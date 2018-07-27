中国宗教团体：活动场所挂国旗

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华社，7月31日在北京召开的全国性宗教团体联席会上，不同信仰组织共同建议在宗教活动场所升挂五星旗。

新华社报导，该会议指出，「在宗教活动场所升挂国旗，有利于宗教界人士和信教群众强化国家意识和公民意识」。

会议上还强调，要各宗教学习《宪法》、《国旗法》，还要认识国旗基本知识和升挂礼仪等等。透过与国旗有关的故事和心得分享加强维护国旗的意识。

这个消息再次引起中国箝制信仰自由的讨论。北京当局一直严格控管西藏人和新疆维吾尔族，常以「分裂主义」、「宗教极端主义」和「恐怖主义」为由，打压藏传佛教和伊斯兰教。

中国伊斯兰教协会7月18日在官网表示，甘肃省临夏州466所宗教活动场所已升起五星旗，强调「爱国爱教是相统一的」。

这是回应5月该协会启动的「四进」活动。包括将国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化带进清真寺。

今年2月中国施行新版《宗教事务条例》，强调不得利用宗教进行危害国家安全等违法活动。3月时，中国宗教事务局随着国家机构改革併入中央统战部。

夏立民/李芊 (发自台北)