中国官方：调查孟宏伟“及时、正确、英明”

(德国之声中文网）中国官方首次证实孟宏伟正在接受调查。周一来自中国公安部的官方消息称，对孟宏伟的调查主要集中在受贿等问题方面。周日，总部设在法国里昂的国际刑警组织称，孟宏伟已辞去主席一职。孟宏伟同时也是中国公安部副部长。

中国公安部官网上发布的这份声明中称："对孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法进行监察调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心，充分表明了法律面前没有特权、没有例外，任何人只要触犯法律都要受到严肃追究和严厉惩处。"

孟宏伟妻子在里昂就丈夫失踪发布声明

分析人士认为，这份声明中除"坚决拥护""完全正确"等中国官方标准用词之外，也透露出一些耐人寻味的信息。例如声明中提到要"坚决彻底肃清周永康流毒影响"，间接印证了此前媒体有关孟宏伟落马同周永康案有关联的猜测。中文网络媒体多维网的报道称，"孟宏伟长期任职公安部，且在2004年升任副部长，而恰好彼时公安部长便是已落马的中共政治局原常委周永康。 因而，孟宏伟被认为是周永康的马仔之一。就在周永康于2014年7月29日落马后，其心腹包括公安系统高官李东生、杨焕宁、夏崇源均被查。"

另外，中国公安部的声明中还称："绝不允许跟组织讲条件、讲'价钱'。"但声明中并没有提及孟提出过哪些"条件或价钱"。

中国党和国家领导人习近平上台以来，开展了一场前所未有的反腐斗争。

法国内政部周五表示，孟的妻子9月25日后无法联络到丈夫，她本人也因受到人身威胁，而获得了法国警方的保护。

现年64岁的孟宏伟于2016年底在中国方面的积极努力下，出任国际刑警组织主席一职。当时一些人权组织就担忧，中国方面可能会利用国际刑警组织加强在境外打压反对派人士的行动。

国际刑警组织主席一直由成员国警察部门派遣，同时也会报留其在本国警察机构的职务。

路透社问询孟宏伟大部分时间生活在中国还是法国时，国际刑警组织一名不愿透露姓名的官员称："主席通常负责主持最高管理委员会的会议，这种会议平均一年会举行四次，并确定国际刑警组织的大政方针。"这名消息来源同时也表示："正是因为国际刑警组织主席也会保留其国内的职务，因此他或她会有一部分时间留在国内工作。当然，国际刑警组织总部也会为其提供办公室和工作人员。"

当被问及，国际刑警组织主席携带家属前来法国是否符合惯例，以及国际刑警组织是否会为主席提供住所时，这名消息来源则拒绝答复。中国外交部周一表示，中方会继续支持国际刑警组织的工作。

达扬 / 李鱼 （路透社，法新社）