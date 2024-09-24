中国央行降息降准 欲拉动经济增长

9月24日，中国央行行长表示将降低存款准备金率以及政策利率，从而带动市场基准利率下行。同时，央行还要降低存量房贷利率，并推出支撑股票市场的新型货币政策工具。不过业内人士担心，这些措施仍不足以拉动疲软的中国经济。

（德国之声中文网）央行的这些举措也是新冠疫情以来中国当局出台的最大规模刺激经济措施。此前，一系列的黯淡经济数据引发了各界对中国经济遭遇长期结构性问题的担忧。高盛、野村、瑞银和美国银行等投资银行最近均下调了2024年中国经济增长预测。

在9月24日的国务院新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布，存款准备金率“近期”将下调0.5个百分点，从而向金融市场提供长期流动性约1万亿元人民币；央行政策利率则从1.7%下调至1.5%，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。潘功胜同时透露，“在今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。”

中国人民银行行长潘功胜 图像来源: Ge Jinfh/HPIC/picture alliance

潘功胜并没有明确说明“近期”具体是哪个时间点。

凯投宏观的中国经济分析师埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)认为，仅靠上述措施“可能还不够”，要想让中国经济实现官方制订的5%增长目标，北京可能需要拿出更多的刺激措施。

法国外贸银行(Natixis)亚太区高级经济学家吴卓殷(Gary Ng)则认为，“这些措施可能有点晚，但迟到总比不到好。”吴卓殷强调，中国需要低利率环境来提振市场信心。

房地产市场难以提振

除了降息降准，央行还宣布了一系列房地产金融政策，其中包括引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在50个基点(BP)左右。所有类型的购房最低首付要求也统一下调至15%。这也是2021年以来中国当局为应对房地产市场低迷又出台的一套新措施。此前，北京等地取消购房限制、降低贷款利率及首付比例要求，均未止住房价下跌的趋势。

由于中国家庭储蓄的70%都投入了房地产，因此这一市场的疲软会削弱消费者信心。

（路透社等）

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