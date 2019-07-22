中国官媒聚焦大豆 中美谈判能多乐观?

(德国之声中文网) 中国官媒周日(7月28日)宣称，从在6月28日G20峰会以来，美国已经有数百万噸的大豆运往中国。但是另一方面，美国公布的数字却相对少许多。

中国官媒新华网用大豆做了一篇时评点出此消息，认为「这些互释诚意的行动，显示了中美双方落实大阪会晤共识、推动经贸磋商重回正轨的积极意愿。」

另一方面，中国官媒央视引述国家发展和改革委员会商务部数字称，从7月19日开始，中国向美国申购了大豆、棉花、猪肉、高梁等农作物，其中一些交易已经做成。

该报导补充，这显示出中国有意促销美国农产品，并达成中国国家主席习近平与美国总统特朗普在G20大阪峰会上所达成的共识。

此外，人民日报、环球日报也利用大豆交易的消息制作新闻，释放出对美贸易磋商的正面预期。

相对的，美国海关公布的数字显示，中国在6月从美国进口了61萬4805噸大豆，比前一个月少了37%，跟去年同期相比减少了2.5%。另外，美国农业局最新数据显示，在6月28日G20峰会到7月18日这段期间，大约102万顿的大豆已经从美国出口到中国。农业局本周还将公布新一期数据。

7月30日到31日，久违的中美贸易面对面谈判移师到上海举行。这是中美双方从6月在G20上见面以来的第一次会面。外界认为，这次为期两天的谈判不会有太大的突破性进展，但是两国的政商界都希望这次谈判可以至少确认一些「善意」與承诺的细节，以利将来的谈判进行。这些「善意」包括中国承诺要购买美国农产品，以及美国开放企业与中国公司华为交易的可能性。

中国官媒谴责美国

周日(7月28日)，中国官媒环球时报发表社评，批评华盛顿"使用一切手段"剥夺发展中成员在WTO享有的特殊与差别待遇，违背了世贸组织的原则和精神。

该社论解释，"特殊与差别待遇"是世界贸易组织通过赋予发展中成员调整贸易一体化进程的政策空间，帮助其实现可持续增长、扩大就业、减贫脱贫等。社论指出，中国的人均GDP不到美国的1/6，人均能耗不到美国的1/3，无论是科技发展、经济结构，还是社会管理、产业竞争力等，都和发达国家有着差距，如今美国想要取消WTO提供的特殊与差别待遇，「无异于仗着自己身强力壮来世贸组织砸场子」。

中国官媒的评论是回应上周五(7月26日)，美国总统特朗普签署备忘录，指示美国贸易代表莱特海泽等人使用一切可用手段确保世界贸易组织（WTO）对发展中国家地位进行改革。特朗普的这项举动遭到中国的批评。

特朗普说，世贸组织中，像中国和新加坡这样越来越富裕的国家不能再继续享有作为发展中国家或者新兴工业国家的优惠地位。在当下经济发展大潮中，很多国家已经不再是发展中国家。特朗普认为，「中国的例子最为明显。」

特朗普说，美国贸易代表应该努力落实改革。如果不成功，他可能在三个月内取消那些在他看来已不再是发展中国家的所有优惠待遇。为此特朗普要求世贸组织对中国进行审核，此举有可能导致中美贸易冲突继续升级。

此前，特朗普在周五（7月26日）宣称，如果北京政府期待著2020年11月美国总统大选的话，他并不感到惊讶。特朗普说，中国可能寄希望于自己选举失败，不希望继续与他而是「与一个傻子」去谈判。美国顾问库德洛（Larry Kudlow）也他向CNBC广播电台表示，他对谈判不抱「太多期待」。

罗法/夏立民(法新社、路透社)