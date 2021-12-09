“中国好声音”西藏歌手才旺罗布被禁言 网传自焚身亡

（德国之声中文网）曾经参加过"中国好男儿"、"明日之子"以及"中国好声音"等中国音乐偶像选拔节目而走红的西藏歌手才旺罗布个人新浪微博已经被置于"禁言状态"。他2月25日发表的最后一条微博配上了自己的四张黑白照片，微博文字内容为："一直在看大家的留言，谢谢。遗憾过后，就是释然。希望大家如果有遗憾，也别偷偷放不下。❤️ #好声音才旺罗布发新歌# ​​​"。同时他最新发布的歌曲名称就是《如果有遗憾 也别偷偷放不下》。

而根据无法经过独立方核实的消息，才旺罗布已经于2月25日在西藏首都拉萨的布达拉宫前自焚身亡。"藏人行政中央"3月12日公布了这一消息，有关才旺罗布自焚死亡的消息源自"流亡藏人媒体"以及藏人行政中央"外交与新闻部人权事务处"。报道指出："由于中国当局严格的信息控制，他的自焚抗议的细节、遗言、最后死因、个人诉求等，外界仍然不明。"

自焚消息难以传播

"藏人行政中央"在报道中声称：在西藏发生反对中国政府的抗议活动，包括自焚抗议活动后，中国政府会立即加强对当地藏人的限制和镇压，对通讯渠道进行严格的审查。因此，许多抗议活动的细节有时多年后才能获悉。

许多藏人自焚的消息 需要突破层层封锁后才能曝光（资料图片）

才旺罗布是一位在西藏境内外的藏人社区，以及中国大陆非常受欢迎的新晋歌手。这位多流派艺术家曾参加"中国好男儿"、"明日之子"以及"中国好声音"等中国音乐偶像选拔节目而走红。并推出《礼服》、《除了你》、《糌粑》和《回家》等个人单曲。

纵观YouTube视频网站上才旺罗布音乐视频下面的评论区留言，有许多网民已经表示对这位西藏音乐人的哀悼。署名"旅美土8路"的用户留言称："想不到用这种方式认识你，渴望自由是多么的可贵，愿天堂再无压迫！"

"藏人行政中央"发表消息称：中国当局于3月2日联系了自焚藏人才旺罗布的家人，通知他们才旺罗布已经去世。然而，当局并没有将他的遗体移交给他的家人。据报道，才旺罗布是西藏那曲索县人，母亲是西藏知名歌手索南旺姆，而索南旺姆是一位在西藏各地受欢迎的获奖女歌手，后来进入中央军委政治工作部歌舞团，成为国家一级演员。

（藏人行政中央、中国数字时代）

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