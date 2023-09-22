 中国女权活动人士黄雪琴“煽颠”案件开庭审理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2023

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时政风云

中国女权活动人士黄雪琴“煽颠”案件开庭审理

关注#MeToo运动、曾参与过香港“反送中”的中国女记者黄雪琴在被捕两年之后广州出庭受审。她和劳工权益人士王建兵被控涉嫌“煽动颠覆国家政权”。多名西方国家驻华外交官试图旁听庭审但未获准进入。

黄雪琴2017年资料照片

黄雪琴2017年资料照片

（德国之声中文网）中国女权主义者、#MeToo运动人士黄雪琴被控“煽动颠覆国家政权”一案周五开庭审理。和他一同开庭受审的还有劳工权益活动人士王建兵。

声援黄雪琴和王建兵的“雪饼关注组”（取两个人名字/谐音而命名）以及知情外交人士向路透社证实了这一消息。负责审理的是广州市中级人民法院。

据五名驻北京的外交官称，来自美国、英国、德国、法国和荷兰等七个西方国家驻华使领馆的外交人员周五试图到庭审现场旁听，但是未能获准进入法院大楼。

2021年9月19日，黄雪琴和王建兵在广州被捕，之后他们被指控涉嫌“煽动颠覆国家政权”。

路透社指出，所谓的“煽颠”罪名经常被中国当局用来打压异议人士，该刑事罪名被写入中华人民共和国刑法第105条第2款。可以处五年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。该条款还规定，“首要分子或者罪行重大”者，可处以五年以上有期徒刑。

声援黄雪琴的“雪饼关注组”成员对路透社表示，2021年9月，黄雪琴原本已经获得英国政府资助的奖学金，准备去英国萨塞克斯大学（University of Sussex）攻读硕士，但是却在出发前一日被捕。

路透社记者试图联系黄雪琴的代理律师和广州中级法院方面，但电话均无人接听。发给广州警方的问询传真也未得到回复。英国外交部未立即就此事置评。

黄雪琴2017年资料照片

黄雪琴2017年资料照片

来自广东的女记者黄雪琴现年35岁，曾于2019年参与香港的“反送中”抗议活动，并且发表《记录我的“反送中”大游行》，在之后被广州警方以“寻衅滋事罪”刑拘。2020年1月获得保释

在参加“反送中”运动之前，黄雪琴曾经发起《中国女记者性骚扰调查》，也是中国#MeToo运动的积极活动人士。

“雪饼关注组”的发言人指出，当局对黄雪琴和王建兵的指控基于两人经常组织年轻人讨论社会议题的聚会活动，将其定义为威胁国家安全的行为。

据称他们二人被单独监禁，并且受到酷刑折磨。“他们的家人都极为担忧。警方不断地骚扰和恐吓，他们都不敢发声，也不敢和国外的人联系。”

（路透社等）

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