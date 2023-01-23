中国如何应对人口老龄化问题？

墙外文摘：多生孩子能减少人口危机吗？

有评论认为，地球上的人口减少也可能减少人类的生态足迹以及对有限资源的竞争。当各国政府被迫做出选择，究竟是把钱花在军备上还是花在支付老年人养老金上时，甚至有可能给世界带来更多的和平。