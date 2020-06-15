中国央视一华裔澳籍女主播被拘捕 原因不明

（德国之声中文网）美联社消息，澳大利亚籍华裔中国央视记者成蕾在北京被拘。周一（8月31日），澳大利亚外交部部长佩恩（Marise Payne）发布声明称："澳洲政府已获悉其公民成蕾在中国被拘留。8月14日，中国当局正式通知她被拘留。"澳洲官员于上周四已通过视频对成蕾做了"领事探视"。

佩恩还在声明中说，会继续帮助成蕾以及她的家人，但佩恩没有说明成蕾被拘的原因，只提到"政府为确保隐私权，暂不对此事做进一步置评"。澳大利亚贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)周二(9月1日)也表示，澳大利亚政府至今不知道成蕾被捕的原因，“我们将继续尽力为她和她的家人提供协助，这对他们当然是艰难时刻。”

成蕾是中国央视英语频道(CGTN，又称中国环球电视网)女主播。据悉，她数周没有回复消息引发朋友的担忧。据澳洲媒体报道，成蕾暂未被起诉，但羁押在指定地点，被"监视居住"。这种情况下，调查人员可以拘留和审问嫌疑人6个月，并在此期间可切断其与律师和外部世界的联系。

《纽约时报》指出，在这种情况下，成蕾的家人和澳大利亚外交官可能要等很长一段时间才能听到对她的指控细节。

澳大利亚广播公司(ABC)报道，成蕾的两个孩子一直和家人居住在墨尔本。成蕾的家人表示，正在尽一切努力支持成蕾。

位于北京的中央电视台

国籍因素有多大？

成蕾出生于中国，10岁就随父母定居澳大利亚。去中国央视之前，曾在澳洲金融领域任职，2003年回到中国开始在中央电视台英语频道担任财经记者及主持人。成蕾曾参与了2008年北京奥运期间以及2010年上海世博会的报道。

今年3月，华裔澳洲公民、作家杨恒均在中国受到"间谍罪"的指控被捕，该案至今未开庭审理。今年6月，被关押7年后，澳大利亚公民吉勒斯皮（Karm Gilespie）因跨国贩毒罪名被判死刑。有评论认为，上述这些案子都与中澳两国关系一段时间来不断恶化有直接关系。随着中澳两国关系不断恶化，今年7月，澳大利亚政府告诫本国公民，要警惕中国随意拘捕的风险，并指出，该风险还在上升。中国则回击称堪培拉制造假新闻，误导公民。

《纽约时报》则引述悉尼洛伊研究所(Lowy Institute)研究中国政治和外交政策的学者马利德(Richard McGregor)指出，尚不清楚国籍是否是成蕾被拘留的原因之一。马利德猜测，成蕾的国籍肯定会对案件造成影响。

成蕾本人在推特账号上将自己形容为“充满热情的中国故事讲述者、CGTN财经节目主持人”。她最后一条推特发布于8月11日，为一段北京某餐馆热闹开张的视频影像。

比较耐人寻味的是发布于8月6日的倒数第二条推特：“TikTok到底有多么政治化？爱尔兰投资促进发展署原定要和我们谈谈下图的数据中心，但是由于某些(来自政府的?)的压力，不得不取消了专访。”成蕾在这条推特里转引的CGTN财经节目官方推特，原文却已被删除。

李鱼/文山/凝炼（美联社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。