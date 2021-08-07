中国官媒引述学者称美国恐吓 瑞士：查无此人

（德国之声中文网）中国官媒近日报导称，有一名瑞士生物学家，因支持世卫与中国针对新冠病毒的朔源报告，遭美国施压与恐吓，并直指世卫的溯源工作恐沦为美国的政治工具。但瑞士驻中国大使馆10日发声明称这是「错误新闻」，要求官媒及网民撤掉相关文章。

包括中新网丶环球网丶人民日报等中国官媒，从7月底开始，接连引述名为威尔逊·爱德华兹(Wilson Edwards）的瑞士生物学家称，在过去的六个月里，特别是在第一阶段病毒溯源工作结束之后，世卫组织内部人士和一些科研同行抱怨说，「只要他们支持第一阶段溯源工作的研究结论，就会受到来自美方以及某些媒体的巨大压力，甚至是恐吓」。

报导引述爱德华兹说法称，美国在溯源问题上执意要攻击中国，甚至不愿意睁开眼睛去看看数据和研究成果。新冠溯源被政治化很有可能削弱科学界的士气，甚至阻碍全球公共卫生事业的发展。美国正试图诋毁那些参与第一阶段研究的科学家，并推翻世卫组织第一阶段溯源报告的结论。

但这些消息都被瑞士驻中国大使馆称为「错误新闻」。瑞士驻中国大使馆在官方微博及推特上公开声明，「这是一条错误的新闻」，推特上还称他们要找寻这位名叫艾德华兹（Wilson Edwards）的「生物学家，中国新闻机构和社群媒体过去几天曾引述他的话」。推文说：「如果有你这个人，我们想要跟你见面！」

大使馆附上声明写道：「瑞士没有任何登记姓名为Wilson Edwards的公民」丶「生物学界没有任何以该名称署名的学术文章」，并称发表的脸书帐号2021年7月24日才开通，至今仅发帖一条，帐号好友只有3位，「该帐户可能并非以网络社交而开设」，并要求媒体和网民立即删除相关内容并刊登更正声明。

世卫专家小组今年1丶2月与中国研究人员在武汉及周围地区进行调查，2月9日发布的溯源小组调查报告得出的结论称，新冠病毒从蝙蝠经过动物中间宿主转跳至人的可能性最大，而来自实验室的可能性极其微小。

今年7月世卫生组织计划针对新冠病毒起源，进行第二阶段调查，并聚焦於病毒是否可能从武汉实验室传播出来。不过，中国7月22日拒绝第二阶段疫源调查，中国国家卫健委副主任曾益新强调，世卫专家组早於年初实地考察武汉病毒所後，就得出病毒极不可能起源於实验室的结论。

世界卫生组织总干事谭德赛则表示，溯源工作还未有定论，世卫将继续追踪所有理论。

（中央社丶中新社丶华盛顿邮报等）

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