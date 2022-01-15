中国宇航员太空“出差”重返地球 网民：请扫健康码！

（德国之声中文网）本周六（4月16日）载有3名中国宇航员的“神舟13号”航天器降落在戈壁沙漠，中国官媒播出了宇航员们返回地球的画面。三名宇航员分别是担任指令长的翟志刚以及叶光富和王亚平。其中，王亚平成为中国首个进行太空行走的女航天员。翟志刚和叶光富在空间站时曾连线地球，给青少年上了太空科普课。

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中国在2003年将首位宇航员送入太空，加入载人航天行动的宇航员是杨利伟。2013年“嫦娥三号”探测器成功落在月球表面，去年“天问一号”火星探测器成功发射，实现了火星环绕、着陆。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 26个月一遇的机会 火星与太阳的距离大约是地球与太阳距离的1.5倍，公转周期则是地球的约1.9倍。这导致了地球与火星的距离在4亿多公里与5500万公里之间大幅波动。为了节约航天器宝贵的燃料，前往火星的探测器通常采用霍曼转移轨道，而使用该轨道的时机每26个月才出现一次。本次火星探测的发射窗口大约在2020年7月底到8月中旬期间，如果错过，就只能等到2022年秋季。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 美国组装、日本发射的阿联酋探测器 阿联酋并非传统的航天强国，刚刚在2018年发射了该国历史上首枚人造卫星，但是其火星探测器却在7月20日清晨率先升空。近年来，阿联酋政府在航天领域投入重金，希望藉此来降低对石油产业的依赖，推动向高科技产业的经济转型。由于阿联酋航天工业基础较为薄弱，因此“希望号”火星探测器是由美国制造、并搭乘日本的H-2A火箭从日本发射升空。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 承载阿联酋的“希望” 重约1.5吨的阿联酋“希望号”是整个中东地区的首枚火星探测器。如果一切顺利的话，它将在2021年2月切入环火星轨道，并且在此后两年时间内观测火星大气的温度和湿度，研究火星的气候。目前，只有俄罗斯、美国、欧盟以及印度成功进行过火星探测任务。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 “萤火”熄灭 中国再发“天问” 2011年，中国的首枚火星探测器“萤火一号”曾随俄罗斯“天顶2SB”火箭发射升空，之后却因俄罗斯航天器未能成功变轨而宣告任务失败。时隔9年，中国火星计划卷土重来，取名自屈原长诗的“天问一号”探测器也比当年的“萤火一号”复杂得多：不仅将环绕火星飞行，还将在火星表面着陆一台探测车，研究火星地表之下的土壤。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 新型火箭经受考验 “天问一号”7月23日搭乘长征五号火箭从海南文昌发射升空，顺利进入飞往火星的霍曼转移轨道。这也是新型大推力火箭长征五号改进后的连续第三次成功发射。按照计划，“天问一号”将在2021年2月切入环绕火星的轨道，并且最早在4月释放探测车着陆火星表面。中国希望以此次火星任务为敲门砖，并力争在2030年前后实现火星采样并返回地球之目标。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 美国放飞火星直升机 除了阿联酋和中国，利用本次发射窗口探测火星的国家还有美国。精打细算的美国宇航总署(NASA)利用了2012年着陆的“好奇号”火星车的备用零件，组装了“毅力号”火星车(Perseverance)。不过，NASA的此次火星任务并非简单重复：“毅力号”将搭载不同的科研仪器，还将释放一架“独创号”火星直升机(Ingenuity)协助“毅力号”的科考工作。美国的探测器也将在2021年2月抵达火星。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 欧盟俄罗斯再次错失窗口 2016年，欧盟与俄罗斯合作的ExoMars火星探测器成功抵达火星轨道，但是其携带的着陆器却在降落过程中发生故障，坠毁在火星表面。欧俄双方原计划在2018年发射新一代ExoMars火星车，但是因科研仪器开发滞后而延迟到2020年的发射窗口。今年三月，欧洲空间局与俄罗斯航天局再次宣布任务延期至2022年秋天，原因则是探测器的软件以及降落伞依然存在缺陷。 作者: 文山



“神舟13号”是2022年底完成空间站所需的四项载人任务中的第二项。在9月结束的第一项载人任务--神舟12号任务中，聂海胜、刘伯明和汤洪波三名航天员在天和核心舱停留了90天。

中国一直被排除在国际空间站之外，美联社分析其主要原因是美国反对中国太空计划的秘密性质和密切的军事联系。德新社预测，如果国际空间站按计划在未来几年退役，中国可能将成为唯一一个在太空中运营长期在轨空间站的国家。2020年，中国表示成功发射了可重复使用的试验航天器，但并没有公布照片或是透露相关细节。

3名宇航员完成了长达半年的太空之旅

本周四（4月14日），习近平视察文昌航天发射场并发表讲话。根据新华社报道，他敲掉要坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求，强化使命担当，勇于创新突破，全面提升现代化航天发射能力，努力建设世界一流航天发射场。

三名航天员落地地球后乘坐专机飞往北京。中国各大媒体对神舟13号着陆进行了广泛的报道，相关消息在社交媒体引起了网民的热议，不少人也联系到现下的疫情。有网民在微博上喊话表示“麻烦能不能多关注下上海！到底可不可以控制住！”。也有网民问到宇航员“出差”返回后是不是也要隔离：“他们要不要做核酸检测然后隔离7+7？”也有人写道：“您好，请出示您的健康码行程码。”“ 欢迎回家，来把健康码扫一下，做个核酸先”。

(美联社等)

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