中国安全设备企业欧洲两家子公司被欧盟突袭检查

欧盟委员会昨天（4月23日）在《外国补贴条例》（FSR）下对安全设备领域的外国补贴进行突袭检查。遭突袭检查的是一家中国企业在波兰和荷兰公司的办公室。欧盟官方公报称，这项调查旨在确定欧洲供应商是否在中国获得公平准入，北京方面迅速对此提出批评。

（德国之声中文网）4月23日，中国一家从事安全设备生产和销售的公司在荷兰和波兰的办事处遭到欧盟委员会的突袭检查。欧盟方面称“有迹象表明”，根据《外国补贴条例》（FSR），这家被检查公司可能接受了可能扭曲内部市场的外国补贴。

欧盟方面表示，如果委员会发现存在扭曲性外国补贴的充分迹象，它将展开深入调查。

欧盟中国商会反对突袭检查

欧盟中国商会昨天（23日）迅速发表声明，对欧方未行通知突袭检查在欧中企表示严正关切。

声明稿中称：“欧委会授权的执法机构未事先通知情况下，于当日（23日）上午到该（中资）企业在两国（荷兰和波兰）的办公地点，控制了公司信息化设备和员工手机，检查办公室文件并要求获取相关数据。欧盟中国商会对欧委会及有关方面未行通知突袭检查中国企业在欧盟设立的公司的行为表示严正关切。”

欧盟中国商会表示：“对补贴的怀疑可以通过合理的调查手段进行，欧委会未行通知突袭检查的做法不仅向中国企业，也向所有在欧运营的非欧盟企业释放了负面信号。近两个月来，欧盟在《外国补贴条例》下开启四起相关调查，全部针对中国企业。而4月23日这起未行通知的突袭检查以外国补贴为名，凸显了外国企业在欧盟营商环境所面临的严峻挑战。”

声明最后写道：“欧盟中国商会和广大在欧中企对23日发生的这起事件表示震惊和不满。我们敦促欧方勿滥用FSR调查工具，切实保障外国企业在欧盟的合法权益，为非欧盟企业提供真正公平和非歧视的营商环境。”

中国外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上说：“近段时间以来，欧盟频繁动用经贸工具箱和贸易救济措施，发出的是保护主义信号，针对的是中国企业，损害的是欧盟形象。”

他表示：“欧盟一贯标榜是全球最开放的市场，但外界看到的是欧盟一步步走向保护主义。我们敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则，遵守世贸组织规则，停止以各种借口无端打压限制中国企业。”

中国商务部：凸显了欧盟营商环境的进一步恶化

中国商务部贸易救济局负责人24日也回应表示：“这是2024年2月以来，欧方接连发起的第5起补贴调查，全部指向中国企业，也是第一次进行现场搜查。中国业界对此感到十分震惊、强烈不满。”

这位负责人表示：“欧委会未作事先通知，未作立案通告，就直接突袭企业正常办公场所，扣留企业运营设备，违反了正当程序原则，干扰了正常的市场公平竞争秩序，严重损害了所有外国企业在欧运营信心，凸显了欧盟营商环境的进一步恶化，并向所有在欧经营的外国企业传递出极其负面的信号。中方对此表示严正关切和强烈反对。”

商务部批评欧盟“滥用规则程序，将调查工具武器化，是以所谓的公平竞争之名扭曲公平竞争环境的保护主义行为”。中国商务部表示“将密切关注欧方后续动向，并采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当权益”。

去年10月欧盟委员会启动了一项重大调查，以评估是否对更便宜的中国电动汽车进口征收惩罚性关税，布鲁塞尔方面称这些电动汽车受益于国家补贴。

欧盟委员会还将对中国风力涡轮机供应商是否通过补贴在欧洲市场上占据不公平优势展开新的调查。

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（路透社、欧盟中国商会）

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