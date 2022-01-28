中国官媒：美国试图怂恿运动员“扰乱”冬奥会

（德国之声中文网）在中美关系紧张、距离北京冬奥会开幕只剩一周的背景下，中国官媒英文版的《中国日报》在周五（1月28日）晚间援引未具名的消息人士称，美国的“反华势力”试图破坏冬奥会，并将体育政治化。

《中国日报》的报道援引消息人士称，华盛顿正在制定一项计划，“煽动不同国家的运动员表达对中国的不满，消极比赛，甚至拒绝参加比赛”。报道称，“作为回报，华盛顿将为参与该计划的运动员提供赔偿，并调动全球资源，帮助保护那些选择消极比赛的运动员的声誉。”

消息人士对《中国日报》表示，这是美国的一些“反华势力”试图收买运动员，怂恿他们做一些不符合他们其竞技身份、与体育无关的事情，这违背了奥运精神和规定，也会严重损害运动员的合法权益和国际奥林匹克事业。消息人士称，“利用运动员作为政治操纵的工具是恶意的、肮脏的，无疑会被国际社会和全球运动员抛弃，其企图注定要失败”。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



中国外交部没有立即回应路透社的评论请求。路透社指出，《中国日报》的报道没有为其说法提供进一步的证据。

美国驻华大使馆的一名发言人周六通过电子邮件对路透社表示，“我们过去和现在都没有协调针对参与冬奥会的国际造势运动”。该发言人说：“美国运动员有权根据奥运精神和章程自由地表达自己，其中包括推动人权”，中国“将继续试图误导公众，以转移人们对其恶劣人权记录的关注”。

（路透社，中国日报）

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