中国官方强调控制“一带一路”债务风险

(德国之声中文网) 中国央行行长易纲表示，"一带一路"的投资、融资决策"要充分考虑市场主体和资本金约束，合理设置投融资结构，有效管控风险；也要充分考虑一个国家总体债务承受能力，加强投融资的统筹协调，确保债务可持续。"他强调，债务的增加应伴随基础设施的完善、民生的改善、劳动生产率的提高、贫困的减低，增加一个国家的经济偿还能力。

这也是中国官方比较少有的以主动承认风险、而非消极反驳的姿态来回应外界对于"一带一路"债务问题的指责。在不久前召开的中国全国人大会议上，外交部长王毅就曾对媒体表示，"一带一路"不是"债务陷阱"，而是惠民"馅饼"。

两年多前，斯里兰卡因无力偿还中国援建汉班托塔港的贷款，而将整个港口租借给中方，租期为99年。这一事件也被批评者作为"一带一路"债务风险乃至债务陷阱的典型案例。美国驻华大使馆的一名发言人就说，美国呼吁所有国家确保其经济外交政策符合国际公认的准则，促进可持续发展，优化政府治理，强化经济职能。美国此次没有派出任何政府官员参加"一带一路"峰会。

北京将与世界银行共同制订标准

在本周四开始的"一带一路"论坛峰会上，中共中央宣传部部长黄坤明表示，围绕中国力推的这一项目，国际上存在一些"误解"。而中国财政部长刘昆则说，要实现"一带一路"的发展目标，必须"把有效落实发展措施同保持债务可持续性统一起来"。他透露，北京将构建"一带一路"高质量发展的融资政策框架，落实好28个国家的财政部门共同核准的"一带一路"融资指导原则，与世界银行共同研究"一带一路"的环境和社会标准。"建立债务可持续性分析框架，防范化解债务风险。"

出席峰会的国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)对刘昆的表态表示了赞赏。她说，中国日益重视"一带一路"的长期效应，这是"非常受欢迎的、迈向正确方向的步伐"。

此次"一带一路"峰会，将有37国的国家元首或政府首脑出席，其中包括新近刚签署共同推进"一带一路"建设备忘录的意大利的政府总理孔特(Giuseppe Conte)。"七国集团"的另两个重要成员德国、法国也派遣内阁部长出席。德国联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)在启程飞往北京前喊话中国，在推进"一带一路"时应当遵循国际标准。阿特迈尔说，欧盟与亚洲之间的基础设施扩建是十分重要的议题，这一过程中必须遵守国际上的社会、环境、人权、招标的标准。"许多批评者都注意到，当前的'一带一路'倡议蕴含着中国的拓张地缘政治影响力的企图。作为德国的代表，我将在北京的峰会上倡导我们欧洲的理念，即在扩建洲际基础设施时谋求公平、可持续的合作伙伴关系。"

文山/凝炼/(法新社、新华社、德新社)