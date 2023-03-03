 中国女权主义者：为华人女性发声 | 德国新闻 | DW | 12.03.2023

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德国新闻

中国女权主义者：为华人女性发声

国际妇女节之际，在全德各大城市自发组织的游行中，柏林、慕尼黑、法兰克福同时出现了三支以中国女性为首的小型女权团体。柏林的参与者表示，妇女节发声意在响应国际女性团结和打破偏见，与“白纸运动”无必然关联。

柏林，中国女权主义者高举支持阿富汗和伊朗女性的海报

在柏林，中国女权主义者高举支持阿富汗和伊朗女性的海报

（德国之声中文网）一张写着“Chinese Feminists Stand With Afghan and Iranian Women”(中国女权主义者与阿富汗和伊朗女性在一起)字样的鹅黄色海报在柏林的游行队伍中，不断引来各国摄影记录者们争相拍摄。

柏林，一个仍稍带寒意的春日早晨，十余名以中国女留学生为主的“一起上街吧”游行队伍与伊朗和阿富汗的女性抗争者们并肩走在一起。这一联合，似乎与中国政府和伊朗政府及阿富汗塔利班的交好凑成了一对“有趣的”反向呼应。

在游行终点站德国国会门前，化名为“哪吒”的中国女权团体代表，在台上倡导女性增进相互了解和国际团结，对抗系统性父权压迫，引来阵阵欢呼。

在德国的16个联邦州中，只有柏林和北方梅克伦堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern）将妇女节设为法定假日。而就在同一天，南部两大城市慕尼黑和法兰克福的大批女性，在没有假期便利的条件下，也自发涌上街头为女性权益呐喊。德国之声记者联系到三地华人游行中若干参与者，并从柏林现场带回采访。

中国女权主义者展示主题海报

中国女权主义者展示主题海报

“华人女性发声，国内同胞亦会受益”

在慕尼黑的“All Together Rally”（“在一起”集会）中，第一次参加妇女节游行，并代表中国女性发言的小A称此次游行的意义和在国内经历的，“强调女性牺牲精神”的妇女节太不一样了，“我记得小时候只有例如“为妈妈洗脚，送妈妈一枝花”等所谓宣扬“关爱女同胞”的活动。”

小A对记者说，她的发言以近年来中国女性在学校，家庭和社会等方面的生活现状和困境为题，在让世界了解来自中国女性真实的声音。虽然话题可能相对沉重，但她不觉得诚实地讲述事实有什么问题，故在演讲时未遮掩面部。她坚定地指出，其实更想借此机会，打破西方人对东亚女性“沉默和逆来顺受”的刻板印象，“这样的表达机会，对于海外华人来之不易，我们必须把握住！”

在学界、职场、生活中常有意无意地遭到显性和隐形歧视，是许多海外中国女性默认的无奈现实。小A认为中国人应该多进入公共空间去做事和发声，她强调：“必须让世界看到中国，乃至东亚女性是能为自己发声，能去做改变的……” “这会令每个华人都从中受益，甚至是国内同胞！” 她紧接道。

“女性、生命、自由”——国际女性团结

在德国，近年来妇女节的规模和形式不但越发多样，社群参与度也越发国际化。在阿富汗女孩被塔利班禁止上学，伊朗多地女校学生疑似集体遭不明原因投毒的恶劣形势下，德国各地的女权支持者们无一例外地将关注投向了身处集权和边缘群体的女性。

组织法兰克福“关怀漫步”（Care-Walk）的酷儿女权组织说，相较以往，她们这次上街的动力更大了。“我们此次关注的社会视角更加广阔，也联结了更大范围的移民社群，如伊朗、乌克兰、拉美、香港和台湾等，为维族人发声和反极权的视角也是第一次。”当地的酷儿女权组织带领游行队伍参观了多个法兰克福市内的酷儿/女性运动的人文遗迹，并展示了来自中国女权的故事和影像。

法兰克福“关怀漫步”- 妇女节游行者们观看中国女权视频资料

法兰克福“关怀漫步”- 妇女节游行者们观看中国女权视频资料

柏林的演讲者“哪吒”面带微笑地肯定这次共同游行的意义：“作为一个中国人，在这边女权主义相关的Collective(群体)里面，时常觉得不太找得到自己的位置，但是在这里（与阿富汗和伊朗女性一起）我觉得能够被理解，而且感到了更强烈的团结！更重要的是，与她们一起，听她们的讲述和表演，我也明白了去理解别人的重要性！”

柏林现场一位名叫Nirufah的伊朗女孩对记者说，去年9月伊朗女性革命爆发后，柏林大大小小关于伊朗的游行她几乎都参与过，但当中除一些德国人外，大部分还是伊朗人。这一次能在妇女节上头一回见到中国女权者也参与其中，她感到非常振奋，“得到那么多其他国家人们的支持，伊朗革命女性就会知道她们并不孤单，这一点非常重要！”

妇女节发声与“白纸”无必然关联

在柏林的中国女权队伍里，几个高高瘦瘦的男生也颇为显眼。他们默默地高举着支持女性和反父权制的标语牌，认真聆听周围女性的谈话。其中一位同样化名为“哪吒”的学生对记者说，虽然这么多不同国家的女性力量聚合非常棒，但他觉得今后能做的还有很多。“我们还应该去影响更多的人，不只是学生或“进步青年”，而是扩大到各社会圈层，比如一些已经工作了，但生活在自己小圈子里，对女性议题关注较少的人。”

谈到本次德国各地华人开始对妇女节积极响应，法兰克福的酷儿女权组织称非常开心: “大概从去年起，我明显感觉到越来越多人对游行、抗争这样的形式和主题感兴趣了！在那之前，线下活动参与者非常稀少，总有人会说这种表达方式很“激进”，甚至感到害怕和不解。”

游行者手持海报《中国酷儿支持国际团结》

游行者手持海报《中国酷儿支持国际团结》

在柏林，3月8日的游行中几乎所有的中国姑娘们都和其他同行的女性一样，没有特意遮挡面部。这与数月前“白纸青年”们的全副武装几乎是天壤之别。记者询问游行的中国女权者们去年是否参加过“白纸运动”？得到的答案是 — 在妇女节发声与“白纸运动”的事没有必然关联，她们不愿被这样贴上标签。许多人也声明自己没在刻意反对什么，游行只是为了与国际女性团体一道，共同捍卫女权价值，为弱势女性发声。学生小花和Liz（化名）则不约而同地反问道：“妇女节游行不是很正常的一件事情吗？我为什么要担心？”

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  • 自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    足球意味着“越位”

    自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

  • 这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    再见，滑板

    这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

  • 20岁的武术运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    最后一次比赛

    20岁的拳击运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

  • 诺拉是个格斗运动员，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    「我感觉自己已经死了」

    诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

  • 像这位骑自行车的人一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    满路荆棘

    像这位骑自行车的女子一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

  • 对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。

    她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

    运动成为奢望

    对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。

    作者: Philipp Böll


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