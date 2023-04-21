中国官媒作品进入德国私营电视台

（德国之声中文网）综合德国多家媒体报道，北威州、萨克森州、柏林和汉堡的多家地方性私营电视台每天傍晚都播放一集长度15分钟的"中国信息"（China Info）节目。节目内容以中国的历史文化、风土人情、经济科技的影片为主，但没有涉及政治或批评性的内容。

德国电视一台的每日新闻（Tagesschau）报道称，这些影片很多是中文原版加配德文字母，尽管题材不同，但其共同点是尽量展示中国的积极形象。播出"中国信息"的萨克森电视台（Sachsen-Fernsehen）莱比锡办公室负责人考夫霍尔德（Jan Kaufhold）对北德意志电视台（NDR）的媒体杂志ZAPP表示，播出该节目的目的是"从旅游、文化、体育等方面展示这个国家（中国）。"

报道指出，"中国信息"不是德国电视台制作的，而是第三方提供的，到底是谁，萨克森电视台不愿透露。但证实提供方付费由萨克森电视台播出，并作为广告加以标注。但在电视台网页上，单个影片并未标注为推广节目，例如一部讲述以为德国人移民中国，在江苏太仓找到第二故乡的故事。

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ZAPP记者在电视台影音库里看到的来自中国的影片都带有"GLOBAlink"的标注，并发现它们其实来自中国官媒新华社。

《南德意志报》2020年10月就曾报道，德国莱法州的一家名为"德国地区电视"（DRF）的公司所属的3家地方电视台每天播放一集"中国信息"，节目由DRF和光华媒体（Guang Hua Media）联合出品，而后者所属的光华文传集团（Guanghua Culture and Media Group），据德国马歇尔基金会的中国问题专家马晓月（Mareike Ohlberg）介绍，与中国所有的重要党政机关均有合作关系。

德国《焦点》杂志（Focus）2021年6月也曾报道说，"中国信息"节目当时题材的重点是中国在全球经济和科技领域的领先地位，如作为加密货币开发的领头人和服务机器人的全球市场。《南德意志报》的报道则指出，节目中有关新疆的影片占有相当的比例，展示多彩的民族文化和塞外风光，但对当地人权存在的问题则闭口不谈。

这些私营的德国地方电视台传播范围和影响力并不很大，在本地区外很少有人知晓。例如据《南德意志报》报道，中莱茵电视台和另一家莱法州的地方电视台共有120万观众。据ZAPP调查，播放"中国信息"的还包括柏林、斯图加特和汉堡的各一家地方台。

光华文传在伦敦、巴黎和德国法兰克福设有办事处。在其官方网页上列出的合作伙伴，也包括新华社。该媒体总编回复ZAPP表示，他很遗憾德国媒体不愿看到中国的发展和进步，而且所传播的中国形象是不符合事实的，"中国从德国学到了很多东西，现在正超越德国，德国也可以想中国学不少东西。"

（德广联、南德意志报、焦点杂志）

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