中国娱乐圈推「持证上岗」制 宛如台湾戒严时代

中国把整改的手伸向演艺事业，除了中国大陆明星受到影响，台湾艺人更是被两岸政治议题包夹，对此台湾总统蔡英文发声评论，国台办也立刻还以颜色。
（德国之声中文网）中国官方持续对娱乐圈下重手，并接二连三对演艺人员发布新政策。中国媒体报导，有专家提出建议，要求演艺人员应「持证上岗」，通过注册登记来受管制，引发讨论。
日前，中国国家广播电视总局办公厅最近发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，要求「严格执行主持人持证上岗」，随後中国《法制日报》在9月8日发表文章称，建议对所有明星实名登记造册，以彻底整改娱乐圈的乱象。
该报道指出，有专家建议对演艺人员也实行「持证上岗」制，「凡是没有注册登记的，规定各类平台均不予录用」。此说法在网路上引发许多网友的讨论，《北京青年报》指出，很难用统一标准去认证演员能力。
该报导引述中国演出行业协会秘书长潘燕点说法称，「演员的艺术能力如何去判断呢？毕竟，艺术不是赛跑，没有统一的标准，对于观众来说，萝卜青菜各有所爱，很难用一个统一标准去做认证」。
中国媒体指出，在中国，上世纪90年代一些演员上台表演是需要演出证的，后来随着有关部门简政放权，加上《营业性演出管理条例》的修改，到本世纪初，演员演出不再需要演出证。报导指出，很难用统一标准去认证演员能力。
新加坡《联合晚报》9日报导称，若中国确定设立艺人考试制度，那就和当年戒严时期的台湾颇有几分相似，并指「当年台湾为了反共丶扫除日本殖民时期在娱乐方面的影响丶团结全台民众，对娱乐圈推出许多严格的规定，包括登记与演出管理制度，直到1987年解严为止」。
報導並稱，比如现任台湾立委余天过去是台湾知名歌手，就曾因为在表演时开黄腔，导致演员证被吊销一年，还连带影响了歌厅被罚停业三天。
对于专家建议「持证上岗」制 ，中国网友们看法不一，有人表示支持，并称「理所当然」。微博上，有人主张演员起码要完成9年义务教育後才能申请领证，获得最多网友认同；还有人主张追加「定期考核」或「政治审查」，而且要年年审核，但也有网友持保留态度，认为此举有些「形式化」，也有人认为光凭考试很难规范道德思想等问题。
台湾过去也曾因为要求街头艺人考照而引发争议，批评者认为宛如回到戒严时代，并称「演艺圈歌星证都废除很久了，想在街头表演却得要考照证，要求废除」，许多民意代表呼吁希望废除街头艺人考照制度，但目前该措施仍存在。
日前，台湾艺人张钧甯因11年前的硕士论文中提及「我国」一词，而遭部分中国网友质疑有「台独」倾向。对此，台湾总统蔡英文8日在脸书发文称，「因为言论不合己意就封杀丶剥夺工作权，这不仅是对个人权利的侵害，也更凸显了两岸在民主和威权两种价值上的差异」。
中国国台办发言人朱凤莲9日回覆媒体提问时称，「民进党当局有关言论纯属蓄意污蔑丶转移焦点」。朱凤莲说：「我们一贯积极支持两岸文化领域交流合作，热忱欢迎台湾演艺人员在大陆发展。」
她并表示，越来越多台湾艺人投入两岸影视创作和综艺节目，批评台湾一些政治势力和不良媒体别有用心，蓄意制造事端，企图通过干扰阻挠台湾艺人在大陆发展，破坏两岸人文交流氛围，恶化两岸关系。并说，「希望两岸同胞擦亮眼睛，更精准地辨识和反对离间两岸同胞感情的恶劣行为」。
对此说法，中国网友纷纷表示支持，有网友在微博写道「官方认定张钧甯没问题」丶「拜托大家理性一点，不要随便给人扣帽子」丶「理智看待问题 别跟风造势」。
针对「台独」的质疑，张钧甯工作室9月6日发表声明驳斥，并强调「她一直坚定地认同自己的中国人身分」。
（综合报导）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。
对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。