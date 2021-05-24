中国官民追悼袁隆平 不同声音被打压

中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
（德国之声中文网）本周一（5月24日），中国著名农学家袁隆平遗体送别仪式在湖南省长沙市明阳山殡仪馆举行。据报道，仪式上，“袁隆平的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中华人民共和国国旗。”
袁隆平2021年5月22日在长沙逝世，享年91岁。他逝世后，中共总书记习近平对袁隆平做出了高度评价。新华网5月23日报道称，“习近平高度肯定袁隆平同志为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展作出的重大贡献，并要求广大党员、干部和科技工作者向袁隆平同志学习”，“学习他热爱党、热爱祖国、热爱人民，信念坚定、矢志不渝，勇于创新、朴实无华的高贵品质，学习他以祖国和人民需要为己任，以奉献祖国和人民为目标，一辈子躬耕田野，脚踏实地把科技论文写在祖国大地上的崇高风范。”
袁隆平对中国杂交水稻种植做出了开创性贡献，并因此被誉为“中国杂交水稻之父”。他有中国工程院院士头衔，也是“共和国勋章”获得者，不过，袁隆平并非共产党员，而是一位无党派人士。引入注目的是，习近平以及中国官方此次对他使用了素来保留给党内人士的称呼——“同志”。
袁隆平逝世后，中国官方媒体进行了大量报道。新华网每日电讯还发表题为《建议为袁隆平院士逝世降半旗志哀》的评论，称“袁隆平先生的贡献是为全人类做出的贡献，是世界性的贡献“，“根据《中华人民共和国国旗法》第15条规定，对中华人民共和国作出杰出贡献的人逝世，可下半旗志哀。”不过，该建议并未得到中国官方的首肯。
袁隆平逝世的消息周末在中国网民中掀起规模罕见的追思潮，有关袁隆平的话题登上微博等社交媒体的热搜。但是，在一片缅怀声中，也出现了一些不受官方欢迎的“杂音”，包括“欧美没有袁隆平，照样有饭吃”，“袁隆平的成就被过分夸大”，以及重提“饿死几千万”的“三年困难时期(1959-1961）”等等。
有网民写道，“袁是一位干实事的农业科研人员，有他的成就不可否认。只是受不了那些认为中国人吃饱饭全靠袁的说法，也受不了到现在都不知道曾经的饥荒是人祸不是粮食产量……最受不了的则是那种你不跟风悼念一下，好像你就是无情无义不知感恩之人的道德绑架氛围！”
名为子萱的网民转发了《人民日报》当年报道“早稻亩产三万六千九百多斤”的图片写道，“袁老一生最大的功绩，就是将水稻由亩产三万六千九百多斤降低到了一两千斤，并告诉大家，那些年中国饿死了几千万人!”
2009年4月8日的《广州日报》在A19版全文刊载对袁隆平的专访。他提及中共建政后1959至1961年所谓“三年自然灾害”是因为虚报“粮食生产问题”导致中国饿死几千万人。他在采访中举例说，“你们年纪轻不知道，三年困难时期，饿死了几千万人啊。大跃进把树都砍了去，把生态破坏了，1959年大干旱，一年基本上没有收成，饿死了四五千万人啊。我看到路上有5个饿殍，倒在田坎旁边，倒在桥下和路边，我亲眼看见啊，那很凄惨的。”这番言论当时就曾获得网民的赞许。
不过，重提饿死几千万人的历史显然不符合中国当今的“主旋律”，也会让习近平‘脸上无光。习近平曾于2013年初提出，“不能用改革开放后的历史时期，否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期，否定改革开放后的历史时期”，俗称“后三十年不能否定前三十年”。中共中央机关刊物『求是』2019年再次推出这一观点，并冠以“习近平重磅讲话“发表。
上述”曾经的饥荒是人祸“等讨论刚有苗头就很快就被微博关闭部分账号以及多地警方拘捕网民的消息“刹住”。新浪微博社区管理官方微博5月22日发布消息称，发现有部分账号在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，因此对涉事帐号做出关闭账号一年的处置。中国新闻网24日发布消息称，微博管理员在之前处理的基础上，又对发布此类信息的64个账号做出永久关闭处罚。
新华网5月24日通报称，广州、北京、天津、金湖、厦门、日照、苏州等地警方发布警情通报，严厉查处在网络上“公然侮辱袁老和其他院士“的涉事人。据报道，至少七名网民被刑拘。他们被指发表侮辱袁隆平的言论，造成恶劣影响。据查，网民”胜者为王“的天津网民发表言论称，”他（袁隆平）阉割水稻，灭绝某些基因，改变了水稻的纯洁“，北京网民”南望山下“在网上写道，“晚上吃大餐纪念一下”，“死个院士，纳税人也可以少花点钱”。苏州名为“画家蒋林音”的网民在“袁隆平同志逝世“的新闻下留言“特大喜讯”，“阴谋集团塑造的神”等，也被刑拘调查。
24日的袁隆平遗体送别仪式送别仪式现场并不对公众开放，但从现场照片和视频可以看到，有成千上万的民众前往殡仪馆外献花，表达悼念之情。送别的队伍排起长龙，但秩序井然。有家长手里抱着孩子，有人跪地痛哭。这样的民众公开集体哀悼场面数十年来已经极为罕见。
纽约时报以“杂交水稻之父袁隆平去世：帮助世界解决饥荒和贫困”为题发表讣文。文中说：“近几十年来，中共把袁隆平颂扬为科学家的榜样：他爱国、致力于解决实际问题，即使到了老年也坚持不懈地努力工作……然而，对一位如此杰出的人来说不同寻常的是，袁隆平从未加入中国共产党。‘ 我不懂政治，’他2013年对一家中国杂志说。尽管如此，国家通讯社新华社仍在周末的报道中将他称为‘ 同志’。”
新京报5月23日发表“即便没吃过杂交稻，也该对袁隆平有崇敬之心”的专栏文章，指出从粮食安全的战略角度看，袁隆平功不可没，“袁隆平在杂交水稻科研方面的贡献是开创性的，而开创性的工作通常都是不完美的。这是科学技术发展的一般规律。而且，关系国计民生基础的农业科技，会受到更多社会和时代因素的影响，并不是纯粹的科学问题……以提高产量为绝对的研究重点，在那个时代是完全可以理解的。”文章还提出，“至于争论袁隆平是不是这一领域最为杰出的中国杂交水稻专家，意义并不大”，“ 大可不必担心袁隆平的光芒掩盖了其他中国水稻专家的卓越贡献，公众对袁隆平的深厚敬意不仅属于他个人，也属于这个优秀科学家群体。”
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中国的快速工业化带来了一个人们往往忽视的问题：中国的粮食、尤其主食大米越来越依赖进口。中国的稻田面积逐年缩小，稻米产量连续四年下降，2003年甚至降到14年最低水平。法兰克福汇报写道：
1960年前后，由于错误的经济政策，数以千万计的民众在饥荒中死亡。新华社退休记者、《炎黄春秋》副社长杨继绳4年前出版了《墓碑》一书，详细记录了这段历史。如今，这本书的德译版面世。