中国官媒竞相报道中瑙复交

（德国之声中文网）官方的中央电视台也在当天从这个领土面积只有21.1平方公里的岛国发出消息称，瑙鲁已经不再承认台湾的国家地位，并将同中华人民共和国恢复外交关系。

1月15日，瑙鲁宣布不再承认台湾的国家地位，并将同中华人民共和国恢复外交关系的当天，中央电视台就从这个面积只有21.1平方公里的岛国发出了相关报道。



本周一，中央电视台记者站在瑙鲁总统府前报道称，瑙鲁已经中断了同台湾所谓的"外交关系"，并承认中华人民共和国政府为中国唯一合法政府。

早在瑙鲁宣布同台湾断交之前，中央电视台的记者就已进驻该岛。2000年后的几年当中，瑙鲁曾短暂同中华人民共和国建立外交关系。



据官方的《北京日报》报道，这位中央电视台记者早在2023年5月就已来到瑙鲁，不过，当时他是瑙鲁一个中国港湾项目的中共党支部负责人。

早在中国外交官正式抵达瑙鲁之前，中国媒体机构就已为在这个人口只有一万两千的岛国上建立分支机构展开了角逐。



新华社周三报道称，他们已在瑙鲁首都亚伦开设办公室，并聘用了记者。

台湾外交部政务次长田中光在台北表示，瑙鲁在台湾周末的大选后立即宣布断交是中国一手策划的，"意图在打击台湾人民引以为傲的民主自由。"他表示，在得知瑙鲁将改变外交关系后，台湾已先发制人地与瑙鲁断绝了关系。

瑙鲁同台湾断交后，台湾媒体有关瑙鲁的报道明显增多，内容方面既包括瑙鲁较为普遍的肥胖现象，也包括瑙鲁在为澳大利亚安置难民方面所扮演的角色。

瑙鲁政府的官方脸书账号下，一些台湾网民留言，表达对断交决定的不满，以至于瑙鲁政府不得不发表声明称："这一网页欢迎有教养、有见识者发表有建设性的评判。但不会容忍谩骂和诽谤。"

瑙鲁政府已经对脸书账户的留言功能做出限制，并警告称，网上的谩骂言论也会招致刑事处罚。

（路透社）

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