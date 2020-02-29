中国：如疫情严重 将协助国外中国公民回国

（德国之声中文网）目前全世界新型冠状病毒（COVID-19）确诊人数已接近87000人，其中中国大陆累计确诊病例为79824例。据中国卫生健康委员会通报，截至2月29日24点，中国大陆新增死亡病例35例，当日新增治愈出院病例2623例，新增确诊病例573例，这是本周中国单日新增确诊病例最多的一天。

周日（3月1日）下午，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法有效防控海外疫情输入有关情况。中国外交部领事司司长崔爱民表示："疫情比较严重的国家目前还没有完全断绝与外界的公共交通，所以我们在当地的人员可以选择以直航或者是中转绕道的方式回国。" 崔爱民另外指出："如果疫情进一步发展，我在当地人员的健康安全受到严重威胁，我们将采取必要措施，积极协助和安排他们回国。从疫情严重的国家或者地区回国的人员，入境后应该遵守和配合当地有关疫情防控方面的措施。"

另据美国卫生官员报告，美国出现本次疫情暴发以来的首例死亡病例，死者是华盛顿州西雅图附近一名50多岁的男性。

与此同时，澳大利亚也报告出现了首例新冠肺炎死亡病例。这名78岁的男性死者此前曾和妻子一同搭乘过"钻石公主号"邮轮。

韩国疫情严峻

据韩联社报道， 韩国中央防疫对策本部周日通报，截至当天下午4点，韩国当天新增感染确诊病例586例，累计确诊3736例。死亡病例增至18例，治愈并解除隔离病例增至30例

官方每日发布的数据显示，新冠疫情在韩国蔓延的速度本周已超过中国。近四天来，韩国每天新增确诊病例都超过500例，周六甚至新增813例，是该国疫情爆发以来的单日确诊增幅最高的一天。

共同社的消息称，韩国总统文在寅1日在纪念1919年朝鲜半岛抵抗日本殖民统治的"三･一独立运动"政府仪式上发表演讲，指出"日本一直是最近的邻邦"，考虑到新型冠状病毒疫情扩大，强调称"希望共同克服危机，努力建立面向未来的合作关系"。他还向中国与朝鲜呼吁"跨越国境开展协作"，表明合作态度。