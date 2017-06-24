中国女子高尔夫球名将弃赛台湾

（德国之声中文网）路透社援引圈内人士称，中国选手接到了来自"上级"的指示，放弃参赛。据称，世界排名第9的冯珊珊和新人刘钰上周末在上海比赛期间被告知，不能参加本周四在台北开始的美国职业女子高尔夫巡回赛（LPGA）台湾站的比赛。

自蔡英文2016年当选总统以来，台湾与中国大陆的关系走向低谷。官方的矛盾有时也会影响到体育赛事。今年7月，台湾主办东亚青年运动会的资格被取消，台北指责其背后是中国的"政治霸凌"，北京则称"台独分子"要为此负责。

原因不明

目前尚不清楚，是谁授意冯珊珊和刘钰这两名进入台湾站比赛的中国选手弃赛。对于已进行到后期阶段的赛事来说，选手临时退赛非常罕见。

代理冯珊珊和刘钰的上海一家经纪公司的工作人员陈女士向路透社证实，两人不会参加台湾的赛事，她没有解释退赛的原因，但强调两名选手没有受到来自任何方面的压力。

面对记者询问，中国体育总会表示不了解事件的情况，媒体应与高尔夫球协会联络。而中国高尔夫球协会对路透社的多次电话询问均未予答复。

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这已是里约奥运会铜牌得主冯珊珊第二次迫于外界压力放弃参加美国女子职业高尔夫巡回赛事。2017年3月，她被告知"出于自身利益考虑"不要参加一项由韩国乐天集团赞助的赛事。当时正值中韩两国因韩国部署萨德导弹防御系统引起的外交风波殃及体育界。

冯珊珊2008年开始参加美国职业女子高尔夫巡回赛，去年也参加了首次在台湾举办的比赛。"裙摆摇摇"LPGA台湾锦标赛（Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship）是该巡回赛的一站。2011年到2013年，冯珊珊曾回避台湾的比赛，但2014年到2016年参加了美国职业高尔夫球协会的"富邦台湾锦标赛"（Fubon Taiwan Championship）。

据美国女子职业高尔夫球协会官网介绍，该巡回赛是国际性比赛，今年共33轮比赛中的11轮在北美以外地区举行，有来自30多个国家和地区的选手参加。今年的巡回赛季在亚洲进入最后阶段，包括在中国、日本和韩国的比赛。

LPGA官网称，"裙摆摇摇"高尔夫基金会是设在台湾的一家"非盈利性组织"。基金会锦标赛的负责人Howard Liu向路透社证实，两名中国选手提出退出在台湾进行的比赛，具体原因尚不清楚。他表示，选手退赛有不同的原因，"我们尊重她们的决定"。

叶宣/凝炼（路透社）