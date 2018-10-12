中国央行：贸易战是"双输"博弈

（德国之声中文网）在国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会的最后一天（10月13日)，中国央行行长易纲发警告，世界两大经济体之间的冲突是"双输"，在巴厘岛的一场研讨会上，易纲说，贸易紧张局势带来负面的市场预期和不确定性。根据《财新》报道，他说："我们很真诚地希望能以建设性的方案（constructive solutions）解决贸易摩擦，这比贸易战好，后者是双输的结果。"

路透社报道指出，易纲说，中国经济增长仍能达到全年增长6.5%左右的目标，且有可能超过目标，并称他对于当前的通胀水平感到满意。

易纲也表示，自己与一些国家的央行行长和其他高级官员进行了交谈，就美中关税摩擦，以及华盛顿批评北京人为操纵人民币汇率以促进出口的指责交换了意见。

他还表示，北京将推动金融服务业开放。就在易纲发表这番看法的前一天，国际货币基金组织曾警告说，在贸易争端和新兴市场危机中，保持全球增长的机会之窗正在"缩小"，提醒中美争端的加剧可能导致货币战争。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



本周早些时候，在巴厘岛会议期间，美国财长姆努钦拒绝透露美国是否会在下个星期发布的汇率报告中把北京列为"汇率操纵国"。若是中国被列为汇率操纵国则会加剧双方本已紧绷的关系。《联合早报》报道，姆努钦与中国央行行长易纲在巴厘岛会议期间举行了会谈，姆努钦表示，谈及人民币汇率时，中方向他表示人民币继续贬值不符合他们的利益。此前，姆努钦对人民币近期贬值表达担忧，担心中国采取人民币贬值的方式来抵消美国近期对来自中国产品征收关税带来的影响。

外界预计，特朗普和习近平将在下个月参加在阿根廷举行的20国集团峰会，届时两人或会举行会面并达成某种缓解贸易紧张局势的协议。

文木 / 达扬 （法新社、路透社等）