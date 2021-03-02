中国官媒：两名被拘加拿大人即将受审

加拿大一项最新民调显示：多数受访者认为中国是最大的安全威胁。同时，中国官媒披露了两名被捕的加拿大公民即将面临法庭审判的消息。
（德国之声中文网）中国将很快开始审判两年前被捕的两名加拿大人。美联社报道称，对两名加拿大人的报道显然是对加拿大拘留一名中国通信巨头——华为高级管理人员的报复。
中国官媒《环球时报》周四晚间引述消息人士称，中国司法机关将于近期就加拿大籍人员康明凯（Michael Kovrig）、和迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)涉嫌危害中国国家安全犯罪案件进行一审。
在加拿大逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟后不久，商人斯帕弗和前外交官康明凯于2018年分别被中国拘留。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，美方指控孟晚舟存在银行欺诈行为，并通过华为以前的一家子公司从事隐蔽的商业活动，从而违反了美国对伊朗实施的制裁禁令。
美联社报道称，中国几乎没有透露对这两人的指控细节，而加拿大外交官被允许偶尔访问两人。但外交人士除了要求释放他们以外，也少有其它表态。
《环球时报》在报道中援引中国外交部的表态强调“中国的司法主权不容干涉”。该报于2019年3月5日曾援引有关部门的介绍报道称：“康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。迈克尔·斯帕弗(Spavor Michael Peter Todd)是康明凯的重要情报关系人，向康明凯提供情报。康的行为涉嫌为境外窃取、刺探国家秘密和情报，已严重触犯了中国法律。”
本周五，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会回答相关问题时，表示目前没有可以向外界提供的信息。但“中方司法机关依法办案，并充分保障有关人员各项合法权利。”
中国是继美国之后，加拿大最大的贸易伙伴，但孟晚舟案使中加双边关系严重恶化。根据加拿大民调机构马鲁民意调查公司（Maru Public Opinion）最新的民调结果：多数加拿大人认为中国是最大的安全威胁。大多数人认为，一场涉及共产主义国家的全球消耗战已经拉开帷幕。
根加拿大《国家邮报》（Natinaol Post）报道。马鲁民意调查公司在2月12日和2月13日随机抽取了1506名加拿大成年人进行调查。在这份调查中，52%的受访者认为中国是加拿大面临的最大安全威胁，其次是俄罗斯（42%）朝鲜（39%）和伊朗（33%）。同时，55%的受访者表示，全球战争已经在以 "千刀万剐 "(death by a thousand cuts)的形式发生，即一些国家利用 "正在进行的活动来破坏、扰乱和损害 "对手的主权和政治体制。
马鲁民意调查公司的执行总裁赖特（John Wright）向《国家邮报》表示：由于加拿大和中国之间的紧张局势仍然很严重，这一结果可能表明加拿大公众对中国的看法越来越强硬。"公众在没有国防战略和政策可以参考的情况下，自己得出了一个结论，"他说。"而这是基于他们的所见、所读、所闻或亲身经历。所以，无论政府怎么做，无论外交使节怎么传达，公众都已经得出了一个完整的结论，即中国对加拿大的安全是一个重大的风险。"
在中国已经对加拿大诸多出口产品施加关税，并判处了四名走私毒品罪的加拿大人死刑的背景下，即将面临法庭判决的斯帕弗和康明凯的命运更会为中加关系蒙上一层阴影。《环球时报》11日在英文网站上发表了与此案有关的最新消息。称另一位知情人士此前告诉该报记者，由于新冠疫情，两起案件的听证会尚未开始。但法院将很快推进审判。消息人士表示，两名加拿大被告将依法受审。
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