中国官员视频会克里: 呼吁合作 要求美国纠正错误

(德国之声中文网) 美国气候特使克里 (John Kerry) 周三透过视频会议的方式在天津与中国外长王毅见面。在会谈中，王毅表示，合作是中美两国唯一的正确选择，也提到过去两国曾在双边领域以及气候变化等议题上展开「富有成果的对话合作」。

但王毅也提到，两国关系近年来急转直下，面临严重困难，并称主因是美国对中国做出「重大战略误判」。他表示：「现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国。」

王毅指出，美国希望气候合作能成为双边关系的「绿洲」，但如果「绿洲」周围都是「荒漠」，「绿洲」迟早会被沙化。他说：「中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。」

根据中国央视国际台 (CGTN) 播放出的简短片段，克里表示中国在全球对抗气候变化的努力中，扮演超级重要的角色。克里在抵达中国之前，先在日本与该国官员讨论如何降低碳排放量。

会谈着眼中美关系

本周四（9月2日），中共中央政治局常委、国务院副总理韩正也在北京通过视频方式，会见了来华访问的美国总统气候问题特使克里。据中国官媒报道，韩正指出，中美应对气候变化合作要回归到《巴黎协定》这一重要基础上来。他表示，应对气候变化是中美合作的重要组成部分，“须以信任为前提”。

据美联社报道，克里在周四表示，中国需要扩大其减排的努力。美国国务院表示，克里在视频会议中对韩正说，如果没有中国的“充分参与和承诺”，世界无法解决气候危机。

当天晚些时候，克里也同中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通过视频会面。杨洁篪是中共中央负责外事的最高官员。

据中国媒体报道，杨洁篪指责美方，在一段时间以来采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的严重错误行径，中美关系遭遇严重困难，“希望美方从中美共同利益和美国自身长远利益出发，切实纠正错误做法，客观理性地看待中国和中美关系，尊重中国政治制度和发展道路，奉行理智务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重返正轨”。他也强调，中美合作必须是双向、互利的。

中方报道称，克里对杨洁篪表示，美中关系对两国和世界都非常重要，“美方愿以相互尊重的方式与中方加强对话合作，共同应对气候变化，为两国关系改善发展注入动力”。

可能的合作领域

美联社在报导中指出，中国是世界上最大的温室气体排放国，其次是美国。而作为全球最大的煤炭使用国，中国大约60%的电力来自煤炭，是世界上最大的温室气体来源。中国计划建造更多的燃煤电厂，但仍计划减少这种化石燃料的使用。

华盛顿和北京之间的关系过去几年一直因贸易丶技术和人权方面的争端而紧张。但双方已将气候危机确定为一个可能的合作领域。

中国政府在太阳能和其他可再生能源方面取得了进展。并已经设定到2025年，可再生能源占全国总能耗的20%，到2060年实现碳平衡，从2030年开始减少总排放量。

美国总统拜登之前则宣布了一个目标，也就是到2030年将美国的温室气体排放量减少到52%，比奥巴马总统在2015年巴黎气候协议中设定的目标高出一倍。

此前，克里也呼吁各国加大努力，将气温上升控制在不超过工业化前水平的1.5摄氏度。他敦促中国与美国一起紧急削减碳排放。

11月下旬在苏格兰格拉斯哥举行的联合国会议上，全球去碳化的努力将成为关注的焦点，该会议被称为COP26。

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(美联社丶央视等)

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