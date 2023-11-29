 中国央行行长称只有少数省份还债困难 | 经济纵横 | DW | 29.11.2023

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经济纵横

中国央行行长称只有少数省份还债困难

中国人民银行行长潘功胜昨天在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上表示，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，目前只有少数省份在还债时会遇到困难。

China Peking | Pan Gongsheng

（德国之声中文网）中国人民银行党委书记、行长潘功胜昨天在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上回答有关中国当前地方政府债务的问题时说，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，到2022年底，中国政府的债务余额约为60万亿人民币，约为当年国民生产总值的50%，中央政府债务率约为21%，处在相对较低水平。

他表示，即使按照国际清算银行（BIS）数据，中国政府总债务率约为78%，而G20国家约为94%、新兴市场平均值约为65%。

潘功胜指出，中国地方政府的债务具有两个特点：一是债务主要用于投资基础建设，是可以用有形资产做抵押的。二是，地方政府债务有很大的区域性，目前只有少数省份在还债时会遇到困难，央行也将采取一系列措施进行应对。

他还表示，对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为。其它措施还包括鼓励这些地方政府出售资产还债，让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。

潘功胜说，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。

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