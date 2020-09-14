 中国审查法国蒙古展 馆方决定延后 | 文化经纬 | DW | 14.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

中国审查法国蒙古展 馆方决定延后

成吉思汗是13世纪蒙古帝国传奇领导人，不过这个名字现在却成为中国政府的敏感词，甚至伸手要求法国展览不得提及。

  • Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (AFP)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    内蒙古教材改革引发反弹

    中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编《语文》教材，政治课和历史课也将改以汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古族学者、教师及家长担忧新政策是政府强行加速同化的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。消息公布后，内蒙古多地爆发威及罢课抗议。

  • Deutschland Berlin | Protest | Gesellschaft für bedrohte Völker (H. Schedler)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    德国NGO齐聚总理府前抗议

    德国受威胁民族协会（GfbV）在9月14日欧中视讯峰会召开之际，与世界维吾尔代表大会、国际声援西藏运动、德国西藏倡议组织、伊力哈木·土赫提倡议组织以及香港人在德国协会前往德国联邦总理府前抗议中国国内迫害人权的现象，呼吁欧盟在人权问题上必须对中国采取更坚决的态度。参与抗议的人士手举抗议新疆教育营、强制劳动以及“香港加油”的横幅、蒙古和西藏旗帜，还有印着习近平头像的抗议标语。主办方表示：“中国政策绝不能简单‘维持现状’。默克尔的调停政策必须让位给尊重人权和欧洲价值、不畏冲突的政策。”

  • Deutschland Berlin | Protest | Gesellschaft für bedrohte Völker (H. Schedler)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    勿为经济轻忽人权

    GfbV主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）指出，中国持续打压藏民和新疆维族等少数族裔，“如今共产党领导人已经采取下一轮行动—这次针对的是内蒙古。共产党对待蒙古语的做法再一次违反中国法律。这些行为毫不符合欧洲价值观。欧盟不能因为经济考量便默默接受。”

  • Düsseldorf | Proteste gegen kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei (Temtsilt Schovtsood)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    蒙古侨胞举行示威

    中国政府宣布在内蒙古自治区推广汉语教学，不仅引起当地民众反弹和不满，生活在海外的蒙古人也举行了抗议活动声援同胞。9月13日，德国蒙古侨胞在杜塞尔多夫举行示威活动，反对中国政府在内蒙古推行汉化政策。

  • Düsseldorf | Proteste gegen kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei (Temtsilt Schovtsood)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    “停止文化屠杀”

    近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人9月13日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着“捍卫蒙古文化”，“停止文化屠杀”等字样。

  • Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (Reuters)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    蒙古语的生存危机

    八月底，示威者在蒙古首都乌兰巴托外交部外手举“反对中国的压迫政策”等用蒙古文标语，声援临近的内蒙古自治区，抗议北京当局在学校的主要科目中以汉语取代蒙古语的新政策。此外，据多家媒体报道，内蒙古通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地也爆发示威活动。


  • Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (AFP)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    内蒙古教材改革引发反弹

    中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编《语文》教材，政治课和历史课也将改以汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古族学者、教师及家长担忧新政策是政府强行加速同化的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。消息公布后，内蒙古多地爆发威及罢课抗议。

  • Deutschland Berlin | Protest | Gesellschaft für bedrohte Völker (H. Schedler)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    德国NGO齐聚总理府前抗议

    德国受威胁民族协会（GfbV）在9月14日欧中视讯峰会召开之际，与世界维吾尔代表大会、国际声援西藏运动、德国西藏倡议组织、伊力哈木·土赫提倡议组织以及香港人在德国协会前往德国联邦总理府前抗议中国国内迫害人权的现象，呼吁欧盟在人权问题上必须对中国采取更坚决的态度。参与抗议的人士手举抗议新疆教育营、强制劳动以及“香港加油”的横幅、蒙古和西藏旗帜，还有印着习近平头像的抗议标语。主办方表示：“中国政策绝不能简单‘维持现状’。默克尔的调停政策必须让位给尊重人权和欧洲价值、不畏冲突的政策。”

  • Deutschland Berlin | Protest | Gesellschaft für bedrohte Völker (H. Schedler)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    勿为经济轻忽人权

    GfbV主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）指出，中国持续打压藏民和新疆维族等少数族裔，“如今共产党领导人已经采取下一轮行动—这次针对的是内蒙古。共产党对待蒙古语的做法再一次违反中国法律。这些行为毫不符合欧洲价值观。欧盟不能因为经济考量便默默接受。”

  • Düsseldorf | Proteste gegen kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei (Temtsilt Schovtsood)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    蒙古侨胞举行示威

    中国政府宣布在内蒙古自治区推广汉语教学，不仅引起当地民众反弹和不满，生活在海外的蒙古人也举行了抗议活动声援同胞。9月13日，德国蒙古侨胞在杜塞尔多夫举行示威活动，反对中国政府在内蒙古推行汉化政策。

  • Düsseldorf | Proteste gegen kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei (Temtsilt Schovtsood)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    “停止文化屠杀”

    近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人9月13日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着“捍卫蒙古文化”，“停止文化屠杀”等字样。

  • Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (Reuters)

    为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改

    蒙古语的生存危机

    八月底，示威者在蒙古首都乌兰巴托外交部外手举“反对中国的压迫政策”等用蒙古文标语，声援临近的内蒙古自治区，抗议北京当局在学校的主要科目中以汉语取代蒙古语的新政策。此外，据多家媒体报道，内蒙古通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地也爆发示威活动。


DW.COM

因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。

有文章指出，“第二代民族政策”天生畸形，后天不足，可能将内蒙古从“模范自治区”推向抗议新地区，和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为“民族大熔炉”中再无差异的一个数字和“治理对象”。

当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。

(德国之声中文网) 位于法国西部城市南特的历史博物馆周一 (10月12日)宣布，因为中国政府企图干预，该馆的成吉思汗展将延后至少3年。

博物馆表示，原计划与中国呼和浩特内蒙古博物馆合作举办的展览筹备工作受阻，因为中国文物局想要修改展览内容，「其中明显包括偏重改写蒙古文化以支持新的民族叙事的内容」。

博物馆还提到，中国当局要求删除展览中部份字眼，包括 「成吉思汗」、「帝国 」和 「蒙古人」，后来甚至还要求控制展览文本、地图、宣传册和和通讯资料等各种媒体内容。

博物馆说：「今年夏天开始，中国政府对蒙古少数民族的立场趋于强硬。」馆长吉莱 (Bertrand Guillet)在停展声明中说:「我们决定以捍卫人文、科学和道德价值的名义停止制作这檔展览。」

这檔展览本来预计在19日推出，先是因为疫情延后到2021上半年，现在又因中国政治审查往后延至2024年10月。

过去在中国互联网上有许多关于成吉思汗是否为中国人，或是元朝是否为中华民族历史的相关讨论，但是官方未曾明确定调。

学者表示支持

许多学者在13日表示支持。法国战略研究基金会的亚洲专家倪雅玲 (Valerie Niquet)在推特上说 :「中国政权禁止不符合其官方叙事的历史叙事。并试图在国外做同样的事情。」

基金会另一位研究员邦达兹（Antoine Bondaz）也在推特上支持博物馆的决定，称报道中的中国要求是 「疯狂的」。

他说:「南特博物馆和呼和浩特博物馆曾有过良好的合作关系，直到北京改变了政策，并试图将其叙事强加给国外。」

流亡海外的香港民运人士罗冠聪也转发了相关新闻，并将此事件与新疆和香港情势连结。他说:「在维吾尔集中营之后，蒙古面对的文化清洗无疑将成为下一个国际社会关注中共暴行的导火线。外界普遍担忧中共日后会否用同样手法，抹杀香港人的语言、文化及历史。」

内蒙古先前才因为当局要求学校用普通话而不是蒙语教授政治、历史和文学等政策，引发生数周的抗议和学校抵制活动。现在中国又爆出政治审查蒙古历史展览内容，格外引人关注。

蒙古族在中国14亿居民中约占650万，主要居住在北方的内蒙古省。

邹宗翰/张慈 (法新社等)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Düsseldorf | Proteste gegen kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei

内蒙古教材改革持续发酵 德国学者和旅德蒙人抗议汉化政策 14.09.2020

因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。

Bildergalerie Ordos

强化汉语遭反弹 内蒙古多地爆发罢课、抗议 03.09.2020

当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。

Bildergalerie Ordos

内蒙古新生使用统编语文教材 新政引发抗议　 31.08.2020

内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。

广告
Statue I Dschingis Khan I Genghis Khan (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

中国审查法国蒙古展 馆方决定延后

成吉思汗是13世纪蒙古帝国传奇领导人，不过这个名字现在却成为中国政府的敏感词，甚至伸手要求法国展览不得提及。  

Deutschland Köln Symbolfoto Maskenpflicht (Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture-alliance)

最新研究：我们对再度感染新冠的认知有多少

全球范围，目前已有5例二度感染冠状病毒的确证病例。最新的一个病例是美国内华达州一名25岁男子。有关应对新冠病毒（SARS-CoV-2）的免疫力，我们现在是否有了更多认知？  