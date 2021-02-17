中国官方首次证实 中印边境冲突4名解放军死亡

（德国之声中文网）去年6月15日夜间，印中两国军队在两国边境加勒万河谷地区发生拳脚冲突。冲突发生后，据印度军方公布的信息，印方在冲突中的死亡人数为20人（3人在冲突中直接死亡，17人受伤后死亡）。印度军方表示，许多伤员在后方死亡是由于伤员长期暴露在零度以下的温度下。中国官方一直没有公布中方人员的伤亡情况。



本周五（2月19日），《解放军报》发表的文章首次披露了中国军人在加勒万河谷冲突中的伤亡情况。报道称， “团长祁发宝身先士卒，身负重伤；营长陈红军、战士陈祥榕突入重围营救，奋力反击，英勇牺牲；战士肖思远，突围后义无反顾返回营救战友，战斗至生命最后一刻；战士王焯冉，在渡河前支援途中，拼力救助被冲散的战友脱险，自己却淹没在冰河之中”。4人死亡，其中一人为营长，另有一名团长负重伤。



报道称，“中央军委授予祁发宝‘卫国戍边英雄团长’荣誉称号，追授陈红军‘卫国戍边英雄’荣誉称号，给陈祥榕、肖思远、王焯冉追记一等功”。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼







报道称，“2020年4月以来，有关外军严重违反两国协定协议，在加勒万河谷地区抵边越线修建道路、桥梁等设施，蓄意挑起事端，试图单方面改变边境管控现状，甚至暴力攻击我前往现地交涉的官兵。面对外方的非法侵权挑衅行径，我边防官兵保持克制忍让，尽最大诚意维护两国关系大局和边境地区和平安宁。在忍无可忍的情况下，边防官兵对暴力行径予以坚决回击，取得重大胜利，有效捍卫了国家主权和领土完整”。



这篇报道中使用“外军”来指代印军。《环球时报》引述中国专家的看法认为，这表明在两国一线边防部队脱离接触的背景下，“中方保持理性与克制，维护大局，不煽动公众的负面情绪”。



周五，中国外交部发言人华春莹在回答有关中方在此时公布相关消息的考量的问题时说：“中方为了维护两国两军关系大局，推动局势降温和缓和，保持了高度克制，体现了中方作为负责任大国的气度和担当。但是印方多次渲染和炒作有关的伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论。现在《解放军报》刊发有关的报道，公布事实真相，我想有利于人们了解这个事实真伪和是非曲直，这也是对卫国戍边英雄烈士的应有敬意。”





去年6月17日，《印度报》发表文章称，“印度政府消息人士引述来自美国的信息源指”，加勒万河谷冲突中解放军有35人伤亡。而《印度斯坦时报》引述一名在印度中央政府高层官员的话称，解放军部署在加勒万河谷第14巡逻点附近的正副指挥官均在冲突中丧生。6月21日，印度媒体Zee TV再次引用一个未指明的“来源”的数据，加码解放军到45-50人死亡，并抓捕了一名解放军上校。此后印度前国防部长辛格发表声明，再次修改中方伤亡。他说：“如果我们死了20个人，对方就死了超过我们的两倍的人数。”辛格的这一说法既未有消息来源佐证，印度军方也未对此置评。



中国国防部新闻发言人吴谦今年2月称，根据中印双方第九轮军长级会谈达成的共识，中印两军位于班公湖南、北岸一线部队于2月10日开始同步有计划组织脱离接触。



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