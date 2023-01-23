 中国如何应对人口老龄化问题？ | 文化经纬 | DW | 12.03.2023

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文化经纬

中国如何应对人口老龄化问题？

专家们预测，在未来几十年里，中国人口会呈现下降趋势。这对于中国社会意味着什么？对于世界其他地区而言，中国人口的变少和变老又会带来怎样的影响？有人口学专家表示：未来，也许中国不会是世界工厂，但中国肯定会成为高科技和高利润产品的中心。

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