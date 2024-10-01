中国女子陷间谍门 克拉：与我本人工作无关联

德国联邦检察院在莱比锡逮捕了一名中国女子Yaqi X.，38岁的她被指控为中国情报机构提供与军事出口的相关信息，包括出口到乌克兰和以色列的情报。德极右翼政客克拉在社媒上回应称，这名女子仅与他的前员工有过接触，与他本人的工作毫无关联。

（德国之声中文网）曾在德国极右翼政客马克西米利安·克拉（Maximilian Krah）手下工作的前雇员Jian G.今年4月因涉嫌间谍活动被捕，而今，一名Jian G.有关联的中国女性被逮捕。 德国联邦检察院本周在莱比锡逮捕了一名中国女子Yaqi X.，她涉嫌向Jian G.提供有关莱比锡/哈勒机场的航班、货物和乘客信息，特别是涉及与德国军火公司有关的情报。

德国联邦检察院透露，这名38岁的女子在一家物流公司工作。她所提供的情报尤其涉及军火运输，以及与一家德国军火公司有关联的人员。据《明镜周刊》报道，这些人员是莱茵金属集团（Rheinmetall）的雇员。

德国电视二台报道也指出，她提供了莱茵金属集团员工的信息，和军备出口的信息，包括出口到乌克兰和以色列的信息。

调查人员搜查了Yaqi X.的住所和工作场所。中国驻柏林大使馆没有立即回应路透社的置评请求。

德国联邦检察院向德国之声表示，由于案件正在进行调查中，目前无法提供有关此事的进一步信息。

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Yaqi X.被捕的消息传出后，克拉周二（10月1日）在社交平台X上表示：“根据德国联邦检察院发布的声明，逮捕与我的工作没有任何关联。”他表示，X.仅与他的前员工有过联系：“唯一让我对这位华裔前员工感到自责的，就是我当时没有更加仔细地留意。”

克拉原本是德国选项党AfD在欧洲议会选举中的重磅候选人，但由于在大选之前不久他的华裔助手因为涉嫌为中国从事间谍活动而被捕，再加上他本人涉及纳粹的争议言论，导致AfD被欧洲议会右翼ID党团开除。克拉本人也辞去了党内的领导职务。



（路透社，法新社等）

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