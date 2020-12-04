中国官媒“粗口”记者与美国议员的骂战

(德国之声中文网) 来自田纳西州的共和党籍参议员布莱克本(Marsha Blackburn)周四(12月3日)在推特上发文称："中国拥有5000年的欺诈盗窃史，有些事情永远无法改变。"

几分钟后，《中国日报》驻欧盟办公室主任陈卫华发帖回应说："她是我见过的最种族主义、最无知的美国参议员。真是个终身婊子。"

布莱克本的推特并没有直接说明上下文。但是从她之前几天的发帖中能够看出她在针对哪些和中国有关的事件进行点评。

12月2日，进行月球采样返回任务的中国"嫦娥五号"探测器成功降落月表开始"挖土"时，布莱克本点评说："在盗窃的基础上，中国建立起了一套工业。"

12月1日，CNN电视台披露了武汉新冠疫情最早期的一些中国疾控系统内部文件，指责中国卫生当局曾经瞒报过疫情数字。针对这条新闻，布莱克本也曾发推点评："被披露的来自武汉的文件显示，共产中国在新冠疫情数字上搞欺诈。当致命病毒开始蔓延时，北京欺骗了世界，人民则在死亡。"

在指责中国"五千年欺诈盗窃史"并遭陈卫华讥讽"婊子"后，布莱克本反唇相讥说："你不过是习近平妄想统治地球之中国梦的玩偶。从天安门广场到种族灭绝维吾尔人，共产中国是屠杀人民的专家。美国不会像一个性别歧视的共产恶棍弯腰。"

陈卫华也继续反击说："为什么美国国会的盖洛普民调支持率只有9%？因为国会里有布莱克本这样的低端生物。"

许多推特网民也对陈卫华和布莱克本的隔空骂战做出了回应。有用户讽刺陈卫华说："9%的民意支持度肯定没法和中国政府的99%相比，对吧？"还有用户认为，陈卫华需要学会"情绪管理"，经常动怒"有损健康"。也有网民在陈卫华推特评论区内"代表美国人民道歉"，因为布莱克本"确实是种族主义婊子"。

在布莱克本推特的评论区内，网民意见同样呈现两级分化的趋势。有人讥讽她居然敢嘲笑别人是"玩偶"，暗讽她几乎无条件支持特朗普一切政策的立场。还有人感叹一个美国议员的无知"逼得自己不得不暂时认同一个中共党员的观点"。也有人认为这场骂战是"性别歧视者"对垒"种族歧视者"。

美国民主党籍众议员克里什纳摩提(Raja Krishnamoorthi)则发推指出，美国抗击的是中国政府，因此必须严格区分中国政府与中国人民、历史、文化遗产，而布莱克本参议员的种族主义无知言论有可能让人联想起美国1882年的排华法案。

美国退役空军准将Robert Spalding回应克里什纳摩提说："中共想要摧毁我们的民主，他们乐见我们相互攻击，这符合他们的路线。现在不是事关种族主义，而是攸关21世纪极权主义的扩张。"

文山/李鱼/(综合报道)

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