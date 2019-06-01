中国官方对美国FedEx展开立案调查

（德国之声中文网）针对美国联邦快递(FedEx)在中国未按名址投递快递事件，中国国家邮政局局长马军胜近日表示，任何快递企业都必须遵守中国法律法规，不得损害中国企业和用户的合法权益。对联邦快递公司立案调查，有利于维护中国快递市场秩序、维护企业和用户的合法权益，也有利于确保中国邮政通信安全和经济安全。

在接受中国中央电视台采访时主管国家邮政业务的马军胜表示：最近我们接到用户投诉，美国联邦快递公司在没有征得用户同意的情况下、也在没有事先对用户告知的前提下，擅自将快件转寄他地，没按约定的地址进行投递，严重违反了我们国家快递业的法规，也严重损害了用户合法权益。所以国家有关部门决定进行立案调查。他强调，中国的快递法律法规比较健全，包括《中华人民共和国邮政法》、《快递暂行条例》、《快递市场管理办法》以及《快递服务国家标准》等。

马军胜指出，相关法规特别对用户交寄业务的核心规定之一为：要求从事快递服务的企业、一定按约定的地址、收件人，以及收件人的代收人，进行当面的投递。"如果你违反了这一条，损害了用户的权益，邮政管理部门是有权进行查处的"，马军胜如是说。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因华为公主而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因国安威胁遭抵制的华为 中国电信巨头华为的5G技术2018年以来，连续被澳洲、新西兰、英国及日本以国安为由，排除在供应商名单外。专家揣测这样系统性的决策恐怕是美国採取的协同战略一部份，其目的在向盟友施压，阻止中国被纳入下一代网路系统。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C今年八月因台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 上个月在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



华为FedEx包裹错发事件背景

据路透社5月底推出的独家报导，中国电信巨头华为指控美国快递公司联邦快递(FedEx)将两件原定送往华为亚洲办公室的包裹转送到美国。为此，华为将重新审视与联邦快递的关系。

华为向路透社出示包裹追踪记录，联邦快递未经授权便将两件从日本寄往华为中国办公室的包裹送往美国，更尝试要把另外两件从越南送往华为其他亚洲办公室的包裹寄送到他处。

虽然华为宣称这些文件都没有包含技术性的内容，但是他们仍然深感挫折。华为发言人乔·凯利(Joe Kelly)对路透社记者说: "最近透过联邦快递寄送重要商业文件，没有办法寄达原定目的地，反而被有意或无意的转送到联邦快递的美国部门，几次经验降低了我们的信心。"她说: "出于这个理由，我们现在需要重新检视我们的作业流程，以及对快递伙伴的相关要求。"

联邦快递发言人多娜辉(Maury Donahue)告诉路透社，这些快递是因为作业疏失才会被误送到别的地方，联邦快递并未因为任何人的要求而改变送货目的地。她认为这是独立事件，而且仅限非常少数的包裹遇到这类情况。

FedEx做出回应

针对中国当局最新公布的要向联邦快运展开调查的消息，该公司于6月1日发表了一份简短的声明。声明称："联邦快递重视我们在中国的业务。我们与华为技术有限公司的关系以及我们与中国所有客户的关系对于我们来说非常重要。 联邦快递致力于提供高标准的服务，将全力配合任何有关我们如何为客户服务的监管调查。"

华为和美国联邦快运已经成为被中美贸易战推上风口浪尖上的两家企业。美国政府不久前以安全为由将华为列入黑名单，割断了其使用美国核心硬件和软件技术的可能性。联邦快运错投华为包裹事件发生后不久，中国政府宣称将建立立"不可靠实体清单"制度，让"不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人"被列入不可靠实体清单。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。 作者: 苗子, 文山, 任琛



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