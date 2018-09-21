中国官员涉窃密 美首次引渡审判

(德国之声中文网) 美国司法部週三(10/10)表示，已逮捕并起诉江苏省国家安全厅的副处长徐彦君 (Yanjun Xu音译) ，指控他参与经济间谍，并试图窃取数家美国航空和航太公司商业机密。

美国国家安全总检察长德默斯(John Demers)表示，此案并非单一事件。他说：「这种经济政策以损害美国来发展中国，本案是其中一例......我们不能容忍他国家窃取我们的军力和我们的智慧成果。」

根据《华盛顿邮报》，美国联邦调查局(FBI)进行调查后，4月份在比利时拘留许某，并在週二(10/9)将他引渡至美国，在美国本土面对司法审判。FBI称，这是一次史无前例的引渡。

本案起诉书提到，徐某从2013年12月左右开始瞄准航空和航太公司，并与这些公司的专家取得联繫，招募他们以赴大学演讲的名义前往中国，為他們支付费用和津贴，并计划在其中取得「高度机密资讯」。起诉书也称，对美经济间谍活动的背后主使者是中国政府。

在美国，共谋和企图从事经济间谍活动的最高刑则是15年，而阴谋和企图窃取商业秘密的最高刑则是10年。

中国大使馆和徐的律师没有立即回应。

哪些公司被锁定？

美国司法部的声明则表示，徐某锁定几家美国航空公司，包括通用电气下的奇异航空，还有虽未具名但被描述为「世界上最大的航空航太公司」,商用喷射飞机与国防、太空和安全系统的主要製造商，以及无人驾驶飞行器技术的领导者。其中奇异航空为波音公司和空中巴士飞机提供发动机，并正在研发用于商用飞机和重型军用直升机的新一代发动机。

声明援引FBI反间谍助理主任普里斯塔普(Bill Priestap)说:「中国情报官员这次前所未有的引渡，暴露了中国政府对美国经济间谍的直接监督。」

目前中美贸易战未歇，华盛顿对华贸易政策紧缩，也持续指控中国涉嫌盗窃美国智慧财产权。

被美国逮捕的「中国间谍」

上个月底，美国司法部报告在芝加哥逮捕了一名中国公民，指控他秘密为一名中国高级情报官员工作，协助招募包括一些担任美国国防承包商的工程师和科学家。

美国全国广播公司（NBC News）週二引述美国官员指，休斯顿一名遭指控与儿童色情有关的癌症研究中心教授，也因涉嫌为中国从事经济间谍活动而受到审查。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)