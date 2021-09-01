中国娱乐圈推「持证上岗」制 宛如台湾戒严时代

（德国之声中文网）中国官方持续对娱乐圈下重手，并接二连三对演艺人员发布新政策。中国媒体报导，有专家提出建议，要求演艺人员应「持证上岗」，通过注册登记来受管制，引发讨论。

日前，中国国家广播电视总局办公厅最近发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，要求「严格执行主持人持证上岗」，随後中国《法制日报》在9月8日发表文章称，建议对所有明星实名登记造册，以彻底整改娱乐圈的乱象。

该报道指出，有专家建议对演艺人员也实行「持证上岗」制，「凡是没有注册登记的，规定各类平台均不予录用」。此说法在网路上引发许多网友的讨论，《北京青年报》指出，很难用统一标准去认证演员能力。

该报导引述中国演出行业协会秘书长潘燕点说法称，「演员的艺术能力如何去判断呢？毕竟，艺术不是赛跑，没有统一的标准，对于观众来说，萝卜青菜各有所爱，很难用一个统一标准去做认证」。

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



中国媒体指出，在中国，上世纪90年代一些演员上台表演是需要演出证的，后来随着有关部门简政放权，加上《营业性演出管理条例》的修改，到本世纪初，演员演出不再需要演出证。报导指出，很难用统一标准去认证演员能力。

宛如台湾戒严时期

新加坡《联合晚报》9日报导称，若中国确定设立艺人考试制度，那就和当年戒严时期的台湾颇有几分相似，并指「当年台湾为了反共丶扫除日本殖民时期在娱乐方面的影响丶团结全台民众，对娱乐圈推出许多严格的规定，包括登记与演出管理制度，直到1987年解严为止」。

報導並稱，比如现任台湾立委余天过去是台湾知名歌手，就曾因为在表演时开黄腔，导致演员证被吊销一年，还连带影响了歌厅被罚停业三天。

对于专家建议「持证上岗」制 ，中国网友们看法不一，有人表示支持，并称「理所当然」。微博上，有人主张演员起码要完成9年义务教育後才能申请领证，获得最多网友认同；还有人主张追加「定期考核」或「政治审查」，而且要年年审核，但也有网友持保留态度，认为此举有些「形式化」，也有人认为光凭考试很难规范道德思想等问题。

台湾过去也曾因为要求街头艺人考照而引发争议，批评者认为宛如回到戒严时代，并称「演艺圈歌星证都废除很久了，想在街头表演却得要考照证，要求废除」，许多民意代表呼吁希望废除街头艺人考照制度，但目前该措施仍存在。

国台办欢迎台湾艺人赴陆发展

日前，台湾艺人张钧甯因11年前的硕士论文中提及「我国」一词，而遭部分中国网友质疑有「台独」倾向。对此，台湾总统蔡英文8日在脸书发文称，「因为言论不合己意就封杀丶剥夺工作权，这不仅是对个人权利的侵害，也更凸显了两岸在民主和威权两种价值上的差异」。

中国国台办发言人朱凤莲9日回覆媒体提问时称，「民进党当局有关言论纯属蓄意污蔑丶转移焦点」。朱凤莲说：「我们一贯积极支持两岸文化领域交流合作，热忱欢迎台湾演艺人员在大陆发展。」

她并表示，越来越多台湾艺人投入两岸影视创作和综艺节目，批评台湾一些政治势力和不良媒体别有用心，蓄意制造事端，企图通过干扰阻挠台湾艺人在大陆发展，破坏两岸人文交流氛围，恶化两岸关系。并说，「希望两岸同胞擦亮眼睛，更精准地辨识和反对离间两岸同胞感情的恶劣行为」。

对此说法，中国网友纷纷表示支持，有网友在微博写道「官方认定张钧甯没问题」丶「拜托大家理性一点，不要随便给人扣帽子」丶「理智看待问题 别跟风造势」。

针对「台独」的质疑，张钧甯工作室9月6日发表声明驳斥，并强调「她一直坚定地认同自己的中国人身分」。

（综合报导）

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