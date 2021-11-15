 中国官媒发布「彭帅电邮」WTA主席质疑真实性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2021

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中国官媒发布「彭帅电邮」WTA主席质疑真实性

在国际网坛连日追问中国网球名将彭帅的安危後，中国官媒CGTN17日突然公开一封署名「彭帅」的电邮内容，强调自己「没有失踪，也没有不安全」，更说性侵指控的内容也不是真的。然而，各界对邮件的真实性存疑。

Australian Open Tennis | Peng Shuai

这封邮件署名给国际女子网球协会主席西蒙 (Steve Simon) 。信中，彭帅强调自己「没有失踪，也没有不安全」。

(德国之声中文网) 中国官媒CGTN周四(11月18日)发布了一封据称是来自中国网球名将彭帅的电子邮件，声称她一切很好，并说自己之前在微博帖子中对张高丽做出的性侵指控不是真的。

这封邮件署名给国际女子网球协会主席西蒙 (Steve Simon) 。信中，彭帅声称近日在国际女子网球协会网站上发布的声明，内容都未经过她的同意，强调自己「没有失踪，也没有不安全」。这封邮件写道：「我只是在家休息，一切都没事。谢谢关心。」

对此，西蒙在第一时间做出回应，表示他怀疑这封邮件的真实性，并表示这让他对彭帅的安全产生了担忧。他在一份声明中说：「中国官媒今天发布的关于彭帅的声明，只让我对她的安全和下落感到担忧。我很难相信彭帅真的写了我们收到的邮件，我也不相信这些署名她的内容。他们必须允许彭帅自由发言，没有受到来自任何方面的胁迫或恐吓。她关于性侵犯的指控必须得到尊重，在完全透明和没有审查的情况下展开调查。」

DW.COM

彭帅指责前中共高官张高丽性侵事件尚未出现平息的现象。日本网球名将大坂直美公开谴责彭帅被失联，高声询问"彭帅在哪"。

国际女子网球协会的现任与前任主席15日持续关注中国网球选手彭帅的安危，重申国际网坛将彭帅的安危至於商业利益之前。现任主席西蒙强调，若事件未有个适当的结果，不排除撤出中国。

国际女子网球协会主席针对彭帅事件发布公开声明，要求中国政府对她做出的指控进行全面性调查。也有网球选手在推特上以「彭帅在哪」的关键字发表看法，自彭帅在微博上发文後，外界对她的安危与行踪没有任何消息。

近日，不少知名的网球球星也都公开声援彭帅，表达对她的安危的担忧。根据11月2日在微博上发布的一则帖子的截图，彭透露曾与前中国副总理张高丽发生性关系，并指控张高丽事後「消失」。

她的帖子在发布后30分钟内就被删除了，中国的审查人员迅速采取行动，消除了网上提及该指控的任何内容。彭帅的微博账户有50多万粉丝，但仍被该平台给屏蔽了。

网球巨星大坂直美是其中一位对彭帅的安危表达担忧的球星。这名网球名将17日在推特上写道：「不清楚你们是否也在追踪这以新闻，我前不久获知，我们的一个网球同伴在公开指责被性侵之后，失联了！屏蔽信息在任何时候都是不对的。」

她说：「目前的情况，让我很震惊。」她希望彭帅及其家人「一切安好」，并「寄上爱和光明」。

大阪直美在推文中加入了「彭帅在哪儿」 (#WhereIsPengShuai) 的标签。网球传奇人物丶39次大满贯冠军得主比莉·珍·金 (Billie Jean King) 在推特上写道：「希望彭帅被安全找到，她的指控需得到全面调查。」

前女子网球世界第一艾芙特 (Chris Evert) 也说，彭帅做出的指控非常令人不安。她在推文中说：「我从彭帅14岁就认识她；我们都应该关注；这很严重；她在哪里？她是否安全？」

中国政府避谈

Weibo Screenshot | MeToo-Debatte: Sexskandal des Politbüro-Mitglieds Zhang Gaoli,

根据11月2日在微博上发布的一则帖子的截图，彭透露曾与前中国副总理张高丽发生性关系，并指控张高丽事後「消失」。

17日，中国政府持续回避媒体关于彭帅性侵指控的相关问题。中国外交部发言人赵立坚建议记者与「主管部门」联系，尽管记者评论说公安部没有回应。

在当天的外交部例行新闻发布会上，赵立坚被问及国际女子网球协会对彭帅的「安全和下落」的担忧，以及政府是否计划采取任何行动，赵立坚说这个问题 「不是外交问题」，并拒绝进一步评论。

记者继续追问这个问题，声称他们已经联系了中国公安部征求意见，但没有得到回复，这导致记者想知道他们应该联系哪个部门才能获得更多细节的问题。赵立坚回答道：「你认为外交部的发言人是万能的吗？你应该去问主管部门。」

(综合报导) 

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