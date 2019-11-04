中国官方证实三名台湾人接受调查

（德国之声中文网）台湾外交部长吴钊燮上周对路透社表示，在中美贸易战及内需疲软的冲击下，中国大陆经济若持续放缓甚至恶化，执政的中国共产党可能对台制造军事冲突，以转移内部压力。对此，中国国台办发言人马晓光周三在例行记者会上回应说："吴钊燮的说辞完全是无稽之谈，近乎胡说八道。""他们为了捞取选举利益，不断编织各种谎言恐吓、威胁、误导台湾民众，两岸同胞都要保持高度警惕，不要被他们轻易误导。"

马晓光还表示，中国的经济形势非常之好。他说："在当前复杂的世界经济形势下，大陆经济发展风景依然独好，这不是吴钊燮之流能够唱衰的。反观民进党当局，对自己的经济困境粉饰遮掩，根本无视台湾民众的实际感受和台湾经济民生下滑的实际状况。我们坚定奉行和平统一的方针政策。"

此外，马晓光还证实，确实有三名台湾人因"涉嫌危害国家安全"正在接受调查。马晓光说："我们一直依法打击危害国家安全的犯罪活动，三个案例都是因为涉嫌从事涉嫌危害国家安全的活动，被大陆有关部门依法审查。据了解，有关部门严格依法办案，已经通知了他们家属，并根据 法律规定保障他们合法合法权利。"马晓光还强调："大陆方面一直依法打击危害国家安全的犯罪活动，是正常的执法行为，并没有说一段时期发生很多，或者容易很突兀。"

台湾媒体报道称，上述三名失踪人员分别是退休教授施正屏，南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树以及民主派积极分子李孟居。其中施正屏和蔡金树去年就告失踪，而李孟居则是在今年八月"失联"的。据报道，李孟居失踪前曾向友人发送照片，展示解放军在深圳口岸集结。

鉴于台湾人在中国大陆"失联"的事件频增，台湾已经发出针对中国大陆和香港的旅行警告，提醒台湾人前往香港或由香港转赴中国大陆时"提高警觉，注意自身安全。"根据海基会的统计，2016年5月出任总统以来，海基会接获台湾人前往中国后失联的案件有149件，有67件无法获得具体讯息行踪。

2017年十一月，台湾民权活跃人士李明哲以"颠覆国家政权"罪名被判处五年监禁。李明哲妻子抱怨称，丈夫关押地湖南省司法当局多次无辜取消或拖延探监申请。有报道称，关押中的李明哲体重明显下降，健康状况非常糟糕。