 中国宗教团体：活动场所挂国旗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2018

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时政风云

中国宗教团体：活动场所挂国旗

先爱国再信教？中国对于宗教的管制愈来愈严。带有官方色彩的宗教团体倡议在所有宗教活动场所升挂国旗，增强爱国意识。

China Kaschgar Mosche chinesische Fahne (Getty Images/K. Frayer)

中国政府要求清真寺挂国旗宣传社会主义核心价值。

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华社，7月31日在北京召开的全国性宗教团体联席会上，不同信仰组织共同建议在宗教活动场所升挂五星旗。

新华社报导，该会议指出，「在宗教活动场所升挂国旗，有利于宗教界人士和信教群众强化国家意识和公民意识」。

会议上还强调，要各宗教学习《宪法》、《国旗法》，还要认识国旗基本知识和升挂礼仪等等。透过与国旗有关的故事和心得分享加强维护国旗的意识。

这个消息再次引起中国箝制信仰自由的讨论。北京当局一直严格控管西藏人和新疆维吾尔族，常以「分裂主义」、「宗教极端主义」和「恐怖主义」为由，打压藏传佛教和伊斯兰教。

中国伊斯兰教协会7月18日在官网表示，甘肃省临夏州466所宗教活动场所已升起五星旗，强调「爱国爱教是相统一的」。

这是回应5月该协会启动的「四进」活动。包括将国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化带进清真寺。

今年2月中国施行新版《宗教事务条例》，强调不得利用宗教进行危害国家安全等违法活动。3月时，中国宗教事务局随着国家机构改革併入中央统战部。

Türkei Protest vor der Botschaft Chinas in Istanbul | Solidarität mit Uiguren (Getty Images/AFP/O. Kose)

土耳其伊斯坦堡穆斯林抗议中国压迫同是穆斯林的维吾尔族人。

夏立民/李芊 (发自台北)

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除了国旗 还有什么要进清真寺？

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