中国官媒：两名被拘加拿大人即将受审

（德国之声中文网）中国将很快开始审判两年前被捕的两名加拿大人。美联社报道称，对两名加拿大人的报道显然是对加拿大拘留一名中国通信巨头——华为高级管理人员的报复。



中国官媒《环球时报》周四晚间引述消息人士称，中国司法机关将于近期就加拿大籍人员康明凯（Michael Kovrig）、和迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)涉嫌危害中国国家安全犯罪案件进行一审。



在加拿大逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟后不久，商人斯帕弗和前外交官康明凯于2018年分别被中国拘留。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，美方指控孟晚舟存在银行欺诈行为，并通过华为以前的一家子公司从事隐蔽的商业活动，从而违反了美国对伊朗实施的制裁禁令。

中方的指控

美联社报道称，中国几乎没有透露对这两人的指控细节，而加拿大外交官被允许偶尔访问两人。但外交人士除了要求释放他们以外，也少有其它表态。





《环球时报》在报道中援引中国外交部的表态强调“中国的司法主权不容干涉”。该报于2019年3月5日曾援引有关部门的介绍报道称：“康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。迈克尔·斯帕弗(Spavor Michael Peter Todd)是康明凯的重要情报关系人，向康明凯提供情报。康的行为涉嫌为境外窃取、刺探国家秘密和情报，已严重触犯了中国法律。”



本周五，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会回答相关问题时，表示目前没有可以向外界提供的信息。但“中方司法机关依法办案，并充分保障有关人员各项合法权利。”

中国是加拿大面临的最大安全威胁？

中国是继美国之后，加拿大最大的贸易伙伴，但孟晚舟案使中加双边关系严重恶化。根据加拿大民调机构马鲁民意调查公司（Maru Public Opinion）最新的民调结果：多数加拿大人认为中国是最大的安全威胁。大多数人认为，一场涉及共产主义国家的全球消耗战已经拉开帷幕。



根加拿大《国家邮报》（Natinaol Post）报道。马鲁民意调查公司在2月12日和2月13日随机抽取了1506名加拿大成年人进行调查。在这份调查中，52%的受访者认为中国是加拿大面临的最大安全威胁，其次是俄罗斯（42%）朝鲜（39%）和伊朗（33%）。同时，55%的受访者表示，全球战争已经在以 "千刀万剐 "(death by a thousand cuts)的形式发生，即一些国家利用 "正在进行的活动来破坏、扰乱和损害 "对手的主权和政治体制。

庭审受新冠疫情影响延后

马鲁民意调查公司的执行总裁赖特（John Wright）向《国家邮报》表示：由于加拿大和中国之间的紧张局势仍然很严重，这一结果可能表明加拿大公众对中国的看法越来越强硬。"公众在没有国防战略和政策可以参考的情况下，自己得出了一个结论，"他说。"而这是基于他们的所见、所读、所闻或亲身经历。所以，无论政府怎么做，无论外交使节怎么传达，公众都已经得出了一个完整的结论，即中国对加拿大的安全是一个重大的风险。"



在中国已经对加拿大诸多出口产品施加关税，并判处了四名走私毒品罪的加拿大人死刑的背景下，即将面临法庭判决的斯帕弗和康明凯的命运更会为中加关系蒙上一层阴影。《环球时报》11日在英文网站上发表了与此案有关的最新消息。称另一位知情人士此前告诉该报记者，由于新冠疫情，两起案件的听证会尚未开始。但法院将很快推进审判。消息人士表示，两名加拿大被告将依法受审。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



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