中国审查法国蒙古展 馆方决定延后

(德国之声中文网) 位于法国西部城市南特的历史博物馆周一 (10月12日)宣布，因为中国政府企图干预，该馆的成吉思汗展将延后至少3年。

博物馆表示，原计划与中国呼和浩特内蒙古博物馆合作举办的展览筹备工作受阻，因为中国文物局想要修改展览内容，「其中明显包括偏重改写蒙古文化以支持新的民族叙事的内容」。

博物馆还提到，中国当局要求删除展览中部份字眼，包括 「成吉思汗」、「帝国 」和 「蒙古人」，后来甚至还要求控制展览文本、地图、宣传册和和通讯资料等各种媒体内容。

博物馆说：「今年夏天开始，中国政府对蒙古少数民族的立场趋于强硬。」馆长吉莱 (Bertrand Guillet)在停展声明中说:「我们决定以捍卫人文、科学和道德价值的名义停止制作这檔展览。」

这檔展览本来预计在19日推出，先是因为疫情延后到2021上半年，现在又因中国政治审查往后延至2024年10月。

过去在中国互联网上有许多关于成吉思汗是否为中国人，或是元朝是否为中华民族历史的相关讨论，但是官方未曾明确定调。

学者表示支持

许多学者在13日表示支持。法国战略研究基金会的亚洲专家倪雅玲 (Valerie Niquet)在推特上说 :「中国政权禁止不符合其官方叙事的历史叙事。并试图在国外做同样的事情。」

基金会另一位研究员邦达兹（Antoine Bondaz）也在推特上支持博物馆的决定，称报道中的中国要求是 「疯狂的」。

他说:「南特博物馆和呼和浩特博物馆曾有过良好的合作关系，直到北京改变了政策，并试图将其叙事强加给国外。」

流亡海外的香港民运人士罗冠聪也转发了相关新闻，并将此事件与新疆和香港情势连结。他说:「在维吾尔集中营之后，蒙古面对的文化清洗无疑将成为下一个国际社会关注中共暴行的导火线。外界普遍担忧中共日后会否用同样手法，抹杀香港人的语言、文化及历史。」

内蒙古先前才因为当局要求学校用普通话而不是蒙语教授政治、历史和文学等政策，引发生数周的抗议和学校抵制活动。现在中国又爆出政治审查蒙古历史展览内容，格外引人关注。

蒙古族在中国14亿居民中约占650万，主要居住在北方的内蒙古省。

邹宗翰/张慈 (法新社等)

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