中国：孤独的乒乓大国与「养狼计划」

（德国之声中文网）在今年东京奥运首次设立的乒乓球男女混双金牌赛中，来自日本的伊藤美诚及水谷隼以4:3的分数击败了来自中国的刘诗雯及许昕，拿下了日本在乒乓球于1988年被列入奥运比赛项目以来第一面乒乓球金牌。

日本混双组合击碎了中国自2008年北京奥运以来第四度包揽奥运乒乓球项目所有金牌的愿望。然而，就在中国网民为混双失利哀叹时，互联网上也出现另一种讨论的声音：长达12年的「养狼计划」，似乎终于给中国培养出程度不凡的外国敌手。

中国：孤独的世界乒乓大国

乒乓素有中国国球之称。在中华人民共和国刚成立的20世纪中期，乒乓球让新中国获得了第一个运动赛事世界冠军，也开启第一场由中国主办的国际体育赛事。乒乓球不仅与中国的民族骄傲紧密相连，1970年代中国还透过「乒乓外交」开启中美关係，甚至，增进了中国与世界的交流。

随着中国成为乒乓大国，国际乒乓赛事也跟着被中国所独霸。奥运乒乓历史上共32面金牌中，只有4面不是由中国所拿下。北京奥运时更曾出现男子及女子乒乓单打比赛的金银铜牌皆被中国选手赢下，颁奖典礼上一次升上三面五星旗的画面。

《人民网》曾报导，在中国训练三年的荷兰乒乓女子单打名将弗里塞科普（Bettine Vriesekoop）曾说：「如果欧洲长时间无法和中国队抗衡，乒乓球可能会从奥运会上消失，因为国际奥委会要求乒乓球运动要在不同国家内均衡发展。」

为了让乒乓球也能够在其他国家兴盛，2009年刚上任中国乒乓球协会主席的蔡振华提出了要协助培育外国选手的「养狼计划」，让更多中国教练和球员出国去交流，或让外国选手到中国来训练。随着近年来新生代国际乒乓选手崛起，《澎湃新闻》报导指出，中国终于在这届东京奥运会上感受到了「养狼」所带来的冲击与挑战。

过度竞争的中国乒乓界

在这届东京奥运中夺下金牌的伊藤美诚、日本乒乓界明日之星张本智和、德国男子单打铜牌名将奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、以及同样于本届首次在乒乓项目中拿下奖牌的台湾混双铜牌组合林昀儒、郑怡静，皆曾在中国参加联赛、或者接受过集训。

除了邀请选手赴中国训练以外，中国乒乓界的激烈竞争也使其不断向外输出人才。在这届东京奥运会上就有许多的华裔选手，其中如韩国的女单选手田志希便是出生河北，直到2011年才入籍韩国。中国《极目新闻》採访田志希，她说：「和我一样年轻的选手都很优秀，而那些前辈们更是无比强大，就感觉国家队里强者如云，真的很难出头。」

田志希又说：「当时很多人都出国打球去了，因为大家都是从小练球，经历了异常辛苦的训练和极其残酷的竞争，大家太渴望有一个舞台和赛场了，都希望能继续打下去。」

第五度参加奥运的卢森堡籍选手倪夏莲则来自上海，今年58岁的她是这届乒乓赛事中年纪最大的选手，而她也与另两位分别代表德国与葡萄牙的华裔选手一同包办了2019年欧洲运动会的金银铜牌奖，获得参与本届奥运的门票。

还不够具威胁性的「狼」

不过，即使中国选手转披他国战袍、「养狼计划」给予外国选手训练机会，还是只能在中国在乒乓界设下的铜牆铁壁上凿出一道小缝。东京奥运赛事截至目前，只有在混双项目让日本队拿下一城，男子单打及女子单打项目上，金银牌仍旧都是由中国队包下。

此外，在中国民族主义于官方支持之下显得更高涨的大环境裡，中国民众似乎并不想让「养大的狼」有机会来反咬自己一口。在伊藤美诚与水谷隼赢得金牌后，两人的社群媒体都被对比赛结果不满的中国网民给「出征」了。

这样的民族情绪，在后来伊藤美诚于女子乒乓单打金牌赛输给中国名将孙颖莎时展现了出来。该则新闻迅速窜上微博热搜头条，中国官媒《中国青年报》评论则说：「只有完爆像伊藤美诚这样一心一意以战胜中国乒乓球队为目标的『偏执型选手』时才会过瘾。」

孙颖莎的成功「復仇」，也突显中国民众对于养狼计划其实有所期待。《中国青年报》评论称，养狼计划的重点在于帮对手练级提高竞争力，好让中国乒乓球选手在危机感中保持强大。

该评论又说：「（中国乒乓球队）要踩着群狼夺冠，这份满足感才更充实。」

（综合报导）

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