 中国：如疫情严重 将协助国外中国公民回国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2020

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时政风云

中国：如疫情严重 将协助国外中国公民回国

新冠疫情持续升级，中国公布的单日确诊病例再次出现增长趋势。韩国连续五天超过中国同期增幅。美国和澳大利亚分别出现首例新冠死亡病例。中国外交部官员表示，如疫情严重，将积极协助和安排国外中国公民回国。

Coronavirus in Südkorea Daegu Desinfektion (picture-alliance/dpa/AP/Yonhap/Kim Hyun-Tai)

韩国士兵正在对火车站进行消毒

（德国之声中文网）目前全世界新型冠状病毒（COVID-19）确诊人数已接近87000人，其中中国大陆累计确诊病例为79824例。据中国卫生健康委员会通报，截至2月29日24点，中国大陆新增死亡病例35例，当日新增治愈出院病例2623例，新增确诊病例573例，这是本周中国单日新增确诊病例最多的一天。

周日（3月1日）下午，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法有效防控海外疫情输入有关情况。中国外交部领事司司长崔爱民表示："疫情比较严重的国家目前还没有完全断绝与外界的公共交通，所以我们在当地的人员可以选择以直航或者是中转绕道的方式回国。" 崔爱民另外指出："如果疫情进一步发展，我在当地人员的健康安全受到严重威胁，我们将采取必要措施，积极协助和安排他们回国。从疫情严重的国家或者地区回国的人员，入境后应该遵守和配合当地有关疫情防控方面的措施。"

USA Iowa | Coronavirus | Thema Knappheit von Waren | Atemschutzmasken (picture-alliance/Zuma Press/F. Nordengren)

美国也出现一“罩”难求的问题

另据美国卫生官员报告，美国出现本次疫情暴发以来的首例死亡病例，死者是华盛顿州西雅图附近一名50多岁的男性。

与此同时，澳大利亚也报告出现了首例新冠肺炎死亡病例。这名78岁的男性死者此前曾和妻子一同搭乘过"钻石公主号"邮轮。

韩国疫情严峻

据韩联社报道， 韩国中央防疫对策本部周日通报，截至当天下午4点，韩国当天新增感染确诊病例586例，累计确诊3736例。死亡病例增至18例，治愈并解除隔离病例增至30例

官方每日发布的数据显示，新冠疫情在韩国蔓延的速度本周已超过中国。近四天来，韩国每天新增确诊病例都超过500例，周六甚至新增813例，是该国疫情爆发以来的单日确诊增幅最高的一天。

共同社的消息称，韩国总统文在寅1日在纪念1919年朝鲜半岛抵抗日本殖民统治的"三･一独立运动"政府仪式上发表演讲，指出"日本一直是最近的邻邦"，考虑到新型冠状病毒疫情扩大，强调称"希望共同克服危机，努力建立面向未来的合作关系"。他还向中国与朝鲜呼吁"跨越国境开展协作"，表明合作态度。

  • A family wears masks while walking in the street on January 22, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. (Getty Images/Stringer)

    怎样预防新冠病毒？

    口罩：聊胜于无

    没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

  • A hospital worker using alcohol based hand disinfectant (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    怎样预防新冠病毒？

    给你的手消毒

    找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

  • Hände waschen (picture alliance/dpa/C. Klose)

    怎样预防新冠病毒？

    肥皂和水也很重要

    日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

  • Husten Niesen Arm Keime (Fotolia/Brenda Carson)

    怎样预防新冠病毒？

    咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行

    医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

  • Symbolbild Husten (picture alliance/empics)

    怎样预防新冠病毒？

    保持距离！

    世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

  • Kazakh sanitary-epidemiological service worker uses a thermal scanner to detect travellers from China who may have symptoms possibly connected with the previously unknown coronavirus, at Almaty International Airport, Kazakhstan January 21, 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

    怎样预防新冠病毒？

    发烧了？去看医生，而不是去看风景！

    如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

  • Hühnchen Markt in Kabul (DW)

    怎样预防新冠病毒？

    别碰！

    如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

  • A meat-market in China (picture-alliance/Ch. Mohr)

    怎样预防新冠病毒？

    煮熟点，别生吃！

    把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。

    作者: Fabian Schmidt


 

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