中国官媒资深记者董郁玉被以间谍罪判刑七年

中共党媒《光明日报》的原资深编辑和专栏记者董郁玉，周五在北京一家法院被以“间谍罪”判处七年监禁。董的家人表示，这是对其过去批评性文章的惩罚，也是对中国公民与外国人的交往做出警告。

（德国之声中文网）2022年2月，董郁玉同一名日本外交官在北京一家餐厅用餐时被捕。日本外交官被警方问讯数小时后获释，但现年62岁的董郁玉却被关押至今，并在去年被控犯有间谍罪。

董郁玉的家人向法新社提交的一份声明中称：“北京第二中级人民法院以间谍罪对董郁玉进行了宣判。对于这样的控罪，检方必须拿出‘间谍组织’指使被告从事间谍活动的证据。”声明中称，按照这一判决，同董郁玉见过面的日本外交官，其中包括日本前驻华大使垂秀夫和现任驻上海高级外交官冈田将都被称为“间谍组织”的间谍。

董郁玉家属在声明中写道：“中国有关当局公开将外国驻华使团称为间谍组织，并指控日本前驻华大使及其外交官同事为间谍，这令我们感到震惊。”

按照中国法律，情节较轻的间谍罪可判处三到十年监禁，情节严重者，最高可判处无期徒刑。《纽约时报》报道称，作为记者，“董郁玉经常与外国外交官和记者碰面。他还是一位多产的作家，经常表达对法治和宪政民主的支持，执政党的共产党声称支持这些理念，实际上却在压制它们。他的一些文章批评了共产党对中国历史的选择性解读，这种解读淡化了共产党在文化大革命等黑暗时期扮演的角色。



董郁玉的这种批评在中国知识分子当中曾经很常见。但自中国现任领导人习近平于2012年掌权以来，中国共产党几乎消灭了所有发表异见的空间，并以国家安全为名，敦促公民对外国影响保持怀疑。”

除党媒《光明日报》之外，董郁玉还曾在《纽约时报》和《金融时报》发表文章。2006年至2007年，他曾获得哈佛大学著名的尼曼奖学金，并曾分别在2010年和2014年在日本庆应义塾大学和北海道大学担任访问学者和客座教授。

法新社报道称，过去十多年以来，中国的公民自由和言论自由空间一直在急剧减少。媒体受到前所未有的严格控制，而与外国媒体合作的中国公民则经常受到骚扰、甚至遭逮捕关押。

国际记者保护委员会发布的一项排名显示，截至去年12月，中国共有44名记者遭到关押，是关押记者最多的国家。今年二月，异议作家杨恒均被以间谍罪判处死缓。

(法新社，纽约时报中文网）

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