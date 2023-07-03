中国官方媒体渲染1/7的英国人吃不饱饭遭群嘲

（德国之声中文网）上周，中国官方媒体引述英国慈善机构特拉塞尔基金会（the Trussell Trust）发布的一份最新调查报道称，去年英国每七个人中就有一个人因为没有足够的钱而面临饥饿。

特拉塞尔基金会运营英国最大的食品救济机构网络，在全英范围内管理约1300家发放救济食物的“食物银行”（Foodbank）。

这份报告称，相当于1130万英国人都因为缺钱而面临饥饿，数量高达苏格兰人口的两倍多。报告还指责英国社会保障体系功能失能，而且英国人生活成本大幅上涨造成的危机没有显示出缓解的迹象。

路透社报道指出，英国是世界第六大经济体，过去一年多的时间里一直受到高通胀的压力，而高通胀已经超过了几乎所有雇员工资上涨的幅度。

新华社的报道写道：“在截至今年3月的一年里，特拉塞尔基金会共发放约300万份免费救济食物包，同比增长37%，数量创新高，是五年前的两倍多。其中，超过100万份提供给儿童。这一年中，76万人首次走进该基金会运营的食物银行领取救济食物，同比增长38%。”

报道还引述英国萨塞克斯大学发展研究所6月发布的一份研究报告指出，由于食品通胀处于历史高位，对数以百万计的英国人而言，挨饿可能成为“新常态”。

这篇报道在社交媒体上遭到中国网民的嘲讽和调侃。

“谁惹我们，谁就吃不饱。”

“英国人民都生活在水深火热之中了，此时应该救助他们一波。”

“德国人民生活在水深火热之中，也是吃不饱。”

“全世界有几个国家能吃饱了？只有我们能吃得饱！”

“真的不敢相信这是新华社发的消息。在英国的朋友表示不知道。”

“法国瑟瑟发抖：下一个是不是轮到我？”

“抹黑别人，自己就优秀吗？”

“人家还有免费的食物发，我们这免费的都没有……”

“这届韭菜不好骗了。”

“当前的主要矛盾是落后的套路与人民日益增长的认知水平的矛盾。”

网易上有自媒体账号分析认为，新华社的这篇报道之所以遭到“群嘲”，主要原因在于，“在当前情况下，很多人就业难度上升，失业率增高，收入下降，但生活成本丝毫未降，房贷车贷、孩子学习费用，该出的还得出，大家的压力远比以前要大。由此，大家的负面情绪也比以前更多，更想看到这些官媒发一些有用的新闻，比如官方又出台了怎样的惠民措施帮助大家摆脱困境，而不是隔岸观火去关心别人生活的好歹。”

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