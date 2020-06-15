中国央视一华裔澳籍女主播被拘捕

（德国之声中文网）美联社消息，澳大利亚籍华裔中国央视记者成蕾在北京被拘。周一（8月31日），澳大利亚外交部部长佩恩（Marise Payne）发布声明称："澳洲政府已获悉其公民成蕾在中国被拘留。8月14日，中国当局正式通知她被拘留。"澳洲官员于上周四已通过视频对成蕾做了"领事探视"。

佩恩还在声明中说，会继续帮助成蕾以及她的家人，但佩恩没有说明成蕾被拘的原因，只提到"政府为确保隐私权，暂不对此事做进一步置评"。

成蕾是中国央视英语频道女主播。据悉，她数周没有回复消息引发朋友的担忧。她最后一次发送推特是8月11日。据澳洲媒体报道，成蕾暂未被起诉，但羁押在指定地点，被"监视居住"。这种情况下，调查人员可以拘留和审问嫌疑人6个月，并在此前可切断其与律师和外部世界的联系。

成蕾出生于中国，去央视之前，曾在澳洲金融领域任职，2003年回到中国开始在中央电视台英语频道担任财经记者及主持人。成蕾曾参与了2008年北京奥运期间以及2010年上海世博会的报道。

今年3月，华裔澳洲公民、作家杨恒均在中国受到"间谍罪"的指控被捕，该案至今未开庭审理。今年6月，被关押7年后，澳大利亚公民吉勒斯皮（Karm Gilespie）因国际贩毒罪名被判死刑。有评论认为，上述这些案子都与中澳两国关系一段时间来不断恶化有直接关系。随着中澳两国关系不断恶化，今年7月，澳大利亚政府告诫本国公民，要警惕中国随意拘捕的风险，并指出，该风险还在上升。中国则回击称堪培拉制造假新闻，误导公民。



李鱼/凝炼（美联社）

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