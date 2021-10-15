 中国官宣房地产税改革试点政策 | 经济纵横 | DW | 23.10.2021

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经济纵横

中国官宣房地产税改革试点政策

有关是否需要推行房地产税的争论已经持续了十多年。本周六，中国公布了在部分地区开展房地产税改革试点的决定。试点期限为五年，不过官方并没有公布哪些城市成为试点地区或详细的税率。 

China Evergrande Group

专家认为，房地产税将是一个世代以来中国房地产政策最重大的变革之一

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中国财政部部长肖捷近日在《人民日报》发表文章，提及社会高度敏感的“房产税”问题，表示将按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，推进房地产税立法和实施。有观点认为，中国有产者将面临被“剪羊毛”。就此问题德国之声采访了中国经济学者沈凌。

中共党媒正式发表习近平《扎实推动共同富裕》的文章，该文发出了“积极稳妥推进房地产税立法和改革”的号召。

全国人大常委会委员长栗战书在周五的常委会工作报告中表示，将“集中力量落实好党中央确立的重大立法事项”，其中包括民法典、引入房地产税法等。中国房价多年来迅猛增长，而房地产税则更是各界关注的敏感议题。

（德国之声中文网）本周六（10月23日）中国全国人大常务委员会公布了授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定。新华社公布了这个消息。这家中国官媒报道，试点实施启动时间由国务院确定。本决定授权的试点期限为五年，自国务院试点办法印发之日起算。试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。 

10多年来，中国政府一直想推进实施房地产税，但遭遇到包括地方政府在内的阻力，人们担心该税导致房产价格下滑，或市场出现恐慌性急售。在是否推出房地产税的讨论中，市场一直有"该税会影响经济增长的担忧"。不过房地产税可能最终抑制飙升的房价。路透社指出，自1990年代实行住房市场私有化以来，在快速城市化的中国，平均房价飙升了2000%以上。近年来，尤其是在千禧一代中造成了购房能力危机。 《华尔街日报》指出，房产税出现争议后，一项试行房地产税的提议已从最初计划的大约30个城市削减至10个左右。 

专家认为，房地产税将是一个世代以来中国房地产政策最重大的变革之一。官宣房地产税改革试点政策也引起了民众的关注。有人在微博上留言写道：“土地所有权都不是老百姓的扯什么房产税“ 。有人认为这是在：“薅羊毛”，“对韭当歌”，有人写道：” 加半天到最后都摊到租房者头上就恶心了“。房产税试点城市有哪些也成了网友竞猜，有网友写道：”请从北京开始试点，效果一定最好“ ，还有人写道：” 其他不知道、深圳肯定有“，有人总结道”杭州先行，其他城市后面跟上。深圳跑不了，以及房价高的二线省会城市和计划单列市。北上应该会缓缓“。 

中国官媒报道并没有具体指出哪些城市成为试点地区，也没有详细公布税率。新华社报道指出，国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区人民政府制定具体实施细则。国务院及其有关部门、试点地区人民政府应当构建科学可行的征收管理模式和程序。 

路透社报道，根据2011年的试点方案，上海和重庆已经开始征收房地产税，征收对象是高档公寓和第二套及以上的住房，税率为0.4%至1.2%。 

 

（综合报道）

 

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