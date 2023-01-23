中国如何应对人口老龄化问题？

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专家们预测，在未来几十年里，中国人口会呈现下降趋势。这对于中国社会意味着什么？对于世界其他地区而言，中国人口的变少和变老又会带来怎样的影响？有人口学专家表示：未来，也许中国不会是世界工厂，但中国肯定会成为高科技和高利润产品的中心。
上周，中国国家统计局的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长。根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。由于出生率一再下降，外界预测中国人口总数在未来10年还会进一步减少。而这可能会对北京的经济雄心造成巨大影响。
计划生育政策的终结并未给中国的人口下降趋势踩下刹车：根据官方统计，这个世界第二大经济体2022年出现了60年以来的首次人口负增长。专家警告，中国正在滑向人口危机的深渊。
有评论认为，地球上的人口减少也可能减少人类的生态足迹以及对有限资源的竞争。当各国政府被迫做出选择，究竟是把钱花在军备上还是花在支付老年人养老金上时，甚至有可能给世界带来更多的和平。
中国的人口出现了数十年来的首次负增长，印度的人口近期超过中国。这对全球地缘格局会造成怎样的影响？中国又能采取怎样的措施来应对人口危机？德国之声就此专访了美国威斯康辛大学的中国人口问题专家易富贤。
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