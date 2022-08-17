 中国女排戴口罩比赛被嘲讽 排协:未及时摘掉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2022

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新闻广角

中国女排戴口罩比赛被嘲讽 排协:未及时摘掉

中国女排在一场国际比赛中戴口罩上场打球，被中国网民讥笑为违反科学的“奇葩”做法。面对公众对体育领导层的批评质疑，排球协会出面回应道歉。

中国女排在对伊朗队比赛中，先是戴口罩上场，失一局后摘掉口罩继续

中国女排在对伊朗队比赛中，先是戴口罩上场，失一局后摘掉口罩继续

（德国之声中文网）本周四（8月25日），中国女排在亚洲杯比赛对阵伊朗队时，佩戴口罩打了第一局。这一奇特情景让已对各种防疫措施见怪不怪的中国网民大跌眼镜，话题顿时成为热搜。

有人为女排队员吐槽："看着我都憋得慌"，有人称之为"行为艺术"。有的人看到照片后说，"是不是P图呀，一定是有人抹黑我们女排"。

社交媒体上众多用户引述官媒报道指出，戴口罩做剧烈运动，会增加呼吸道阻力，影响供氧，增加人体心肺负担这可能对肺部、甚至可能对全身造成损伤。

讨论中批评的焦点纷纷指向排球队的上级领导。微博用户"Biubiu的biu"写道，"应该不是什么专业人士的建议，很可能是排协的某位大领导拍脑门想出来的主意。"

排协：忘记提醒摘口罩

26日凌晨，中国排球协会作出回应并对"工作不够细致给大家带来的困扰诚恳道歉致歉"。排协的解释是，比赛之前"了解到参赛队伍中已有运动员感染情况，且中国队个别运动员也有症状，为了防范疫情传播风险，队伍从保护运动员健康出发，要求运动员进入比赛场馆时要统一佩戴口罩"。

但后来"由于临场经验不足，没及时提醒上场运动员摘掉口罩，因此第一局中国女排运动员均佩戴口罩上场比赛。第一局后半程，意识到戴口罩打球对运动员健康不利后，队伍及时进行了提醒，中国女排运动员摘掉口罩完成了后面的比赛。"

摘掉口罩后，中国队扭转了局面，连胜三局，最后以4比1赢得比赛。据《南方都市报》的观察，中国队"开场进入状态较慢，失误偏多"，不知是否受到佩戴口罩的影响。

中国队以4比1战胜了伊朗队

中国队以4比1战胜了伊朗队

排协的解释显然难以让网民买账，人们提出了"责任在谁"以及戴口罩是哪个管理层拍板的问题。有人惊呼难道"全队没个明白人？"微信公众号"有马体"认为这一操作"具备一定的表演性。请看，我们贯彻地比其它运动项目都彻底，都让运动员戴口罩打比赛了，已将工作做到了极致"。

在排协做出回应之前，《环球时报》前主编胡锡进就发文认为"戴口罩比赛肯定不是为了做给国内看的"，"应该是现场具体原因促成的，它与'政治'、与'动态清零'都不应该有什么关系，因为女排之前与三支球队的小组赛都没有戴口罩。"

前车之鉴

《南方都市报》报道还特别强调，在全球赛事中，排球选手戴口罩参加比赛是有先例的，例如于去年3月的美国女排职业联赛；本届亚洲杯期间，韩国和泰国女排等队伍在热身运动时也佩戴口罩。不过上述例子似乎恰恰说明，在国际排球赛事中，戴口罩打球尚属首例。

有自媒体分析，这是因为中国排协刚刚有过"教训"。今年6月18日，到菲律宾参加男排国家联赛的中国男排，入境后新冠检测结果多人阳性，必须隔离，不得不放弃与法国队的比赛。据中国媒体报道，按规定隔离5天后，感染的中国队员抗原检测"全部转阴"。

但6月23日原定与中国队比赛的德国男排拒绝上场。当时德国之声报道，德国队认为中国队员仅隔离了5天，且未再次进行核酸检测，因而存在安全风险。按照比赛规则，德国放弃比赛，意味着默认中国队以 3-0 获胜。

 

（综合报道）

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