中国如何从西方对俄罗斯能源出口的制裁中获益

俄罗斯入侵乌克兰的战争引发欧盟对购买俄罗斯海运原油和煤炭的制裁，以及七国集团就俄罗斯原油达成的价格上限。这导致和俄罗斯关系紧密的中国成为能源交易中的受益者。
（德国之声中文网）中国国家主席习近平周一（3月20日）抵达俄罗斯，这是他第三次担任国家主席后的首次出访。
这次访问发生在俄罗斯在乌克兰发起所谓的“特别军事行动”一周年之后。这场战争引发欧盟对购买俄罗斯海运原油和煤炭的制裁，以及七国集团12月就俄罗斯原油达成的价格上限。
欧盟还停止从俄罗斯进口管道天然气，改变了全球液化天然气市场格局。
中国作为世界最大的能源消费国，尚未同意任何上述任何措施。由于莫斯科面临不再向欧盟出售过剩产品的压力，中国通过购买更便宜的俄罗斯石油和煤炭节省了数十亿美元，并通过交易过剩供应获得了更多利益。
习近平曾表示，中国希望与俄罗斯建立更紧密的能源伙伴关系，以维护国际能源安全和供应链。
以下是中国迄今从战时交易中获利的详情。
由于经济放缓，中国去年的整体进口下滑了 0.9%。然而，中国海关数据显示，2022 年中国从俄罗斯进口的原油同比增长 8%，达到 8625 万吨（每天 170 万桶）。
这使俄罗斯在中国石油市场的份额从前一年的 15% 上升到 17%，尽管它仍然位于供应 8750 万吨原油的沙特阿拉伯之后。
它还带来了大笔节省。根据路透社的计算，基于 ESPO 和乌拉尔原油每桶 10 美元的折扣，中国炼油厂在 2022 年 4 月至 2023 年 1 月期间节省了约 55 亿美元。
东部省份山东省的独立炼油厂是最大的受益者。贸易商表示，国营炼油厂也从油价下跌中获利，而其他炼油厂则从桶装交易中获利。
根据 Vortexa 和 Kpler 的数据，中国 3 月份从俄罗斯的海运原油进口量将创下约 140 万桶/日的历史新高。
中国还增加了从俄罗斯的煤炭进口，尽管由于国内生产增加，中国减少了燃料的整体进口。
海关数据显示，2022 年俄罗斯煤炭运抵量同比增长 20% ，达到 6806 万吨，炼焦煤进口量翻了一番，达到 2100 万吨，原因是中国购买了折扣煤炭，而欧洲避开了俄罗斯货物并于 8 月 11 日禁止进口 .
如果没有俄罗斯铁路运力的瓶颈阻碍了煤炭向东运输，进口量可能会更高。
2022 年，俄罗斯焦煤的平均进口价格约为每吨 217.33 美元。相比之下，澳大利亚优质焦煤的离岸价 (FOB) 平均为每吨 364.66 美元。
就液化天然气而言，2022 年中国从俄罗斯的进口量同比飙升 40% 以上，达到 650 万吨。随着中国向韩国、日本和法国等主要进口国再出口液化天然气，其出口量也有所增加。
尽管由于严格的防疫封锁措施减缓了经济活动并抑制了需求，中国去年整体液化天然气进口量下降了 19.5% ，降至 6340 万吨。
中国海关数据显示，中国每进口一吨俄罗斯液化天然气，平均每百万英热单位（mmBtu）花费不到20美元。相比之下，2022年亚洲现货液化天然气平均价格为每百万英热单位38.80美元。
从俄罗斯进口的电力，主要是通过连接中国东北和俄罗斯远东的跨境输电线路，在2017-2020年期间保持稳定，约为30亿千瓦时（kWh）。
2021年，由于中国遭遇大范围的电力短缺，进口量增长到38亿千瓦时，2022年继续增长23%，达到47亿千瓦时。
（路透社）
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