中国官民追悼袁隆平 不同声音被打压

（德国之声中文网）本周一（5月24日），中国著名农学家袁隆平遗体送别仪式在湖南省长沙市明阳山殡仪馆举行。据报道，仪式上，“袁隆平的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中华人民共和国国旗。”

袁隆平2021年5月22日在长沙逝世，享年91岁。他逝世后，中共总书记习近平对袁隆平做出了高度评价。新华网5月23日报道称，“习近平高度肯定袁隆平同志为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展作出的重大贡献，并要求广大党员、干部和科技工作者向袁隆平同志学习”，“学习他热爱党、热爱祖国、热爱人民，信念坚定、矢志不渝，勇于创新、朴实无华的高贵品质，学习他以祖国和人民需要为己任，以奉献祖国和人民为目标，一辈子躬耕田野，脚踏实地把科技论文写在祖国大地上的崇高风范。”

官方罕见称非共产党员的袁隆平“同志”

袁隆平对中国杂交水稻种植做出了开创性贡献，并因此被誉为“中国杂交水稻之父”。他有中国工程院院士头衔，也是“共和国勋章”获得者，不过，袁隆平并非共产党员，而是一位无党派人士。引入注目的是，习近平以及中国官方此次对他使用了素来保留给党内人士的称呼——“同志”。

袁隆平逝世后，中国官方媒体进行了大量报道。新华网每日电讯还发表题为《建议为袁隆平院士逝世降半旗志哀》的评论，称“袁隆平先生的贡献是为全人类做出的贡献，是世界性的贡献“，“根据《中华人民共和国国旗法》第15条规定，对中华人民共和国作出杰出贡献的人逝世，可下半旗志哀。”不过，该建议并未得到中国官方的首肯。

袁隆平逝世的消息周末在中国网民中掀起规模罕见的追思潮，有关袁隆平的话题登上微博等社交媒体的热搜。但是，在一片缅怀声中，也出现了一些不受官方欢迎的“杂音”，包括“欧美没有袁隆平，照样有饭吃”，“袁隆平的成就被过分夸大”，以及重提“饿死几千万”的“三年困难时期(1959-1961）”等等。

有网民写道，“袁是一位干实事的农业科研人员，有他的成就不可否认。只是受不了那些认为中国人吃饱饭全靠袁的说法，也受不了到现在都不知道曾经的饥荒是人祸不是粮食产量……最受不了的则是那种你不跟风悼念一下，好像你就是无情无义不知感恩之人的道德绑架氛围！”

“三年困难时期，饿死了几千万人啊”

名为子萱的网民转发了《人民日报》当年报道“早稻亩产三万六千九百多斤”的图片写道，“袁老一生最大的功绩，就是将水稻由亩产三万六千九百多斤降低到了一两千斤，并告诉大家，那些年中国饿死了几千万人!”

2009年4月8日的《广州日报》在A19版全文刊载对袁隆平的专访。他提及中共建政后1959至1961年所谓“三年自然灾害”是因为虚报“粮食生产问题”导致中国饿死几千万人。他在采访中举例说，“你们年纪轻不知道，三年困难时期，饿死了几千万人啊。大跃进把树都砍了去，把生态破坏了，1959年大干旱，一年基本上没有收成，饿死了四五千万人啊。我看到路上有5个饿殍，倒在田坎旁边，倒在桥下和路边，我亲眼看见啊，那很凄惨的。”这番言论当时就曾获得网民的赞许。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 人有多大胆，地有多大产 中国在19世纪20年代之后首次重新迎来了和平，农业也出现良好的增长势头。然而好景不长，1957年，毛泽东发起了“大跃进”运动，试图让中国跨越社会主义阶段，直接进入光辉的共产主义。在“大跃进”中各地浮夸风盛行，虚报粮食产量，《人民日报》1958年8月还发表了所谓“亩产万斤”的报道。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 大炼钢铁 1957年，毛泽东宣布中国将在15年内钢产量“超英赶美”。全民大炼钢铁运动从而兴起，很多人把家里的锅子，铁器等金属都捐献出来炼钢铁，但由于技术不合规格，只是炼出大量的废铁。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 人民公社 1958年，人民公社在各地成立，在这一农村集体经济体制下，农民的衣食住行都由公社控制，公社是农民政治、经济、社会生活的实体。国家每年都为每个公社下达生产任务指标，公社将指标逐层下达到大队，再到最基层的生产队。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 妇女能顶半边天 在典型的人民公社制度下，所有劳动力都受公社控制，每人每月要工作28天，妇女也有工作，儿童都送去日托，以提高工作效率。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 三年大饥荒 这种冒进的农业集体化和大跃进运动，导致了严重的粮食短缺，从而引起了1958年到1962年的全国性大饥荒。中共方面早期将其称作“三年自然灾害”，试图强调造成饥荒的主要原因来自旱涝灾害。后来官方又将这段时期改称“三年困难时期”。据中共党史记载，1960年全国总人口比上年减少了1000万。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 炮轰金门 1958年8月，中国炮轰国民党占领的金门群岛。在44天的炮战中，双方海军也发生交火。在美国的幕后支持下，台湾国民党政府不断加强对重要战略前哨的防御。解放军封锁金门的尝试失败。图为在金门岛上防守的国民党军士。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 尝试合作 1954年9月，第十四世达赖喇嘛（图右）和第十世班禅额尔德尼（图左）共同前往北京市，两人与毛泽东会面，并以西藏代表身份参加第一届全国人民代表大会。9月27日，十四世达赖喇嘛丹增嘉措当选第一届全国人民代表大会常务委员会副委员长。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 逃离西藏 1959年3月，西藏起义爆发，年仅23岁的达赖喇嘛在混乱中逃离西藏。尽管中国军队围追堵截，但达赖喇嘛仍翻越喜马拉雅山脉进入印度。许多僧侣和藏人追随达赖喇嘛开始了在印度达兰萨拉的流亡生活。 中共当局将这一事件称作“西藏叛乱”，而达赖喇嘛的支持者则称之为1959年西藏起义。3月31日，达赖喇嘛等一行到达印度实际控制的达旺地区，开始了与众多西藏人一起的流亡生涯。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 金日成来访 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。金日成在朝鲜战争中得到了苏联和中国的巨大帮助，得以继续统治朝鲜。在中苏关系破裂后，朝鲜在中苏两国之间左右逢源，以求保证自身利益。

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 兄弟反目 1959年10月1日，中华人民共和国成立10周年庆典的外国嘉宾中，还包括苏共领导人赫鲁晓夫（图左）。但此时，友好关系已经成了表面现象。不久后，两个共产主义大国便公开决裂。毛泽东反对“苏联修正主义”的斗争在1969年文革期间达到高潮。



不过，重提饿死几千万人的历史显然不符合中国当今的“主旋律”，也会让习近平‘脸上无光。习近平曾于2013年初提出，“不能用改革开放后的历史时期，否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期，否定改革开放后的历史时期”，俗称“后三十年不能否定前三十年”。中共中央机关刊物『求是』2019年再次推出这一观点，并冠以“习近平重磅讲话“发表。

上述”曾经的饥荒是人祸“等讨论刚有苗头就很快就被微博关闭部分账号以及多地警方拘捕网民的消息“刹住”。新浪微博社区管理官方微博5月22日发布消息称，发现有部分账号在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，因此对涉事帐号做出关闭账号一年的处置。中国新闻网24日发布消息称，微博管理员在之前处理的基础上，又对发布此类信息的64个账号做出永久关闭处罚。

新华网5月24日通报称，广州、北京、天津、金湖、厦门、日照、苏州等地警方发布警情通报，严厉查处在网络上“公然侮辱袁老和其他院士“的涉事人。据报道，至少七名网民被刑拘。他们被指发表侮辱袁隆平的言论，造成恶劣影响。据查，网民”胜者为王“的天津网民发表言论称，”他（袁隆平）阉割水稻，灭绝某些基因，改变了水稻的纯洁“，北京网民”南望山下“在网上写道，“晚上吃大餐纪念一下”，“死个院士，纳税人也可以少花点钱”。苏州名为“画家蒋林音”的网民在“袁隆平同志逝世“的新闻下留言“特大喜讯”，“阴谋集团塑造的神”等，也被刑拘调查。

对中国的粮食安全功不可没

24日的袁隆平遗体送别仪式送别仪式现场并不对公众开放，但从现场照片和视频可以看到，有成千上万的民众前往殡仪馆外献花，表达悼念之情。送别的队伍排起长龙，但秩序井然。有家长手里抱着孩子，有人跪地痛哭。这样的民众公开集体哀悼场面数十年来已经极为罕见。

纽约时报以“杂交水稻之父袁隆平去世：帮助世界解决饥荒和贫困”为题发表讣文。文中说：“近几十年来，中共把袁隆平颂扬为科学家的榜样：他爱国、致力于解决实际问题，即使到了老年也坚持不懈地努力工作……然而，对一位如此杰出的人来说不同寻常的是，袁隆平从未加入中国共产党。‘ 我不懂政治，’他2013年对一家中国杂志说。尽管如此，国家通讯社新华社仍在周末的报道中将他称为‘ 同志’。”

新京报5月23日发表“即便没吃过杂交稻，也该对袁隆平有崇敬之心”的专栏文章，指出从粮食安全的战略角度看，袁隆平功不可没，“袁隆平在杂交水稻科研方面的贡献是开创性的，而开创性的工作通常都是不完美的。这是科学技术发展的一般规律。而且，关系国计民生基础的农业科技，会受到更多社会和时代因素的影响，并不是纯粹的科学问题……以提高产量为绝对的研究重点，在那个时代是完全可以理解的。”文章还提出，“至于争论袁隆平是不是这一领域最为杰出的中国杂交水稻专家，意义并不大”，“ 大可不必担心袁隆平的光芒掩盖了其他中国水稻专家的卓越贡献，公众对袁隆平的深厚敬意不仅属于他个人，也属于这个优秀科学家群体。”

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。