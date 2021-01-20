 中国媒体批西方淡化辉瑞疫苗危险性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2021

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时政风云

中国媒体批西方淡化辉瑞疫苗危险性

辉瑞新冠疫苗虽然临床有效率为95%，在挪威却传出接种后死亡的事件。就此事件，中国官媒指责英美主流媒体「刻意淡化死亡案例」、「利用宣传权力宣传辉瑞疫苗、污蔑中国疫苗」。

Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19

辉瑞与BioNTech合作研发的疫苗因挪威老人死亡事件引发担忧

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中国指责西方媒体一方面批评中国疫苗的数据不透明，但同时却故意隐瞒辉瑞疫苗的危险性。德语媒体关注北京政府的这一轮宣传攻势。

挪威卫生当局修改了疫苗接种安全提示，该国接种辉瑞/BioNTech疫苗后死亡的人数已上升至29人。在德国，同样有老人接种疫苗后死亡事件。

全球施打的各种新冠疫苗中，以美国辉瑞和莫德纳、英国阿斯利康、俄罗斯卫星五号以及中国的国药和科兴疫苗为主。德国之声访问两位生医专家了解其中的差异。

(德国之声中文网) 中国官媒连续多日发布报导批评辉瑞/BioNTech疫苗等西方国家生产的新冠疫苗，同时吹捧中国自身生产的新冠疫苗是更安全、更容易取得的。与此同时，中国疫苗已经在巴西、印尼、土耳其等地推出，但因为相关数据披露不足而遭到西方国家批评。

中国官媒《环球时报》在过去一周发表了数篇文章批评西方的疫苗和接种计划。当中有一半报导提到，在挪威，数十名身体虚弱者在接种辉瑞/BioNTech合作研发的疫苗后身亡。

挪威当局尚未把施打新冠疫苗与上述死亡案例做连结，也在1月18日表示，他们并不打算改变使用辉瑞/BioNTech疫苗的政策。

对于挪威有人施打疫苗后身亡的事件，《环球时报》在一篇1月15日的评论中，借此指责美国和英国主流媒体「刻意淡化死亡案例」而且「利用宣传权力宣传辉瑞疫苗、污蔑中国疫苗」。

评论提到: 「这些西方主流媒体在中国疫苗出现负面消息时会立即欢呼，并且试图在大众心中强化其影响。」

该评论还提到，巴西一名自愿参与科兴疫苗实验者的死亡一度是西方媒体的焦点，但是之后在当局确认他的死亡与接种疫苗无关时，西方媒体又顿时失去兴趣。

中国官媒央视海外版电视台CGTN的主播刘欣上周六(1月16日)在微博上发布了一张未经核实的未公开报告截图，称在德国有10人在接种新冠疫苗后死亡。

她在推文中写道: 「无法独立核实但这令人担忧...做个追踪报导如何? 哈啰??? @BBCWorld @CNN @AP @Reuters」

Brasilien Corona-Pandemie | Impfstart | Rio de Janeiro

中国科兴疫苗已经在巴西开始接种

环球时报在周二的一篇报导当中，引述中国专家说，在死因调查结果出炉前，澳洲应该考虑叫停批准辉瑞疫苗的行政程序。该报导也说澳洲应该购买中国生产的疫苗，「它相对安全因为技术较成熟」。

环球时报也称中国疫苗更便宜、更容易运送，并称辉瑞疫苗是不可靠的供应商，为了优先提供给美国而牺牲其他国家需求。

辉瑞代表在一封电子邮件中说: 「对我们的药物监管而言，临床实验以外的负面事件报导是很重要的素材。」

辉瑞上周表示，他们会稍微放缓新冠疫苗供应给欧洲的速度，以便为了提升生产效率做一些生产上的调整。

辉瑞疫苗最终阶段的临床试验中表示该疫苗的有效率为95%且没有重大安全隐患。

张慈/杨威廉 (路透社)

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