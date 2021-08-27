中国：娱乐圈震荡不断 “饭圈”遭重拳

（德国之声中文网）中国网信办周五（8月27日）发表通知，要求进一步加强“饭圈”乱象治理，包括取消明星艺人榜单、优化调整排行规则、严管明星经纪公司、规范粉丝群体账号、严禁呈现互撕信息、不得诱导粉丝消费、严控未成年人参与等十项措施。

通知在结尾处强调：“各地要进一步提高政治站位，切实增强责任感、使命感、紧迫感，从维护网上政治安全和意识形态安全、营造清朗网络空间的高度认识和推进’饭圈’乱象治理工作。” 路透社就此注意到，中国在打击“饭圈”文化的同时，也在针对该国互联网巨头进行的更广泛的监管运动。

整顿力度加大

中国网络用语“饭圈”是对粉丝（英文“fans”）圈子的简称。随著中国经济发展，粉丝群体掌握的时间资源和物质资源越来越多，“饭圈”逐渐发展成为一种有组织、专业化的利益圈层。据中国媒体报道，在去年的中国全国两会上，多位代表委员关注到“饭圈文化”存在的乱象，有代表建议，国家有关部门应加大对明星经纪公司的监管力度，对“饭圈文化”进行严厉整顿，对经纪公司和网络群体危害公共安全的行为给予打击，持续整顿娱乐圈风气。

今年6月，中国网信办宣布开展为期2个月的“清朗·’饭圈’乱象整治”专项行动。重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为。本月初，网信办公布该专项活动的“阶段性成效”：累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个，解散不良话题814个，拦截下架涉嫌集资引流的小程序39款。 本周，中国女星赵丽颖粉丝群多个官方微博或大V于遭微博禁言，中国官媒《人民日报》指出：这是“清朗·’饭圈’乱象整治专项行动”开展以来，首个因“互撕”遭大规模禁言的粉丝群体。

据悉，导致中国政府部门出重拳管制整顿“饭圈”的核心事件之一，是今年5月中国知名选秀节目《青春有你3》在发生粉丝因“集资买票”而导致大量食物被浪费的争议。播放该节目的视频网站爱奇艺本周也宣布“取消未来几年的偶像选秀节目和任何场外投票环节”。

上个月因涉嫌性侵犯而被北京警方拘留的加拿大华裔歌手吴亦凡的粉丝团在社交媒体上为其辩护。中纪委就此发文指出，“吴亦凡事件”暴露出的“饭圈”乱象，反映出不良粉丝文化已经到了非整治不可的紧要时刻。

娱乐圈接连震荡

“饭圈”被整治的同时，娱乐圈中震荡不断。今年一月，演员郑爽卷入代孕纠纷，随后被税务机关查处。针对郑爽涉嫌偷逃税案件，中国国家税务总局本周五表示，上海市税务局第一稽查局日前依法作出对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处理处罚决定。

中国国家广电总局随即表示，坚决支持税务部门对演员郑爽偷逃税案件的处理决定，“各级广播电视播出机构、广播电视视频点播业务开办机构和网络视听节目服务机构不得邀请郑爽参与制作节目，停止播出郑爽已参与制作的节目”。

因涉嫌性侵犯而被北京警方拘留的加拿大华裔歌手吴亦凡

除了郑爽作品被停播以外，中国多家媒体观察到，北京时间8月26日晚开始，赵薇、霍尊和高晓松几位艺人的微博超话都被关闭，与其相关的作品也先后下架。网上同时流传出一份《关于排查清理劣迹艺人节目及内容的通知》。这份未经证实的通知称“根据台领导要求，各部门各单位从今日起对所有线上线下节目排查清理涉及霍尊、吴亦凡、郑爽、赵薇、范冰冰等劣迹艺人的相关内容。”

网民热议“赵薇怎么了？”

因为出演《还珠格格》而红遍中国的演员赵薇在视频平台的作品突然全线下架，令网民尤其感到震惊。赵薇主演的多部作品介绍也已将她除名。在视频网站搜索其名字，只能看到“根据相关法律法规和政策，结果未予显示”。这种罕见的封杀程度引起网民和媒体的广泛猜测。

拥有81万粉丝的新浪微博用户“逃跑隧道”写道：“赵薇这个好像比别的严重？杀前走没有，直接作品下架超话销了，热搜还下得贼快……”

此外，加上范冰冰（《还珠格格》中饰演金锁）之前因为逃税风波而被处以高额罚款，以及林心如（《还珠格格》中饰演紫薇）日前注销工作室，不少网民戏称：“原来容嬷嬷（《还珠格格》里的大反派）才是好人，当年一个也没扎错”。

拥有135万粉丝的微博用户““天王小天王”坦言：“我搜了下’赵薇怎么了’，出来的结果全都是：’赵薇怎么了？’ 所以赵薇怎么了？”

在中文问答社区知乎上，同样的一个问题下，收到大量点赞的一个回答是：“这个瓜很大，你得忍一下。”

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