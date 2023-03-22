中国如何从西方对俄罗斯能源出口的制裁中获益

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周一（3月20日）抵达俄罗斯，这是他第三次担任国家主席后的首次出访。

这次访问发生在俄罗斯在乌克兰发起所谓的“特别军事行动”一周年之后。这场战争引发欧盟对购买俄罗斯海运原油和煤炭的制裁，以及七国集团12月就俄罗斯原油达成的价格上限。

欧盟还停止从俄罗斯进口管道天然气，改变了全球液化天然气市场格局。

中国作为世界最大的能源消费国，尚未同意任何上述任何措施。由于莫斯科面临不再向欧盟出售过剩产品的压力，中国通过购买更便宜的俄罗斯石油和煤炭节省了数十亿美元，并通过交易过剩供应获得了更多利益。

习近平曾表示，中国希望与俄罗斯建立更紧密的能源伙伴关系，以维护国际能源安全和供应链。

以下是中国迄今从战时交易中获利的详情。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



原油

由于经济放缓，中国去年的整体进口下滑了 0.9%。然而，中国海关数据显示，2022 年中国从俄罗斯进口的原油同比增长 8%，达到 8625 万吨（每天 170 万桶）。

这使俄罗斯在中国石油市场的份额从前一年的 15% 上升到 17%，尽管它仍然位于供应 8750 万吨原油的沙特阿拉伯之后。

它还带来了大笔节省。根据路透社的计算，基于 ESPO 和乌拉尔原油每桶 10 美元的折扣，中国炼油厂在 2022 年 4 月至 2023 年 1 月期间节省了约 55 亿美元。

东部省份山东省的独立炼油厂是最大的受益者。贸易商表示，国营炼油厂也从油价下跌中获利，而其他炼油厂则从桶装交易中获利。

根据 Vortexa 和 Kpler 的数据，中国 3 月份从俄罗斯的海运原油进口量将创下约 140 万桶/日的历史新高。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

煤炭

中国还增加了从俄罗斯的煤炭进口，尽管由于国内生产增加，中国减少了燃料的整体进口。

海关数据显示，2022 年俄罗斯煤炭运抵量同比增长 20% ，达到 6806 万吨，炼焦煤进口量翻了一番，达到 2100 万吨，原因是中国购买了折扣煤炭，而欧洲避开了俄罗斯货物并于 8 月 11 日禁止进口 .

如果没有俄罗斯铁路运力的瓶颈阻碍了煤炭向东运输，进口量可能会更高。

2022 年，俄罗斯焦煤的平均进口价格约为每吨 217.33 美元。相比之下，澳大利亚优质焦煤的离岸价 (FOB) 平均为每吨 364.66 美元。

液化天然气

就液化天然气而言，2022 年中国从俄罗斯的进口量同比飙升 40% 以上，达到 650 万吨。随着中国向韩国、日本和法国等主要进口国再出口液化天然气，其出口量也有所增加。

尽管由于严格的防疫封锁措施减缓了经济活动并抑制了需求，中国去年整体液化天然气进口量下降了 19.5% ，降至 6340 万吨。

中国海关数据显示，中国每进口一吨俄罗斯液化天然气，平均每百万英热单位（mmBtu）花费不到20美元。相比之下，2022年亚洲现货液化天然气平均价格为每百万英热单位38.80美元。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

电力

从俄罗斯进口的电力，主要是通过连接中国东北和俄罗斯远东的跨境输电线路，在2017-2020年期间保持稳定，约为30亿千瓦时（kWh）。

2021年，由于中国遭遇大范围的电力短缺，进口量增长到38亿千瓦时，2022年继续增长23%，达到47亿千瓦时。

（路透社）

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