6月27日召开会议，决定中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

今年4月30日，官媒已报道，中共中央政治局会议决定今年7月在北京召开中共第二十届三中全会，但没有公布具体日期。

中共三中全会通常每五年一次，从1978年"开启了改革开放"的十一届三中全会以来大都聚焦经济改革，对中国的发展具有重要意义，因此历来令人瞩目。

自上世纪九十年代以来，历届三中全会通常都在秋季举行。本届三中全会不按惯例于去年秋季举行，被视为脱离常规，已引发舆论关注和讨论。外界猜测的推迟举行的重要原因包括中国面临内外压力，决策者需要更多时间就未来的经济政策方向做出决定，以及在人事安排方面尚需达成共识，包括对落马的前外长秦刚和前防长李尚福的官方定性。

经济困境下的三中全会

中国于2023年1月8日全面解除长达三年多的严格的"清零"防疫封控政策，但之后并未如外界预期的那样迎来强劲的经济复苏，反而出现经济低迷，消费降级、股市和楼市不断探底的局面。与此同时，中国与美国和欧盟的贸易摩擦加剧，对华科技封堵愈演愈烈、外资撤离中国的规模于2023年达到顶峰。数月来，中国官方强调发展新质生产力，并放出"大招"拯救楼市，比如减轻开发商的压力并恢复信心、鼓励地方政府购买未售出的房屋等等。最近，中国经济开始出现一些积极的迹象。国际货币基金组织上个月将中国2024年经济增长预测上调0.4个百分点，至5%，与北京的官方目标一致。国际货币基金组织评估，中国仍有进一步放松货币政策的空间。不过，迄今为止，中国政府一直拒绝任何大规模刺激措施。

中共中央政治局强调政治正确，未提"开放"

据新华社报道，中共中央总书记习近平主持中共中央政治局6月27日的会议。会议听取了了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。报道说，会议强调，"到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制"，并强调"坚持党的全面领导，坚定维护党中央权威和集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，把党的领导贯穿改革各方面全过程，确保改革始终沿着正确政治方向前进"。

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中共中央政治局向来被看作是为三中全会定调的风向标。此次有关中共中央政治局6月27日的报道中没有提及"开放"。近年来，中国与西方国家的地缘政治紧张局势在加剧。中国在俄乌战争中策应俄罗斯的立场以及在台海、南中国海咄咄逼人的态度导致与西方的关系更为紧张。西方国家还指责中国倾销过剩产能。上个月，美国提高了价值180亿美元的中国进口产品的关税，针对电动汽车、电池、钢铁和关键矿产等战略行业。而欧盟准备在7月4日之前对中国电动汽车加征最高达38.1%的临时关税。北京谴责这些举动是"纯粹的保护主义"。本周早些时候，中国总理李强在夏季达沃斯论坛会议上呼吁反对中西经济脱钩。

（综合报道）

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