 中国官媒引述学者称美国恐吓 瑞士：查无此人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国官媒引述学者称美国恐吓 瑞士：查无此人

中国官媒接连多日引述瑞士生物学家说法，指美国对主张新冠病毒与中国实验室无关的专家恐吓施压，但瑞士指出这是「错误新闻」，要求媒体及网民立即删除相关文章。

China Wuhan Labor testet auf Coronavirus

DW.COM

中国官媒发起另一波新疆的大外宣，透过海外维吾尔倡议者在新疆家人的视频，意图指控这些海外维吾尔人散播谣言。海外维吾尔人表示，中国此举是为了掩盖在新疆大量关押维吾尔人的事实。

澳大利亚智库发布的最新研究发现，中国政府在2020年运用美国社交媒体来推动新疆大外宣。专家认为，民主国家应该透过台湾的经验来强化相关应对机制。

中国官媒启动「东盟伙伴」合作机制，将与东盟33家媒体新闻素材进行交换及合拍节目等交流，以增强中国及东盟媒体的国际影响力。德国之声采访多名国际传播学者，为您分析媒体合作是单纯交流还是暗藏其他目的？

（德国之声中文网）中国官媒近日报导称，有一名瑞士生物学家，因支持世卫与中国针对新冠病毒的朔源报告，遭美国施压与恐吓，并直指世卫的溯源工作恐沦为美国的政治工具。但瑞士驻中国大使馆10日发声明称这是「错误新闻」，要求官媒及网民撤掉相关文章。

包括中新网丶环球网丶人民日报等中国官媒，从7月底开始，接连引述名为威尔逊·爱德华兹(Wilson Edwards）的瑞士生物学家称，在过去的六个月里，特别是在第一阶段病毒溯源工作结束之后，世卫组织内部人士和一些科研同行抱怨说，「只要他们支持第一阶段溯源工作的研究结论，就会受到来自美方以及某些媒体的巨大压力，甚至是恐吓」。

报导引述爱德华兹说法称，美国在溯源问题上执意要攻击中国，甚至不愿意睁开眼睛去看看数据和研究成果。新冠溯源被政治化很有可能削弱科学界的士气，甚至阻碍全球公共卫生事业的发展。美国正试图诋毁那些参与第一阶段研究的科学家，并推翻世卫组织第一阶段溯源报告的结论。

但这些消息都被瑞士驻中国大使馆称为「错误新闻」。瑞士驻中国大使馆在官方微博及推特上公开声明，「这是一条错误的新闻」，推特上还称他们要找寻这位名叫艾德华兹（Wilson Edwards）的「生物学家，中国新闻机构和社群媒体过去几天曾引述他的话」。推文说：「如果有你这个人，我们想要跟你见面！」

大使馆附上声明写道：「瑞士没有任何登记姓名为Wilson Edwards的公民」丶「生物学界没有任何以该名称署名的学术文章」，并称发表的脸书帐号2021年7月24日才开通，至今仅发帖一条，帐号好友只有3位，「该帐户可能并非以网络社交而开设」，并要求媒体和网民立即删除相关内容并刊登更正声明。

世卫专家小组今年1丶2月与中国研究人员在武汉及周围地区进行调查，2月9日发布的溯源小组调查报告得出的结论称，新冠病毒从蝙蝠经过动物中间宿主转跳至人的可能性最大，而来自实验室的可能性极其微小。

今年7月世卫生组织计划针对新冠病毒起源，进行第二阶段调查，并聚焦於病毒是否可能从武汉实验室传播出来。不过，中国7月22日拒绝第二阶段疫源调查，中国国家卫健委副主任曾益新强调，世卫专家组早於年初实地考察武汉病毒所後，就得出病毒极不可能起源於实验室的结论。

世界卫生组织总干事谭德赛则表示，溯源工作还未有定论，世卫将继续追踪所有理论。

（中央社丶中新社丶华盛顿邮报等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

February 10, 2021*** WHO team member Peter Ben Embarek (C) and other members of the group arrive at Tianhe International Airport to leave Wuhan in China's central Hubei province on February 10, 2021, after the World Health Organization (WHO) team wrapped up its investigation into the origins of the COVID-19 coronavirus. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

美国继续病毒溯源调查 中网民要求世卫调查美实验室 07.08.2021

CNN在5日报导，美国情报机构正在解析一个基因数据库，希望藉此增加对新冠病毒起源的了解。然而，美国病毒学专家对此却抱持怀疑态度，而中国则有数千万网民要求世卫调查美国另一个实验室。

A resident (R) is given a nucleic acid test for the coronavirus in Wuhan in China's central Hubei province on August 3, 2021, as the city tests its entire population for Covid-19. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Delta毒株疫情难阻 中国「严防死守」还管用? 03.08.2021

中国由南京国际机场蔓延出的新冠疫情持续升温，清零14个月的武汉也再现本土病例。中国疫苗面对Delta病毒还有没有用，中国病毒学家锺南山给出答案。

17/10/2016 Vier wenige Stunden alte Babys, Connor aus Deutschland, Lionel aus Kuba, Sebastian aus Deutschland und Ryan aus China (l-r) liegen in der Geburtenstation im Krankenhaus St. Elisabeth in Leipzig nebeneinander, aufgenommen am 17.10.2016. Die Geburtenstation der Einrichtung verzeichnet in diesem Jahr einen Boom. Mit bereits über 2200 Kindern in diesen Tagen wurde der gleiche Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent überboten. Auf Grund des anhaltenden Babybooms wird jetzt über eine Erweiterung der Kapazitäten nachgedacht. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa +++(c) ZB-FUNKREGIO OST - Honorarfrei nur für Bezieher des ZB-Regiodienstes+++ +++ dpa-Bildfunk +++

接种新冠疫苗会导致不孕不育？ 08.08.2021

传言不新，但言之凿凿：接种新冠 COVID-19 疫苗会使您不孕不育——无论男女。这种担忧有道理吗？感染新冠本身又有多危险？ 

广告

媒体看中国

WS China Corona-Pandemie Test

德语媒体: 中国政府何时面临压力?

德尔塔变种新冠病毒目前也扩散到了中国，《时代周报》分析了中国政府短期内不会放弃清零防疫政策的理由。《每日镜报》则关注了最新的联合国气候报告，认为中国政府不应以历史总排放量低、人均排放低为由而回避更大的减排责任。  