 中国官方入股字节跳动 美议员吁禁旗下TikTok | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2021

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时政风云

中国官方入股字节跳动 美议员吁禁旗下TikTok

The Information揭露，中国官方已经入股TikTok在北京的母公司字节跳动。为此，美国共和党参议员卢比奥呼吁拜登政府阻挡TikTok在美国发展。

Tiktok Screenshots

中国官方入股TikTok母公司字节跳动。

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特朗普政府曾以国家安全为由，下达禁止TikTok和微信在美国的更新和使用。现在，拜登政府也以行政令形式将其推翻。

荷兰数万名家长要求段视频应用程序TikTok向他们的子女支付14亿欧元赔偿金。理由包括TikTok为了定向向未成年人展示广告，在未经允许的情况下收集他们的个人信息。

去年印度和中国发生边界冲突后，新德里宣布禁止使用TikTok，虽然边界冲突看似告一段落，但禁令没有改变，现在更衍伸成为法律攻防战。

（德国之声中文网）美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）周二（8月17日）敦促美国总统拜登阻挡短视频应用软件TikTok在美国发展。科技媒体The Information 率先报导，中国官方已入股TikTok的北京母公司字节跳动。

「北京的侵略性清楚地表明，该政权将TikTok视为党国的延伸，美国需要这样看待它。」卢比奥在一份声明中说：「我们必须建立一个标准框架，要求高风险的丶位於外国的应用程序在美国电信网络和设备上运营之前，必须满足这些标准。」

16日，The Information报导，中国政府已入股字节跳动，该媒体还引述消息人士称，这让中国政府可以指派北京字节跳动的一席董事会席位。

根据中国国家企业信用信息公示系统的股东数据，网投中文(北京)科技有限公司在4月30日注册并持有北京字节跳动科技1%的股份。网投中文是由三家中国国家机构所有，其中包括中国国家互联网信息办公室支持的中国互联网投资基金。

今年6月，拜登政府撤销了特朗普时代的一系列行政命令，包括禁止下载微信和TikTok的命令。目前，美国商务部正应拜登要求对这些应用程序带来的安全问题做审查，但商务部没有回应路透社的置评请求。

在近日中国监管机构对科技公司打压的氛围下，路透社指出，中国政府的这个举动让人不禁怀疑，北京究竟还想在科技领域发挥多大的影响力。

字节跳动持有抖音（中国版的TikTok）以及今日头条的部分许可证。不过，路透社引述一位消息人士说，这1%的字节跳动股份并没有让中国政府获取任何TikTok的股份。TikTok也没有在中国上市。

尽管中国政府持有科技公司的股份是有先例的，但这一入股的消息却是在中国对反垄断调查激增丶立法禁止网络不正当竞争的时刻传出，这与过去中国当局自由放任的作风不同。

一位字节跳动发言人周一（8月16日）告诉路透社，北京字节跳动「只与字节跳动在中国市场的一些视频和信息平台有关，并持有它们依据当地法律规定运营所需的一些许可证。」

（路透社丶The Information）

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