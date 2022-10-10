中国官媒连续三天力挺“清零” 民众不买账

（德国之声中文网）10月12日，《人民日报》发表署名“仲音”的评论文章表态称：在新冠防疫措施方面，“‘躺平’不可取，‘躺赢’不可能，坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失。”

之前两天，同样名为仲音的作者已经在《人民日报》评论版发表了“‘动态清零’可持续而且必须坚持”的文章，指出：“坚持动态清零，较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”

新冠疫情从中国武汉市第一次大规模爆发至今已经过去了将近三年时间。如今全球各国基本都彻底放弃了严苛的防疫封锁措施，许多国家更是宣布新冠疫情已经正式结束。针对中国恪守的新冠清零政策，外界存在许多批评的声音。从中国社交媒体上也可以看出民众对新冠清零政策的支持率和也越来越低。但《人民日报》在两天前发表的评论中依然认为：“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。实践充分证明，我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，是现阶段我国及时控制疫情的最佳选择。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



谈及世界其它国家早已放弃新冠清零政策，《人民日报》12日的评论写道：“事实上，一些国家选择‘躺平’，采取‘与病毒共存’政策，不是因为不想防控疫情，而是无法防控也没有能力防控。这些国家经过多种尝试后，找不到一种理想的控制新冠疫情策略，干脆选择‘躺平’，这恰恰是由于前期未能及时有效控制疫情，已经失去了动态清零的机会。”

二十大前的又一波封城

十一国庆黄金周过后，新冠疫情在中国呈现出重新抬头的趋势。新的Omicron亚型的出现，包括传染性极高的BF.7型变异株。而再过几天，对于中国统治阶级至关重要的共产党第二十次代表大会即将召开，各界预期习近平将打破常规，进入他的第三届最高领导人任期。



曾经于今年春天遭遇过严苛防疫政策重创的上海如今在中共二十大召开前又收紧了防疫管制措施。要求居民更频繁地接受病毒检测。中国西南部的一个城市甚至给举报他人试图隐瞒其旅行历史的居民提供现金奖励。金融服务机构野村集团估计，截至10月10日，36个中国城市正在实施不同程度的封锁或控制措施，约1.97亿人受到影响。

在中共二十大召开之际，原本有分析人士表示中国高层可能会在二十大召开后重新打开国门，放松目前严格的新冠防疫措施。9月底，彭博社曾发文称，摩根士丹利金融公司加入了其它各大投资银行的行列，预测中国将于2023年春季放松管控措施，并重新开放边境。摩根士丹利为此给出的理由是：重新开放国家的压力越来越大，因为“清零政策”的战略已经导致民众收入增长明显减弱，青年失业率急剧上升。而这些结果与习近平提出的“共同富裕”政策目标相悖。

新冠清零 还要两年？

然而，上海浦东招聘社区防疫专岗人员最新发布的一个消息，打破了外界对中国很快即将重新开放的希望。该社10月10日发文称：上海浦东招聘社区防疫专岗人员575名，是根据新冠肺炎疫情社区防控工作需要设置的阶段性、临时性工作岗位。社区防控专岗人员与招聘街镇社工事务所签订书面劳动合同，合同期限为2年。

在受到中国严格舆论审查的新浪微博，仍能够看到民众对上述消息严重不满的情绪。许多用户都支持“有点良心的都不会去干这种工作”，“正经人谁干这个”的说法。用户“晓得哉迟哉好吃哉槁哉”表示：“两年起步，最高无期”。用户名为“讠阝”的网民则直接评论称：“还有两年？？抱歉，不陪你们玩了，都润吧”。“不冒泡的泡泡龙”则指出：“和地铁安检员、马路特保、摄像头、各种暂行条例……这些东西你看哪个消失过”。

国际货币基金组织周二将中国2022年和2023年的经济增长预测分别下调至3.2%和4.4%，称中国频繁的新冠清零措施已经对中国经济造成了影响。

美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中则在美国《外交》杂志近日发表的一篇文章中指出：尽管有越来越多的证据表明，清零政策的危害远远大于益处，但中国政府仍有重要的动机坚持使用它。文章中，作者认为中国坚持清零政策的主要原因之一出自“地方官员讨好上级的压力”。过去数月在中国多个城市看到的官方采取过度严厉的措施行为，目的是“避免任何可能使政府尴尬的事件发生”。

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