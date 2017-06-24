 中国女子高尔夫球名将弃赛台湾 | 足坛体坛 | DW | 23.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

中国女子高尔夫球名将弃赛台湾

美国职业女子高尔夫巡回赛两名中国选手退出本周台湾站赛事。其中奥运铜牌得主冯珊珊已不是第一次出于外部因素放弃国际比赛。

Rio 2016 Olympische Spiele Xiyu Lin (Getty Images/R. Kinnaird)

资料图片：参加2016年里约奥运会的中国高尔夫选手

（德国之声中文网）路透社援引圈内人士称，中国选手接到了来自"上级"的指示，放弃参赛。据称，世界排名第9的冯珊珊和新人刘钰上周末在上海比赛期间被告知，不能参加本周四在台北开始的美国职业女子高尔夫巡回赛（LPGA）台湾站的比赛。

DW.COM

中国批评东奥正名公投违反惯例，北京这做法被知名运动员、公投领衔人纪政批评「应适可而止」。另一方面，担任「2020东奥台湾正名推进协议会」秘书长的日本人永山英树表示，「不想看在我国举办的奥运上，台湾尊严被伤害。」 (12.09.2018)

台湾方面周一表示，已就东亚青运遭停一事向相关奥委会提出申复，表示不放弃任何机会。台中市长林佳龙提醒国际社会，关注“中国对台湾的打压”，明白“这并非单一事件”。 (30.07.2018)

面临世界大学生运动即将举办，组织方的官方手册上却因为自称“中华台北岛”一事而引发“自我矮化疑虑”。这个名称虽在各领域中使用许久，但仍会刺激两岸政治敏感神经。 (09.08.2017)

自蔡英文2016年当选总统以来，台湾与中国大陆的关系走向低谷。官方的矛盾有时也会影响到体育赛事。今年7月，台湾主办东亚青年运动会的资格被取消，台北指责其背后是中国的"政治霸凌"，北京则称"台独分子"要为此负责。

原因不明

目前尚不清楚，是谁授意冯珊珊和刘钰这两名进入台湾站比赛的中国选手弃赛。对于已进行到后期阶段的赛事来说，选手临时退赛非常罕见。

代理冯珊珊和刘钰的上海一家经纪公司的工作人员陈女士向路透社证实，两人不会参加台湾的赛事，她没有解释退赛的原因，但强调两名选手没有受到来自任何方面的压力。

面对记者询问，中国体育总会表示不了解事件的情况，媒体应与高尔夫球协会联络。而中国高尔夫球协会对路透社的多次电话询问均未予答复。

观看视频 00:37
直播
00:37 分钟

台湾民众看蔡政府执政这两年

这已是里约奥运会铜牌得主冯珊珊第二次迫于外界压力放弃参加美国女子职业高尔夫巡回赛事。2017年3月，她被告知"出于自身利益考虑"不要参加一项由韩国乐天集团赞助的赛事。当时正值中韩两国因韩国部署萨德导弹防御系统引起的外交风波殃及体育界。

冯珊珊2008年开始参加美国职业女子高尔夫巡回赛，去年也参加了首次在台湾举办的比赛。"裙摆摇摇"LPGA台湾锦标赛（Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship）是该巡回赛的一站。2011年到2013年，冯珊珊曾回避台湾的比赛，但2014年到2016年参加了美国职业高尔夫球协会的"富邦台湾锦标赛"（Fubon Taiwan Championship）。

据美国女子职业高尔夫球协会官网介绍，该巡回赛是国际性比赛，今年共33轮比赛中的11轮在北美以外地区举行，有来自30多个国家和地区的选手参加。今年的巡回赛季在亚洲进入最后阶段，包括在中国、日本和韩国的比赛。

LPGA官网称，"裙摆摇摇"高尔夫基金会是设在台湾的一家"非盈利性组织"。基金会锦标赛的负责人Howard Liu向路透社证实，两名中国选手提出退出在台湾进行的比赛，具体原因尚不清楚。他表示，选手退赛有不同的原因，"我们尊重她们的决定"。

 

叶宣/凝炼（路透社）

 

相关音频视频

台湾民众看蔡政府执政这两年  

相关内容

China Tischtennis Nationaltrainer Liu Guoliang

“刘国梁”、“罢赛”和 “苟局长” 24.06.2017

中国国乒主帅刘国梁卸任的消息公布后，多位乒坛名将以集体罢赛的方式公开与体育总局叫板。后者以绝对强硬的态度予以反击。同时有关中国体育界“外行领导内行”的讨论也再次升温。

广告

非常德国之五花八门

Symbolbild Alkoholkonsum (Colourbox)

德国机场：如何消费最划算？

相声演员岳云鹏在某机场餐厅遭遇“天价酱油面”，引发网友对于中国机场餐饮物价的吐槽。而这个现象绝非中国独一份，在德国，民众也有类似抱怨。现在就让我们来了解一下德国机场的物价情况。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 