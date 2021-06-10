中国威胁仍在 「菲美军队互访协定」三度延後终止

（德国之声中文网）由於来自中国的海上威胁仍在，菲律宾昨天（14日）决定再次暂停终止菲美「军队互访协定」（VFA），并要求美国提供更多援助及新冠疫苗，以换取该军事协定能继续保留。

菲律宾外交部长陆辛（Teodoro Locsin）表示，总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）决定将「军队互访协定」再延期6个月，让双方能够解决他所关切的问题，但对细节未做更多说明。

三度延後

美国国防部表示乐见菲律宾的决定。美国国防部发言人柯比（John Kirby）在一份声明中说：「国防部乐见菲国政府再次暂停终止军队互访协定的决定。」

声明中提及，美国视菲律宾为平等的主权伙伴，美菲的伙伴关系不仅有助于两国的安全，而且也加强了基於规则的秩序，有利於印太地区的所有国家。

这是菲律宾第三度延後终止长达20年的菲美「军队互访协定」。去年2月，杜特尔特因前警政首长申请美签遭拒，而宣布废除1998年签署的菲美重要军事协定，该协议的终止日原本应该在180天后生效，也就是去年8月，但杜特尔特一再推迟其决定的生效时间。

「军队互访协定」允许美军进入菲律宾与菲国军队进行联合作战训练，若菲律宾退出该协定，美军将不能继续到菲国进行军事演习。

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）6月曾向《路透社》表示，军队互访协定」已经有所修正，使该协定对菲美两国都「可接受」及「互惠互利」。

马尼拉过去一直对协定的部分内容感到不满，例如对在菲律宾犯罪的美军缺乏管辖权，以及在海上演习期间对环境的破坏。

美中博弈

菲律宾中华研究学会主席班乐义（Rommel Banlaoi ）曾对媒体表示，杜特尔特政府一直在美中两大强权间博弈。

他今年4月说，针对中国在南海活动，菲律宾倾向使用美国牌。推迟「军队互访协定」终止日期，以争取华府支持，但仍握着退出协定的筹码，同时解除南海争议海域油气探勘禁令，计划与北京共同开发油气资源。

不过，随着明年5月菲律宾总统大选逼近，杜特尔特的外交政策在南海争议持续及美国积极参与区域事务下，势必承受更大压力。

此次暂停的决定，正值菲律宾与中国关系因南海争议而紧张之际。美国上周宣布，菲律宾将成为美国捐赠的数百万支新冠疫苗的国家之一。

菲律宾民间反对中国持续入侵有主权争议的南海海域，6月12日菲律宾独立纪念日，有多个当地民间团体号召上千人聚集在中国驻菲大使馆前，要求中国船只离开西菲律宾海（南海）。

（美联社丶路透社丶中央社等）

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