中国女间谍事件继续发酵 共和党议员致信佩洛西

（德国之声中文网）据英国《每日邮报》在线版（dailymail.co.uk）报道，美众议院多名共和党议员联署了一封书信，要求议长佩洛西（Nancy Pelosi）将民主党众议员史瓦维尔（Eric Swalwell）从情报委员会中除名。

本月早些时候，美国网络媒体Axios曝光了疑似中国女间谍“方芳”（英文名Christine Fang）与几位美国政界人物交往密切甚至有性关系的消息。而根据相关的爆料，来自加州的40岁民主党议员史瓦维尔就曾与她过从甚密。

这封共和党议员联名信中指出，史瓦维尔在情报委员会中任职，给“国家安全带来了令人无法接受的风险”。联署人当中有来自路易斯安那州的众议院少数党党鞭斯卡利斯（Steve Scalise）和来自怀俄明州的众议院共和党党团会议主席切尼（Liz Cheney）。

根据Axios的调查，方芳于2011年以留学生的身份在加州州立大学东湾分校注册。据称，她利用政治聚会、公民团体的研讨会、竞选造势活动以及校园活动的机会，和官员或一些知名人士接触，其间和一些政界人物经营着亲密关系并存在性行为。此人在2015年离开了美国。

史瓦维尔被曝在2012年到2015年之间和方芳存在亲密关系。但是这位加州民主党议员拒绝就相关消息表态，强调与方芳有关的案情属于机密等级。议长佩洛西此前已经在

此事上力挺史瓦维尔，表示她对此并无担忧。据《纽约邮报》（New York Post）报道，史瓦维尔在周四面对记者时，也拒绝回答自己是否会主动辞去在情报委员会的职务。

虽然媒体是在不久前才曝光此此事，但其实佩洛西和众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）在2015年已经得到了有关案例的通报。情报机构在2015年提醒史瓦维尔，方芳是中国间谍。史瓦维尔表示自己在接获通知后立刻断绝了与她的联系。但是关于和方芳存在性关系的指控，史瓦维尔至今没有承认也没有否认。

史瓦维尔强调自己是政治权斗的受害者。主要原因是他高调反对总统特朗普。他上周接受CNN采访时强调，希望有关机构能够对泄露情报者予以调查。“这一消息泄露出来的同时，我正在在众议院的情报委员会和司法委员会积极推动弹劾案。”网络媒体Axios表示是从2019年开始进行相关调查的。

不过，众议院议长佩洛西还是支持史瓦维尔。她驳回了有关重新评估其情报委员会职务的呼吁。她强调，有必要进一步调查中方人员“在试图影响我国大学以及国会议员”方面的行动。在方芳的案例中，这位被怀疑是中国间谍的女性曾经参与了2014年史瓦维尔竞选连任的募款活动，也曾经协助安排实习生进入其办公室工作。

佩洛西指出：“我不认为这意味着我们要为进入国会山的每一位实习生进行身家背景的调查。”

雨涵/石涛（每日邮报、纽约邮报）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。