中国官媒称遭押加拿大商人偷拍中国军事装备

(德国之声中文网) 中国官媒《环球时报》1日发布独家报导，称上个月被辽宁省丹东市中级人民法院以「为境外刺探丶非法提供国家秘密罪」判刑11年的加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 在中国期间，曾在不同时间多次拍摄中国军事装备照片和视频，并将部分照片提供给境外人士。

《环球时报》记者引述不具名的消息人士，称鉴定後认为斯帕弗所拍摄的照片与视频皆为「机密级国家秘密」。报导还称，斯帕弗是另一名遭中国关押的前加拿大外交官康明凯 (Michael Kovrig) 的重要情报关系人，长期向康明凯提供各种信息资料。

报导中指出，康明凯于2017年至2018年以伪造商人身份丶虚构经商事由的方式进入中国境内，在北京丶上海丶吉林等地，通过关系人搜集了大量非公开的涉中国国家安全等信息，并据此撰写分析报告。

《环球时报》在报导中写道：「经鉴定，康明凯搜集的信息中包括数份机密级国家秘密和情报。康明凯被指控犯为境外刺探国家秘密丶情报罪一案还在进一步审理中。」

《华尔街日报》在其1日的相关报导中指出，《环球时报》的文章非常不寻常，因为中国当局很少公开披露涉及国家机密的案件细节，并将披露此类案件的信息描述为高度犯罪。中国外交部通常避免明确地将这两名加拿大人的案件做直接关联。然而，《环球时报》的文章直接做了这个动作，这与共产党最高执法委员会在两名加拿大人被拘留后不久发表的声明一致。

《环球时报》在报导中也表示，中国政府相关单位称康明凯与斯帕弗在关押期间「状况良好」，看守所也定期安排身体检查。而自从两人被羁押至今，有关部门也依法向康明凯丶迈克尔·斯帕弗转交相关信件和书籍，安排加拿大驻华使馆官员对二人进行领事探视。

报导写道：「康明凯丶斯帕弗依法享有的通信权丶领事探视权等各项合法权利得到了充分保障。有关部门还在法律允许的范围内，在饮食丶锻炼身体等方面给予他们人道主义关照，包括安排二人同境外亲属通电话。」

在上个月斯帕弗遭判刑後，加拿大驻华大使巴顿（Dominic Barton）表示，案件中包含中方认为他不应该在机场拍摄的照片，包括一些军用飞机的照片，并补充说斯帕弗先生对此事有「不同看法」。法院表示斯帕弗将被驱逐出中国，但并未说明他会在何时被驱逐。

外交官们也表示，一旦法律程序结束，他们还有余地与中国政府就其在中国被监禁的国民进行谈判。

两名加拿大人在华为财务长孟晚舟遭加拿大扣押华后几天，分别在中国不同地方被拘留。目前加拿大审理孟晚舟引渡案的听证会已结束，在等待下个月正式公布裁决日期。

(环球时报丶华尔街日报)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。