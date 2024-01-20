中国如何帮助缓解巴伊紧张局势？

（德国之声中文网）在巴基斯坦和伊朗相互越境发动空袭后，北京表示愿意调解两国之间的紧张关系。中国是伊朗和巴基斯坦的亲密伙伴，两国与北京有着广泛的军事和经济联系，并在中国的地缘政治野心中扮演着重要角色。

以下是北京为何在调解巴伊紧张局势方面具有独特优势的几大要点：

横跨中亚和从喜马拉雅山到波斯湾的广袤领土，巴基斯坦和伊朗在北京重塑符合自身利益的地区地缘政治长期计划中处于有利地位。

中国外交部发言人毛宁周四（1月18日）在例行记者会上表示，伊朗和巴基斯坦都同中国保持着友好关系，中方希望双方能保持冷静克制，避免局势升级。「如果双方有需要，我们也愿意为缓和事态发挥建设性的作用。」

「北京可以……让他们冷静下来」

美国和平研究所（USIP）南亚专家拉尔瓦尼（Sameer P. Lalwani）表示，中国对巴基斯坦和伊朗都拥有影响力，并且这两个国家都预计崛起的中国未来数十年将主导亚洲。

「北京拥有一定的公信力，可以向两国领导人施压，让他们冷静下来。」

巴基斯坦是北京最紧密的伙伴国之一，双方长期以来一直形容两国友谊 「比山高、比海深、比蜜甜、比钢硬」。

这个南亚大国在北京「一带一路」倡议中也扮演要角。该倡议为连接中国西部和巴基斯坦瓜达尔港的所谓「中巴经济走廊」一系列交通和能源项目注资数百亿美元。

尽管北京拉拢伊朗加入一带一路的努力因制裁而复杂化，2021年签署的为期25年的合作协议的许多细节仍然模糊不明，但德黑兰和北京近年来不断加深贸易关系。

中国是伊朗最大贸易伙伴，也是受制裁的伊朗石油的最大买家。据彭博社报道，分析公司Kpler去年表示，中国进口的伊朗石油量创下10年来的新高。

拉瓦尔尼表示: 「某种层面上，伊朗和巴基斯坦可能是争夺中国经济和战略投资的竞争者。」

本周伊朗和巴基斯坦之间的跨境冲突令外界震惊：虽然两国经常互相指责允许武装分子在对方领土活动，但政府军的跨境行动并不常见。

伊朗和巴基斯坦的装备精良的部队都与北京关系密切。

根据美国智库兰德公司的说法，中国长期在武装伊朗方面发挥着关键作用，协助其军事硬件和战术现代化，以及为伊朗非法核计划提供「技术和机械的转让」。

另一方面，军事合作也是「坚如钢铁」的中巴友谊的核心支柱。

美国和平研究所的拉尔瓦你提供的一份文件指出，北京是伊斯兰堡常规武器的主要供应商，并为其提供「高端进攻打击能力」。据中国官媒报道，中巴两国还进行了广泛的联合军事训练，并于去年11月在巴基斯坦重要港口城卡拉奇及其周边地区举行有史以来规模最大的海军演习。

中国吉林大学助理教授杜本（Bjorn Alexander Duben）表示，「北京和伊斯兰堡之间的军事关系变得越来越紧密和坚固」，这可能会在紧张局势爆发时提供北京「敦促克制」的杠杆。

北京努力扮演外交调停者的角色

中国政府近来努力扮演外交调停者角色，尽管结果好坏参半，但这也为其调停巴伊紧张局势提供基础。

去年，北京出乎外界意料促成伊朗与其中东对头沙特阿拉伯的关系融冰。

但其他行动则不那么成功。由于西方国家认为政治解决乌克兰冲突，可能使俄罗斯继续控制其攫取的大部分乌克兰领土，北京推动「政治解决」乌克兰冲突的努力失败。

此外，在以哈冲突爆发后，中国试图在阿拉伯国家和以色列之间充当中间人角色，但收效甚微。

尽管如此，分析人士认为，中国政府对伊斯兰堡和德黑兰的影响力，可能有助于在缓和紧张局势方面发挥作用。

巴基斯坦前驻华大使哈立德（Masood Khalid）对法新社表示：「由于地理位置的缘故，巴基斯坦和伊朗都是中国的重要伙伴。虽然目前局势紧张，但巴基斯坦与伊朗的关系一直很稳定。」

「我认为他们会找到一个友好的方式来化解当前局势。」

巴伊外长通话 同意“缓和局势”

另外，最新的局势发展显示，有可能不需要中方“出手”。巴基斯坦和伊朗方面在周五（1月19日）表示，同意 “缓和局势”。

巴基斯坦外长吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）和伊朗外长阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在周五通话后同意，“应在反恐和其他共同关心的问题上加强密切协调”。

根据伊斯兰堡外交部发布的谈话摘要，“他们还同意缓和局势”。

通话结束后，伊朗外长阿卜杜拉希安在一份声明中说，“两国合作消除和摧毁巴基斯坦境内的恐怖分子窝点至关重要”。

此前就有分析人士认为，双方将寻求化解对抗，如今双方的表态似乎验证了这种预测。英国智库国际战略研究所的勒维克斯（Antoine Levesques）表示，新情况是，两国看上去似乎扯平了。

（法新社）

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