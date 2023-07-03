中国官方媒体渲染1/7的英国人吃不饱饭遭群嘲

中国官方媒体新华社上周引述英国慈善机构特拉塞尔基金会发布的一份调查报告报道称，去年约七分之一的英国人因缺钱面临饥饿困扰。这一报道在社交媒体上遭到大量中国网民的嘲讽和调侃。
（德国之声中文网）上周，中国官方媒体引述英国慈善机构特拉塞尔基金会（the Trussell Trust）发布的一份最新调查报道称，去年英国每七个人中就有一个人因为没有足够的钱而面临饥饿。
特拉塞尔基金会运营英国最大的食品救济机构网络，在全英范围内管理约1300家发放救济食物的“食物银行”（Foodbank）。
这份报告称，相当于1130万英国人都因为缺钱而面临饥饿，数量高达苏格兰人口的两倍多。报告还指责英国社会保障体系功能失能，而且英国人生活成本大幅上涨造成的危机没有显示出缓解的迹象。
路透社报道指出，英国是世界第六大经济体，过去一年多的时间里一直受到高通胀的压力，而高通胀已经超过了几乎所有雇员工资上涨的幅度。
新华社的报道写道：“在截至今年3月的一年里，特拉塞尔基金会共发放约300万份免费救济食物包，同比增长37%，数量创新高，是五年前的两倍多。其中，超过100万份提供给儿童。这一年中，76万人首次走进该基金会运营的食物银行领取救济食物，同比增长38%。”
报道还引述英国萨塞克斯大学发展研究所6月发布的一份研究报告指出，由于食品通胀处于历史高位，对数以百万计的英国人而言，挨饿可能成为“新常态”。
这篇报道在社交媒体上遭到中国网民的嘲讽和调侃。
“谁惹我们，谁就吃不饱。”
“英国人民都生活在水深火热之中了，此时应该救助他们一波。”
“德国人民生活在水深火热之中，也是吃不饱。”
“全世界有几个国家能吃饱了？只有我们能吃得饱！”
“真的不敢相信这是新华社发的消息。在英国的朋友表示不知道。”
“法国瑟瑟发抖：下一个是不是轮到我？”
“抹黑别人，自己就优秀吗？”
“人家还有免费的食物发，我们这免费的都没有……”
“这届韭菜不好骗了。”
“当前的主要矛盾是落后的套路与人民日益增长的认知水平的矛盾。”
网易上有自媒体账号分析认为，新华社的这篇报道之所以遭到“群嘲”，主要原因在于，“在当前情况下，很多人就业难度上升，失业率增高，收入下降，但生活成本丝毫未降，房贷车贷、孩子学习费用，该出的还得出，大家的压力远比以前要大。由此，大家的负面情绪也比以前更多，更想看到这些官媒发一些有用的新闻，比如官方又出台了怎样的惠民措施帮助大家摆脱困境，而不是隔岸观火去关心别人生活的好歹。”
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