中国女权主义者：为华人女性发声

（德国之声中文网）一张写着“Chinese Feminists Stand With Afghan and Iranian Women”(中国女权主义者与阿富汗和伊朗女性在一起)字样的鹅黄色海报在柏林的游行队伍中，不断引来各国摄影记录者们争相拍摄。

柏林，一个仍稍带寒意的春日早晨，十余名以中国女留学生为主的“一起上街吧”游行队伍与伊朗和阿富汗的女性抗争者们并肩走在一起。这一联合，似乎与中国政府和伊朗政府及阿富汗塔利班的交好凑成了一对“有趣的”反向呼应。

在游行终点站德国国会门前，化名为“哪吒”的中国女权团体代表，在台上倡导女性增进相互了解和国际团结，对抗系统性父权压迫，引来阵阵欢呼。

在德国的16个联邦州中，只有柏林和北方梅克伦堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern）将妇女节设为法定假日。而就在同一天，南部两大城市慕尼黑和法兰克福的大批女性，在没有假期便利的条件下，也自发涌上街头为女性权益呐喊。德国之声记者联系到三地华人游行中若干参与者，并从柏林现场带回采访。

中国女权主义者展示主题海报

“华人女性发声，国内同胞亦会受益”

在慕尼黑的“All Together Rally”（“在一起”集会）中，第一次参加妇女节游行，并代表中国女性发言的小A称此次游行的意义和在国内经历的，“强调女性牺牲精神”的妇女节太不一样了，“我记得小时候只有例如“为妈妈洗脚，送妈妈一枝花”等所谓宣扬“关爱女同胞”的活动。”

小A对记者说，她的发言以近年来中国女性在学校，家庭和社会等方面的生活现状和困境为题，在让世界了解来自中国女性真实的声音。虽然话题可能相对沉重，但她不觉得诚实地讲述事实有什么问题，故在演讲时未遮掩面部。她坚定地指出，其实更想借此机会，打破西方人对东亚女性“沉默和逆来顺受”的刻板印象，“这样的表达机会，对于海外华人来之不易，我们必须把握住！”

在学界、职场、生活中常有意无意地遭到显性和隐形歧视，是许多海外中国女性默认的无奈现实。小A认为中国人应该多进入公共空间去做事和发声，她强调：“必须让世界看到中国，乃至东亚女性是能为自己发声，能去做改变的……” “这会令每个华人都从中受益，甚至是国内同胞！” 她紧接道。

“女性、生命、自由”——国际女性团结

在德国，近年来妇女节的规模和形式不但越发多样，社群参与度也越发国际化。在阿富汗女孩被塔利班禁止上学，伊朗多地女校学生疑似集体遭不明原因投毒的恶劣形势下，德国各地的女权支持者们无一例外地将关注投向了身处集权和边缘群体的女性。

组织法兰克福“关怀漫步”（Care-Walk）的酷儿女权组织说，相较以往，她们这次上街的动力更大了。“我们此次关注的社会视角更加广阔，也联结了更大范围的移民社群，如伊朗、乌克兰、拉美、香港和台湾等，为维族人发声和反极权的视角也是第一次。”当地的酷儿女权组织带领游行队伍参观了多个法兰克福市内的酷儿/女性运动的人文遗迹，并展示了来自中国女权的故事和影像。

法兰克福“关怀漫步”- 妇女节游行者们观看中国女权视频资料

柏林的演讲者“哪吒”面带微笑地肯定这次共同游行的意义：“作为一个中国人，在这边女权主义相关的Collective(群体)里面，时常觉得不太找得到自己的位置，但是在这里（与阿富汗和伊朗女性一起）我觉得能够被理解，而且感到了更强烈的团结！更重要的是，与她们一起，听她们的讲述和表演，我也明白了去理解别人的重要性！”

柏林现场一位名叫Nirufah的伊朗女孩对记者说，去年9月伊朗女性革命爆发后，柏林大大小小关于伊朗的游行她几乎都参与过，但当中除一些德国人外，大部分还是伊朗人。这一次能在妇女节上头一回见到中国女权者也参与其中，她感到非常振奋，“得到那么多其他国家人们的支持，伊朗革命女性就会知道她们并不孤单，这一点非常重要！”

妇女节发声与“白纸”无必然关联

在柏林的中国女权队伍里，几个高高瘦瘦的男生也颇为显眼。他们默默地高举着支持女性和反父权制的标语牌，认真聆听周围女性的谈话。其中一位同样化名为“哪吒”的学生对记者说，虽然这么多不同国家的女性力量聚合非常棒，但他觉得今后能做的还有很多。“我们还应该去影响更多的人，不只是学生或“进步青年”，而是扩大到各社会圈层，比如一些已经工作了，但生活在自己小圈子里，对女性议题关注较少的人。”

谈到本次德国各地华人开始对妇女节积极响应，法兰克福的酷儿女权组织称非常开心: “大概从去年起，我明显感觉到越来越多人对游行、抗争这样的形式和主题感兴趣了！在那之前，线下活动参与者非常稀少，总有人会说这种表达方式很“激进”，甚至感到害怕和不解。”

在柏林，3月8日的游行中几乎所有的中国姑娘们都和其他同行的女性一样，没有特意遮挡面部。这与数月前“白纸青年”们的全副武装几乎是天壤之别。记者询问游行的中国女权者们去年是否参加过“白纸运动”？得到的答案是 — 在妇女节发声与“白纸运动”的事没有必然关联，她们不愿被这样贴上标签。许多人也声明自己没在刻意反对什么，游行只是为了与国际女性团体一道，共同捍卫女权价值，为弱势女性发声。学生小花和Liz（化名）则不约而同地反问道：“妇女节游行不是很正常的一件事情吗？我为什么要担心？”

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