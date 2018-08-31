中国安徽爆发新非洲猪瘟疫情

(德国之声中文网) 中国当局证实在安徽省爆发了最新一波的非洲猪瘟。中华人民共和国农业部发表声明表示，在安徽省南部青阳县的一处农舍，验出至少8339隻猪带有非洲猪瘟病毒，而96隻已证实感染，47隻已死亡。

消息传出后，目前政府禁止猪及猪肉製品从安徽运出，同时也禁止猪被运往安徽。上个月，中国官方宣布将移除对安徽省四个之前曾爆发非洲猪瘟城市的相关禁令。

中国主要的猪肉製造商唐人神 (Tangrenshen Group) 週日 (11月11日) 发了声明给深圳证券交易所，指出在进行检测时，在子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供的饲料样品中，发现了非洲猪瘟的踪迹。唐人神说，目前仍不太确定猪瘟的来源，他们也将持续调查。他们也强调，由于深圳比利美英伟营养饲料有限公司2018年前9个月的营收只佔唐人神总体营收的2.27%, 此发现对唐人神的产量影响不大。

此外，中国福建上週也传出疫情，由于台湾的金门与马祖与福建邻近，台湾陆委员会上週五 (11月9日) 也强调非洲猪瘟透过小三通侵入台湾的风险颇高。陆委会主委陈明通也于昨日前往马祖视察小三通业务及非洲猪瘟相关的防疫措施。根据经济日报报导，农委会曾在10月31日在游客弃置于金门水头码头的猪肉香肠製品中，验出非洲猪瘟病毒。为了防止非洲猪瘟透过违规携带的肉製品进到台湾，行政院已将「动物传染病防治条例」第45条之1修正草案的最高罚金从1万5千元调到30万元。

中国首先是八月三号在辽宁渖阳市查到非洲猪瘟的踪迹，之后河南，江苏跟浙江都陆续爆出疫情。目前已有14个省市产生疫情，但政府也强调都已得到妥善的控制。

根据联合国粮农组织 (FAO) 的介绍，非洲猪瘟属于病毒性猪病，是猪瘟中杀伤力最强的一种。非洲猪瘟主要透过病猪与健康猪之间的直接或间接接触传染，人类并不会感染非洲猪瘟。但一旦感染非洲猪瘟，猪隻多半在感染后2到10天内死亡。目前并无疫苗可预防，也没有有效的方法能治疗。

根据中国农业部的资料显示，中国首波非洲猪瘟疫情出现在渖阳市。虽然政府在8月9日宣布疫情已得到控制，河南、江苏和浙江等省却陆续传出新的疫情。目前为止，至少14个省市已传出疫情，而中国当局也强调疫区都得到有效的处置。

杨威廉/李芊 （综合报导）