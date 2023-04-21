中国官媒作品进入德国私营电视台

近年来，中国一直在尝试改善自己在海外媒体中的形象。成效之一是，目前德国的一些私营地方性电视台播放有中国官方背景的媒体公司制作的影片和节目。而德国观众对此并不完全知情。
（德国之声中文网）综合德国多家媒体报道，北威州、萨克森州、柏林和汉堡的多家地方性私营电视台每天傍晚都播放一集长度15分钟的"中国信息"（China Info）节目。节目内容以中国的历史文化、风土人情、经济科技的影片为主，但没有涉及政治或批评性的内容。
德国电视一台的每日新闻（Tagesschau）报道称，这些影片很多是中文原版加配德文字母，尽管题材不同，但其共同点是尽量展示中国的积极形象。播出"中国信息"的萨克森电视台（Sachsen-Fernsehen）莱比锡办公室负责人考夫霍尔德（Jan Kaufhold）对北德意志电视台（NDR）的媒体杂志ZAPP表示，播出该节目的目的是"从旅游、文化、体育等方面展示这个国家（中国）。"
报道指出，"中国信息"不是德国电视台制作的，而是第三方提供的，到底是谁，萨克森电视台不愿透露。但证实提供方付费由萨克森电视台播出，并作为广告加以标注。但在电视台网页上，单个影片并未标注为推广节目，例如一部讲述以为德国人移民中国，在江苏太仓找到第二故乡的故事。
ZAPP记者在电视台影音库里看到的来自中国的影片都带有"GLOBAlink"的标注，并发现它们其实来自中国官媒新华社。
《南德意志报》2020年10月就曾报道，德国莱法州的一家名为"德国地区电视"（DRF）的公司所属的3家地方电视台每天播放一集"中国信息"，节目由DRF和光华媒体（Guang Hua Media）联合出品，而后者所属的光华文传集团（Guanghua Culture and Media Group），据德国马歇尔基金会的中国问题专家马晓月（Mareike Ohlberg）介绍，与中国所有的重要党政机关均有合作关系。
德国《焦点》杂志（Focus）2021年6月也曾报道说，"中国信息"节目当时题材的重点是中国在全球经济和科技领域的领先地位，如作为加密货币开发的领头人和服务机器人的全球市场。《南德意志报》的报道则指出，节目中有关新疆的影片占有相当的比例，展示多彩的民族文化和塞外风光，但对当地人权存在的问题则闭口不谈。
这些私营的德国地方电视台传播范围和影响力并不很大，在本地区外很少有人知晓。例如据《南德意志报》报道，中莱茵电视台和另一家莱法州的地方电视台共有120万观众。据ZAPP调查，播放"中国信息"的还包括柏林、斯图加特和汉堡的各一家地方台。
光华文传在伦敦、巴黎和德国法兰克福设有办事处。在其官方网页上列出的合作伙伴，也包括新华社。该媒体总编回复ZAPP表示，他很遗憾德国媒体不愿看到中国的发展和进步，而且所传播的中国形象是不符合事实的，"中国从德国学到了很多东西，现在正超越德国，德国也可以想中国学不少东西。"
（德广联、南德意志报、焦点杂志）
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